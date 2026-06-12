勤美濃郁系拉麵！台中「信川屋」，雞白湯、泡菜拉麵湯頭超厚實。

台中西區信川屋是勤美綠園道周邊人氣拉麵店，主打濃郁湯頭、自製麵條，泡菜、咖哩、雞白湯都很有記憶點。

台中拉麵店越開越多，但位在勤美綠園道附近的「信川屋」，一直是不少拉麵控心中的實力派名單。它不像只靠話題或裝潢取勝，而是把重點放在湯頭厚度、麵條口感與整體風味變化上。信川屋的湯頭喝起來濃郁飽滿，香氣厚實卻不只是死鹹濃重，而是有慢慢堆疊出來的圓潤尾韻。平日來吃相對舒服，若遇到假日、台中爵士音樂節、聖誕節或跨年等勤美人潮高峰，建議提早前往比較不用久等。

勤美巷弄藏拉麵，平日前來最舒服

信川屋位在台中市西區，新址一樣靠近勤美綠園道與市民廣場，但位置更隱密一點。可以沿著中興街走，看到 MEN EIJI 北海道鴨白湯拉麵後右轉進巷內，再步行約 2 至 3 分鐘就能抵達。店面不大，假日用餐時段人潮容易湧入，騎機車前來的話門口附近能短暫停放，比開車找車位方便許多。店內設計簡單，座位不算太多，想吃得從容一點，平日會是更好的選擇。

手工麵條可選硬，迷你標準份量差

信川屋菜單選擇細緻，拉麵分成迷你與標準份量，麵條也能選軟、普通或硬。別看迷你與標準好像差距不大，實際吃起來飽足感差很多，標準份量吃完真的很有碳水滿足感。中午時段若剛好遇到老闆製麵，也能看見店家對麵條的用心。麵條本身不只是湯頭配角，選偏硬口感更能感受到咬勁與手工麵的存在感，搭配濃郁湯底時也不容易被湯頭蓋過。

泡菜拉麵更夠味，爽辣湯頭很開胃

博多泡菜拉麵比過去更有味道，泡菜量給得大方，幾乎鋪滿碗邊，讓湯頭變得更濃郁有層次。這次的泡菜走韓式泡菜路線，酸脆辣味更明顯，和雞湯底融合後，喝起來是舒服的爽辣感，不會辣到上頭。雞肉沒有裹粉，口感香嫩不乾柴，還帶一點煎烤香；玉米的甜味則在酸辣湯頭裡變成小驚喜。若平常能吃辣，吃到一半再加一點店家獨門辣椒醬，香氣和辣度會更完整。

咖哩湯頭很厚實，雞白湯款最經典

博多咖哩拉麵的咖哩湯頭很有厚度，濃郁感讓人驚喜，單獨拉出來搭配馬鈴薯、紅蘿蔔與雞肉，幾乎就能成為一份好吃的咖哩醬。叉燒看似薄片，但燉煮時間足，吃起來軟嫩帶油脂香。第一次來信川屋，則很推薦從博多雞白湯拉麵下手，湯頭溫潤順口，香氣厚實且尾韻帶甜，是最能感受信川屋湯底功力的基本款。七彩麵也很吸睛，不只視覺特別，口感依然保有Ｑ度與咬勁。

炸物小菜也精彩，煎餃秋刀魚必點

除了拉麵，信川屋的小菜也很有存在感。黃金豚勝是扎實系炸豬排，外層酥口，肉感飽滿，若覺得稍乾可以搭配生菜一起吃。唐揚豆腐外酥內嫩，口感很討喜；九層塔煎餃內餡飽滿，塔香明顯，咬開後能吃到九層塔的香氣。甘露煮秋刀魚則是很值得加點的配菜，魚肉經過燉煮後仍保持完整，入口香甜甘口、不鬆散，非常下飯，也很適合和朋友分著吃。

湯頭持續再進化，勤美拉麵很值得

信川屋最讓人印象深刻的地方，是湯頭一直有在進化。它不是突然大幅改變風格，而是慢慢把圓潤度、厚度、香氣與尾韻補齊，讓濃郁系拉麵喝起來更完整。泡菜拉麵有爽辣層次，咖哩拉麵有厚實香氣，雞白湯則是穩定耐喝的基本款，再加上自製麵條與有記憶點的小菜，難怪能累積穩定老饕客群。若你正在找台中勤美綠園道附近的拉麵店，信川屋很值得特別繞進巷弄吃一碗。

信川屋

地址：403台中市西區中興四巷21號

電話：0910570514

營業時間：一~四 11:00–14:30、16:30–21:00；五六日11:00-21:00

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