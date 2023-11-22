來宜蘭就是要吃街邊小吃！宜蘭小吃以羅東夜市最為知名，每到假日都會湧入眾多人潮，在夜市之外自然也有許多在地人激推美食，不論是老字號麵店、在地人氣夯店，各個都只要銅板價就能吃得超滿足。窩客島這次蒐羅了當地人也在排隊的「9間宜蘭銅板小吃」，讓你下次來到宜蘭，就先跟著在地人從「14元鹹酥餅」開始吃遍這些古早味美食。





如果想朝聖老字號麵店，除了文昌麻醬麵，也可以走訪飄香70年的「一香飲食店」，香濃涮嘴的麻醬麵搭配一碗清甜餛飩湯，是老饕們來店必點的經典組合；如果想品嚐在地古早味早餐，則有超人氣的「清珍早點」、「張秀雄米苔目」可以選擇；另外羅東人一定知道的「羅東紅豆湯圓」更是不能錯過，鬆鬆綿綿的紅豆湯加上Q彈湯圓的熱騰騰滋味，冬天來上一碗剛剛好。





宜蘭銅板小吃推薦：一香飲食店 麻醬麵

部落客 ifunny艾方妮 造訪 一香飲食店 麻醬麵 說：

在拌麵的時候，可以發現底下有麻醬及炸醬混和。認真拌勻後，就可以同時吃到麻醬及炸醬的香氣，整體的口感及滋味，可以說是最豐富的，也是我們好評第一名。<全文介紹>



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#一香飲食店 麻醬麵

地址：宜蘭縣宜蘭市康樂路137巷7號

電話：03-932-3289







宜蘭銅板小吃推薦：武淵阿公香腸

部落客 紫色微笑 造訪 武淵阿公香腸 說：

外表和花生捲冰淇淋沒兩樣，只是握在手上是有微熱的感覺，「武淵阿公香腸」脆脆的花生糖隨著香腸的微熱而有點變化，入口花生香與香腸的香味交織融合，口味真的妙不可言啊<全文介紹>



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#武淵阿公香腸

地址：宜蘭縣冬山鄉富農路二段266號

電話：0918-489-669







宜蘭銅板小吃推薦：清珍早點

部落客 涵的足跡~走遍天涯 造訪 清珍早點 說：

拿到餐後要自己找位子，通常人多時我們都是一個人先找位子，一個人點餐。這天我們點這樣只要$155元，好便宜啊! 這也是為什麼就算要早起，小涵也要來清珍早點吃早餐。<全文介紹>



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#清珍早點

地址：宜蘭縣礁溪鄉礁溪路四段208號

電話： 03-988-9658







宜蘭銅板小吃推薦：老吳碳烤燒烤餅

部落客 紫色微笑 造訪 老吳碳烤燒烤餅 說：

遠遠就聞到香味，近看~這麼一大堆的色香味俱全的燒餅，真是令人食指大動。嘿嘿，可是一下子就會賣光了，沒什麼原因，便宜好吃就是王道啊<全文介紹>



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#老吳碳烤燒烤餅

地址：宜蘭縣宜蘭市復興路一段87號

電話：03-932-3092







宜蘭銅板小吃推薦：羅東紅豆湯圓

部落客 算命的說我很愛吃 造訪 羅東紅豆湯圓 說：

紅豆煮得綿綿鬆鬆，綿密紅豆湯搭配Ｑ彈湯圓不黏口，每一口都好療癒，整碗吃完剛剛好甜而不膩，夏天還能加上碎冰好消暑，銅板價甜點真材實料！<全文介紹>



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#羅東紅豆湯圓

地址：宜蘭縣羅東鎮中山路三段180號

電話：03-954-8328







宜蘭銅板小吃推薦： 頭城車站阿伯炸蛋蔥油餅

部落客 靜怡＆大顆呆 造訪 頭城車站阿伯炸蛋蔥油餅 說：

熱呼呼的炸蛋蔥油餅，裡面已經有一顆蛋了，也可以加10元升級為雙蛋，很厚實的蔥油餅，拿在手上可以感覺到它的軟彈Ｑ勁！蔥油餅中間會抹上甜鹹的醬汁，然後我有加小辣，看起來就很夠味<全文介紹>



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#頭城車站阿伯炸蛋蔥油餅

地址：宜蘭縣頭城鎮纘祥路59號261頭城火車站旁邊

電話：0918-130-999







宜蘭銅板小吃推薦：張秀雄米苔目

部落客 陳小可的吃喝玩樂 造訪 張秀雄米苔目 說：

張秀雄米苔目的黑白切絕對必點，常點的有三層仔、肝連、扣仔肉、鯊魚煙、豆干魯、粉腸，尤其粉腸可以說是這裡的招牌小菜。<全文介紹>



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#張秀雄米苔目

地址：宜蘭縣羅東鎮天津路5-9號

電話：03-954-7533







宜蘭銅板小吃推薦：春捲伯

部落客 海綿飽飽的鳳梨城堡 造訪 春捲伯 說：

春捲尺寸不小耶，一條長約有20公分，整條都塞了滿滿的韭菜，咬下去很啾西！趁熱吃會爆漿，要小心燙口唷！韭菜的脆與甜真的很讚，讓人回味<全文介紹>



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#春捲伯（現價春捲25元、蝦餅30元）

地址：宜蘭縣礁溪鄉育龍路21號

電話：03-928-5307







宜蘭銅板小吃推薦：財記臭豆腐

部落客 算命的說我很愛吃 造訪 財記臭豆腐 說：

管你是要麻辣、清蒸、脆皮哪種類的臭豆腐，這裡通通都有，此外還有店家自己研發的起酥堡臭豆腐，味道跟口感都非常special，每日限量販售，想吃可要早點去報到啊！<全文介紹>



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#財記臭豆腐（現價每樣調整5元）

地址：宜蘭縣羅東鎮公正路110號

電話：03-956-6220



