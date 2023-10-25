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新竹7個自然系景點！季節限定「新竹柿餅觀光農場」美拍景點，7個「新竹自然系景點清單」茶園秘境步道、落羽松打卡點，新竹IG景點要衝。

2023-10-25 文字：編輯 張人尹 綜合報導 圖片：各窩客提供 人氣：6,802
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編輯 張人尹

編輯 張人尹

季節限定「曬柿餅」超療癒！每年秋冬，新竹許多柿子農園會在「曬柿子」期間開放民眾免費入場參觀、拍下壯觀的壯觀柿餅美景，窩客島整理7個「新竹自然系景點清單」，除了免費參觀的柿子農園之外，還有茶園秘境步道、落羽松打卡點，美拍IG先筆記。
7個「新竹自然系景點清單」 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載
7個「新竹自然系景點清單」 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載
 

新竹自然系景點推薦：味衛佳柿餅觀光農場

窩客 貪吃猴 說：
新竹味衛佳柿餅觀光農場，新竹免門票景點推薦。位於新竹新埔區的味衛佳柿餅觀光農場，每年秋季正值柿子成熟採收的季節，在這邊可以看到一大片黃澄澄曬柿子的美麗景觀，也因此吸引許多人朝聖拍照打卡...<全文介紹>

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#味衛佳柿餅觀光農場
地址：新竹縣新埔鎮旱坑路一段283巷53號
電話：03-589-2352
新竹自然系景點推薦：味衛佳柿餅觀光農場 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載
新竹自然系景點推薦：味衛佳柿餅觀光農場
 

新竹自然系景點推薦：金漢杮餅教育農園

窩客 珍妮佛的花草呢喃 說：
一般九月至隔年一月都看得到曬柿景象，天氣好都能曬柿子，新竹米粉、仙草跟柿餅都因為九降風起到了良好的風乾作用...<全文介紹>

#金漢杮餅教育農園
地址：新竹縣新埔鎮旱坑路一段501號
電話：03-589-2680
新竹自然系景點推薦：金漢杮餅教育農園 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載
新竹自然系景點推薦：金漢杮餅教育農園 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載


 

新竹自然系景點推薦：湖口茶香步道

窩客 Kellyの"異"世界 說：
湖口新亮點~茶香步道，位於湖口後山「茶香步道」終於完成啦!而且臨近湖口老街，可以過完老街後，再走走「茶香步道」欣賞茶園風光景色，打造約2.3公里的觀星夕照「茶香步道」...<全文介紹>

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#湖口茶香步道
地址：新竹縣湖口鄉
新竹自然系景點推薦：湖口茶香步道 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載
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新竹自然系景點推薦：豆腐岩

窩客 潔絲蜜 說：
這一塊塊的石塊並不是自然形成，而是人工的，是為了保護河床鎖設置的消波塊，沒想到因方正的外型整齊排列而意外受歡迎...<全文介紹>

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#豆腐岩
地址：新竹縣竹北市頭前溪
新竹自然系景點推薦：豆腐岩 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載
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新竹自然系景點推薦：張學良文化園區

窩客 貪吃猴 說：
新竹景點推薦，張學良文化園區。人稱少帥張學良被幽禁的世外桃源，有張學良故居歷史導覽、三毛故居、將軍湯、清泉吊橋，可以安排在新竹一日遊行程裡面。曾經與世隔絕的地方，群山環繞，看著瀑布與溪流的風景非常漂亮，假日就跟著家人朋友來一趟文青之旅...<全文介紹>

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#張學良文化園區
地址：新竹縣五峰鄉桃山村清泉256-6號
電話：03-585-6613
新竹自然系景點推薦：張學良文化園區 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載
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新竹自然系景點推薦：薰衣草森林新竹尖石店

窩客 菲姐 說：
最最最喜歡的戶外景點，就是能到大自然戶外放鬆的地方，薰衣草森林一直是我很喜歡的景點之一。不僅環境維護的很好，而且每季都有不同的花可欣賞，是個讓人充滿期待的地方...<全文介紹>

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#薰衣草森林新竹尖石店
地址：新竹縣尖石鄉129號
電話：03-5842013
新竹自然系景點推薦：薰衣草森林新竹尖石店 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載
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新竹自然系景點推薦：大樂之野景觀餐廳

窩客 魚兒 x 牽手明太子的「視」界旅行 說：
而大樂之野有個超寬廣的愛心池，四周被落羽松包圍著，讓景色顯得詩情畫意，浪漫極了。往餐廳頂樓方向走，居高臨下的視野遼闊，空氣新鮮，天氣好到能見到遠方的山頂...<全文介紹>

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#大樂之野景觀餐廳
地址：新竹縣關西鎮新富里老社寮15-8號
電話：(03)587-8088
新竹自然系景點推薦：大樂之野景觀餐廳 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載
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新竹 柿子 柿餅 觀光農場 more
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