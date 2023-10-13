11間買一送一攻略一定要收！在什麼都漲、只有薪水沒漲價的情況下，限定快閃的「買一送一」優惠變成為小資族日常小確幸。近期有11間不約而同推出買一送一優惠，從大家最愛的星巴克數位體驗拼人品抽買一送一，到漢堡王最夯優惠券、義美草莓聖代、翰林茶坊珍奶、拿坡里炸雞等，從正餐到甜點、飲品全都有買一送一優惠，讓大家三餐都有優惠吃。







善菓屋買一送一

北車麵包控下班就去京站買「善菓屋」！在中山南西擁有極高人氣的麵包烘焙店「善菓屋」，以自家培養的酵母和日法高品質原料，製作出「法國奶油捲」、夢幻系甜點「可麗露、半熟乳酪」等，讓人吃過就一直回購。這次睽違三年再度展店，以人潮眾多的京站開設旗艦店，並推出長達30天買一送一優惠，讓北車人微翹班直衝到京站。



善菓屋京站旗艦店 開幕優惠

活動地點：台北市大同區承德路一段1號B3(京站時尚廣場)

優惠時間：即日起至2023/11/5

優惠內容：

1、開幕期間，消費滿$200送$200商品折抵券。

2、開幕期間，12:00；18:00指定時段、指定商品買一送一

10/9~10/15 法國奶油捲

10/16~10/22 蒜香生法國

10/23~10/29 藍莓貝果

10/30~11/5 酥皮菠蘿



全文介紹、詳細報導：https://www.walkerland.com.tw/subject/view/372129





星巴克買一送一數位體驗

星巴克數位體驗終於回來了！不定期但非常頻繁推出優惠的星巴克，是許多小資族日常最愛的小確幸。然而最受歡迎的「星巴克數位體驗」，以全新「賞秋派對」主題於今日搶先登場，連續24天揪大家完成星巴克小遊戲、拼人品抽買一送一、第二杯半價等優惠。並針對雙十連假開工日10/11推出一日快閃指定飲品買一送一，讓大家開工打卡後先到星巴克報到喝咖啡。



星巴克賞秋派對 數位體驗

活動網址：https://walkr.tw/7fP9yI1t

活動時間：2023/10/12(四)-2023/10/31(二)；最後兌換日為2023/11/2(四)

活動內容：於活動期間完成數位體驗遊戲，可獲得限定的專屬優惠。可提前於10/10(二)、10/11(三)預領券，兌換期間為獲券日2天後，最後兌換至11/2(四)。



全文介紹、詳細報導：https://www.walkerland.com.tw/subject/view/372101





義美聖代買一送一

超人氣「義美聖代」系列，近期在IG上受到許多甜點控的歡迎，其中配料澎湃的口味「草莓泡芙霜淇淋」這次特別自開工日10/11起推出「買一送一」優惠，讓粉絲一路吃到10/14迎接週末，讓人連假後收心吃起來。



義美草莓泡芙霜淇淋聖代買一送一

活動期間：2023/10/11-10/14

活動內容：義美門市限定「草莓泡芙霜淇淋聖代」買一送一。

霜淇淋門市查詢：https://walkr.tw/pyImhdeV



全文介紹、詳細報導：https://www.walkerland.com.tw/subject/view/372095







Mister Donut買一送一

Mister Donut萬聖節限定「獨眼波提甜甜圈」開賣！今年萬聖節，Mister Donut特別推出6款搞怪甜甜圈系列，無論是應景的南瓜、幽靈，還是獨眼系列甜甜圈，通通讓人可愛又好拍。除此之外，同步推出秋冬濃郁飲品「濃可可牛奶、可可伯爵鮮奶茶」期間限定買一送一優惠，當下午茶剛剛好。



Mister Donut可可伯爵鮮奶茶 買1送1

活動期間：2023/10/3(二)~2023/10/22(日)

活動方式：可可伯爵鮮奶茶 12oz (H/I)。



全文介紹、詳細報導：https://www.walkerland.com.tw/subject/view/371684







翰林茶坊熊貓珍奶買一送一

珍奶控喝買一送一！堪稱是台灣之光「珍珠奶茶」創始店的翰林茶館，以一杯「珍珠奶茶」席捲世界各地飲料控，讓珍奶和台灣劃上等號，成為另類的台灣之光。這次為了歡慶37週年，整個10月、連續31天不間斷祭出買一送一、第二杯半價兩大珍奶優惠，讓珍奶控天天揪人喝珍珠奶茶療癒一下。



翰林茶坊 珍珠奶茶優惠

活動時間：即日起至2023/10/31

優惠內容：

1、每周六、日11：00~20：00 熊貓珍奶 第二杯半價。

2、12：00~18：00身分證中有3或7任一數字，買熊貓珍奶2杯，免費招待您1杯。



全文介紹、詳細報導：https://www.walkerland.com.tw/subject/view/371652







辻利抹茶買一送一

終於輪到台北抹茶控吃辻利買一送一了！京都百年老字號抹茶名店「辻利茶舗」，以「抹茶無限可能」為發想，每一季都推出意想不到的抹茶新品、或聯名，讓抹茶控三不五時就找藉口吃辻利。而對於台北抹茶控而言，每年十月週年慶就是要吃「辻利茶舗」抹茶買一送一，今年祭出6天經典抹茶甜點、飲品組合買一送一，讓抹茶控天天來報到吃辻利抹茶。



