內湖平價牛排推薦！新牛屋厚切牛排，自助吧咖哩飯、濃湯無限吃。

新牛屋厚切牛排內湖店位在江南街巷弄，主打平價厚切牛排套餐，還有濃湯、咖哩飯、飲料自助吧。

內科園區周邊午餐選擇不少，想吃一份有肉、有濃湯，又不想花太多預算的台式牛排，新牛屋厚切牛排內湖店就是很實在的選擇。從捷運港墘站步行可到，是附近上班族與居民熟悉的平價牛排館。套餐約 240 元起，主菜搭配自助吧，玉米濃湯、咖哩飯、爆米花、冰淇淋、飲料都能無限取用，想吃飽很容易。

內科巷弄牛排店，平日午餐很方便

新牛屋厚切牛排內湖店藏在江南街巷弄裡，從港墘站走過來約 10 分鐘，對內科上班族來說，騎 Ubike 或步行都算方便。店面不大，座位也不算多，桌椅安排偏緊湊，用餐尖峰時段容易客滿，建議早一點來或避開中午人潮。自助吧設在入口附近，入座後可以先拿濃湯、飲料或咖哩飯，等主餐上桌前就能先墊胃。

濃湯咖哩無限取，爆米花飲料也有

自助吧是這裡 CP 值的主要來源，玉米濃湯、咖哩飯、爆米花、飲料與咖啡都能無限取用。等主菜時先來一碗濃湯很剛好，咖哩飯則是想吃更飽的人可以補充的選擇。以兩百多元價位來說，主餐之外還能有這些自助吧內容，確實比單純只吃一份鐵板牛排更有滿足感。若是中午肚子很餓，這種搭配對上班族來說很實用。

雙拼牛雞都能吃，雞腿排表現突出

特選雙拼五選二很適合選擇困難的人，這次選了牛排加雞腿排，一盤就能同時吃到兩種主菜。牛排走厚切路線，表面煎出焦香，搭配黑胡椒醬就是熟悉的台式牛排味。雞腿排則是這盤裡表現更突出的品項，雞皮煎得帶脆度，肉質軟嫩有汁，調味乾淨不複雜。鐵板上的半熟蛋也不能少，蛋黃流出來拌著醬汁與麵條，就是台式牛排最經典的吃法。

起司牛多層次，鐵板麵條也不錯

7oz 起司牛份量對午餐來說很剛好，起司鋪在牛排上，透過鐵板熱度烤到微焦，邊緣帶點脆，中間仍保有柔軟奶香。入口時起司鹹香和牛肉風味疊在一起，比原味牛排多了一層滿足感，但不會搶過牛肉本身的味道。若喜歡起司，可以直接點這款；若想吃更單純的台式牛排風味，原味也很夠。鐵板麵條表現也不差，拌上醬汁後很有飽足感。

平價吃肉很實在，內科午餐可收藏

整體來說，新牛屋厚切牛排內湖店就是一間不用想太多的平價牛排選擇。兩百多元起就能吃到主餐加自助吧，濃湯、咖哩飯、飲料和冰淇淋都能自由取用，對內科上班族來說很適合放進午餐輪替名單。特選雙拼能一次吃到牛排與雞腿排，7oz 起司牛則多了濃郁奶香層次。若某天想吃牛排、不想花太多錢，又希望吃完有飽足感，新牛屋會是很踏實的解決方案。

新牛屋厚切牛排 內湖店

地址：台北市內湖區江南街71巷16弄46號1樓

電話：02-26592658

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