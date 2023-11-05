9間彰化在地小吃、爆紅甜點快筆記！以鹿港周邊為首，彰化各地有許多在地人推崇的美食名店，不論是古早味小吃、近期興起的IG打卡下午茶，通要先收藏。這次窩客島整理了超高人氣的「9間彰化美食名店」，下次來到彰化就先從古早味爌肉飯，一路吃到爆紅日系甜點。





想品嚐在地古早味小吃，可不能錯過知名的「阿三肉圓」，炸得酥脆又帶Q彈的口感，加上鮮嫩龍骨髓湯，是在地人必點的組合；而「阿泉焢肉飯」、「魚市場爌肉飯」鹹香入味的醬汁搭配Q彈爌肉，涮嘴的經典滋味想吃可得早點來排隊；另外也有從日本紅來台灣的「唱片千層酥」、「米弎豆お茶処」的日式烤麻糬，兩者都是近期IG上爆紅的打卡甜點。





彰化人氣美食：Attic 小閣樓 員林店

部落客 雞蛋糕生活美學專題報告 造訪 Attic 小閣樓 員林店 說：

這間店位在一處轉角的老宅內，以綠色作為外觀基底，周圍爬滿了植物看上去非常美，店內用餐氛圍也非常棒，老宅在這間餐廳的運作下彷彿有了生命力。這間餐廳平日用餐時段生意就非常好，來此用餐記得先訂位喔！<全文介紹>



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#Attic 小閣樓 員林店

地址：彰化縣員林市惠來街108號

電話：04-837-0979







彰化人氣美食：阿泉焢肉飯

部落客 陳小可的吃喝玩樂 造訪 阿泉焢肉飯 說：

彰化爌肉飯的特色就是牙籤啦！要維持爌肉形狀都會插上竹籤。選用豬的後腿肉部位，醬汁上色美味誘人，入口鹹香耐吃，沒有想像中的鹹膩，還有一點點醬油的甘甜，不會太鹹又很下飯順口。<全文介紹>



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#阿泉焢肉飯

地址：彰化縣彰化市成功路216號

電話：04-728-1979







彰化人氣美食：阿三肉圓

部落客 Kiwi 造訪 阿三肉圓 說：

獨門醬料與酥脆的肉圓混合一塊，口味獨特，加上內餡的後腿肉、肉絲、油炸後的鴨蛋、香菇，豐富的層次分明再次在襲捲而來，滋味令人振奮起來，一鼓作氣就能吃掉兩顆。<全文介紹>



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#阿三肉圓

地址：彰化縣彰化市三民路242號

電話：04-724-0095







彰化人氣美食：鹿鹿鬆餅屋

部落客 nana 造訪 鹿鹿鬆餅屋 說：

家都是為了珍奶鬆餅、珍珠奶茶火鍋、珍珠奶茶義大利麵而來，搞創意既有噱頭的想法，卻擄獲老饕的芳心，無論口感、風味都大大顛覆創意料理的想像，這回來訪點了高CP值的韓風烤雞腿蛋包…<全文介紹>



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#鹿鹿鬆餅屋

地址：彰化縣鹿港鎮大有街34號

電話：04-778-8861







彰化人氣美食：米弎豆お茶処

部落客 小美小美 造訪 米弎豆お茶処 說：

小判餅本身是糯米糰子去烤的，外酥的餅皮咬下就像吃麻糬一樣～麵茶和餅皮香味讓人一吃就愛上了～友人的芝麻口味則是外帶，到晚上吃居然還是很好吃，像是吃芝麻湯圓般的口感～<全文介紹>



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#米弎豆お茶処

地址：彰化縣鹿港鎮文開路32巷24號

電話：04-777-6250







彰化人氣美食：魚市場爌肉飯

部落客 專業噗嚨共Miso吃走 造訪 魚市場爌肉飯 說：

他們家爌肉可以選偏肥或偏瘦，偏瘦的部分肉吃起來會比較柴一點～跟夜市的比起來皮更有QQ的口感，下面這張圖看更明顯，那個皮感覺用筷子搓會彈開的那種！我喜歡他們QQ的皮和醬汁，配飯超讚的！<全文介紹>



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#魚市場爌肉飯

地址：彰化縣彰化市中正路二段320號

電話：0952-786-767







彰化人氣美食：右舍咖啡 vicinocafe

部落客 丸玩玩 造訪 右舍咖啡 vicinocafe 說：

將老宅改建成玻璃窗屋和綠意藤蔓的森林系咖啡廳，成了員林知名打卡熱點。處處是景的右舍咖啡，不僅提供香醇咖啡，更規劃了微型藝文空間，品咖啡之餘還可增進文藝涵養，最重要是這裡超唯美超好拍！<全文介紹>



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#右舍咖啡 vicinocafe

地址：彰化縣員林市萬年路三段67號

電話：04-836-4864







彰化人氣美食：唱片行千層酥

部落客 阿華田 造訪 唱片行千層酥 說：

剛出爐趁熱吃真的超香超酥脆，搭配清爽卡士達醬、新鮮水果，還有濃濃焦糖香層層交疊的口感，真的是一吃就愛上！價格方面也跟日本差不多，重點是份量很大一個，兩個人吃一份也很可以！<全文介紹>



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#唱片行千層酥

地址：彰化縣溪湖鎮彰水路二段763巷5號







彰化人氣美食：Butter 巴特手作晨食 Brunch&cafe

部落客 nana 造訪 Butter 巴特手作晨食 Brunch&cafe 說：

手工彩色蛋餅皮與會爆漿宛如土石流般的純黑熔岩漢堡，還有招牌邪惡的摩佐拉起司鍋，每道料理誠意十足，CP值的價位，更重要的是平日來訪員林店，點餐點紅茶、奶茶、美式咖啡只要持內用杯，無限續杯喝到飽…<全文介紹>



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#Butter 巴特手作晨食 Brunch&cafe

地址：台中市霧峰區中正路1096號

電話：04-2339-2367