TSUJIRI辻利茶舗週年慶買一送一

活動地點：台北市信義區松仁路58號 遠百信義A13 B3F，TSUJIRI辻利茶舗 台北遠百信義店。

活動內容：每日上午11點起開賣，限量200組，每人限購2組，售完為止。

優惠品項：

10/19(四) 買 經典白玉百匯(抹茶) 送 輕抹茶(冷)

10/20(五) 買 辻利濃茶卷 送 辻利拿鐵(冰/熱)

10/21(六) 買 辻利霜淇淋紅豆白玉(杯裝) 送 輕抹茶(冷)

10/22(日) 買 辻利冰沙漂浮 送 辻利拿鐵(冰/熱)



辻利茶舗 限定商品買一送一

活動內容：每日上午11點起開賣，限量20組，每人限購1組，售完為止。

優惠品項：

10/28(六) 買 抹茶黑蜜磅蛋糕2入(切片) 送 辻利拿鐵(冷/熱)

10/29(日) 買 黃豆黑蜜流心大福4入外帶 送 辻利京珠拿鐵(冷)







OTOME買一送一

質感咖啡「OTOME」近期是許多上班族的新歡，這次新品口袋名單有「宇治抹茶拿鐵、宇治抹茶歐蕾、柚見宇治抹茶」以及甜點「宇治抹茶可麗露」。配合國慶連假，10/1~10/15期間加入會員享「大杯美式咖啡」買一送一。



OTOME買一送一

10/1~10/15，加入會員，享大杯美式咖啡買一送一。







全家買一送一

每週末最期待的全家「康康五」買一送一也於今日至10/15推出指定商品買一送一，有咖啡控最愛的大杯單品拿鐵，不限冰熱任選買一送一，也有沁涼清爽的瓶裝「Famicollection檸檬氣泡水」買一送一，以及阿奇儂X鮮乳坊的白巧戀乳雪糕、曼陀珠等冰品糖果也有買一送一優惠。



全家買一送一

活動時間：2023/10/13~10/15

活動內容：Famicollection檸檬氣泡水、Let's Café單品拿鐵(大杯，冰熱不限)、阿奇儂X鮮乳坊的白巧戀乳雪糕、曼陀珠(白薄荷糖珠、綜合水果糖珠、葡萄糖珠，可任選)買一送一。







2023台北萬豪線上旅展指定自助餐券買一送一

台北萬豪酒店為了讓老饕們可以沒有壓力品嚐萬豪美食，特別自10月5日中午12時至11月6日晚間11時59分限期推出2023線上旅展，首次集結館內旗下五間餐廳推出8款超值餐券，包含指定自助餐券買一送一、「千元有找」Garden Kitchen平日自助美饌，一套十張，每張855元，約61折，滿滿優惠準時開搶。



2023台北萬豪線上旅展指定自助餐券買一送一

活動期間：10月13日、10月27日中午12時 (每日限量50組)

活動網址：https://reurl.cc/1GobqX



全文介紹、詳細報導：https://www.walkerland.com.tw/subject/view/372089







拿坡里炸雞專賣店買一送一

炸雞桶買一送一！為了讓人在家聚餐盡情吃爆，超夯「拿坡里炸雞專賣店」特別自即日起推出「指定炸雞買一桶、送一桶」限定優惠，並且為了回饋炸雞控，活動期間自即日起連續27天不間斷，讓炸雞控在雙十連假就能搶先吃起來。



拿坡里炸雞專賣店 雙十節買一送一優惠

活動期間：即日起至11/02

活動內容：

1、買「酷樂雞腿桶」一桶、免費贈送「滋汁腿排桶」一桶。

2、會員憑三商i美食卡優惠券，買「酷樂雞腿桶」即贈「滋汁腿排桶」特價$369原價$660)， (領券時間：10/6-10/25；兌換時間：11/2)



全文介紹、詳細報導：https://www.walkerland.com.tw/subject/view/371935​​​​​​​





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漢堡王買一送一優惠券

幾乎沒有在間斷的「漢堡王優惠券」，這次十月至十二月以「吃貨周年慶」為主打推出超值優惠券，整張折扣下來現省1848元。首推必吃的是買一送一專區，有大杯飲料、中薯、洋蔥圈、脆洋蔥堡、西部小華堡買一送一，以及雞塊買四送四，連續63天不間斷就算月底也不怕吃土。



漢堡王優惠券

活動時間：2023/10/3~2023/12/4，每日10:30-打烊前30分鐘供應。

適用門市：全門市(不適用於兒童樂園、機場及竹科台積P1、台中美光、南科台積店等商場店，詳情請洽餐廳)

優惠券網址：https://walkr.tw/txE8Ig1c



