NW Art Festival紐約藝術季-設計師之夜，紐約家具設計中心攜手Zaha Hadid Design，開啟跨界藝術對談。
紐約家具設計中心將於9/28盛大舉辦「NW Art Festival 紐約藝術季-設計師之夜」，重磅邀請英國Zaha Hadid Design的聯席董事Woody Yao來台，演講暨國際設計座談會與大家近距離交流，以高規格實體活動匯集多方知名企業及頂尖設計師，首度開啟跨界對談，集合室內設計、公共藝術、建築等領域專業，共同推廣台灣美學力。凡線上預約報名，即可在活動當日於會場兌換精美小禮乙份，數量有限，送完為主。
9/28當天紐約家具設計中心新莊思源旗艦館、台北內湖館，將同步舉辦「品牌專屬限定活動」，9/28(四)-10/10(二)止，眾多品牌共襄盛舉，活動當天晚宴備有豐盛的Buffet及樂團表演，共同為嘉賓們帶來獨一無二的感官饗宴，睽違十年的設計師之夜，希冀能透過跨界式藝術交流與豐富的經驗分享，促進藝術美學與產業的連結，打造台灣與國際之間的產業交流平台，參加品牌限定活動就有機會將當晚現場抽出的大禮帶回家！
Zaha Hadid Design與日本品牌Karimoku合作設計的SEYUN系列傢俱作品，將首度在臺灣亮相(Zaha Hadid於2016年去世後的創作延續)；1F也將展示三一國際代理的英國手工車品牌Morgan與曾榮獲「設計界奧斯卡」白金獎蔡育田藝術家的作品「金牛奔騰」，歡迎前來觀賞。
展覽地點：新北市新莊區思源路553號-紐約家具設計中心1、3樓
開放時間：9月28日起至12月31日，中午12:00至晚上21:00
主辦單位：紐約家具設計中心
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