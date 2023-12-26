每每看到小朋友到醫院看病時，那讓人心疼的模樣，是許多家長最不想看到的畫面。然而，萬般不願意、如何讓小朋友們可以有更多的勇氣、更多的力量面對病痛，迪士尼攜手中華民國喜願協會與臺北醫學大學附設醫院，於今日（26日）正式啟用全台灣第一間迪士尼主題病房。五大暖心亮點助病童以勇氣與能量面對病魔、痛痛都消失。





2023年適逢迪士尼100周年，迪士尼兒童醫院計畫全球已與超過750間兒童醫院與兒科空間合作，藉由迪士尼經典角色與故事，重塑入院體驗，希望鼓勵正在和疾病對抗的孩童與其家屬，期盼他們從中得到正向且溫暖力量。而全台第一間迪士尼主題病房設立於臺北醫學大學附設醫院，由迪士尼攜手中華民國喜願協會與臺北醫學大學附設醫院，擺脫傳統治療空間的緊繃與冰冷感，以迪士尼經典角色與故事，打造沉浸式個人化體驗。





臺北醫學大學附設醫院的兒童醫療服務，以病人為中心整合多專科及跨領域團隊來守護兒童健康，陸續建立兒童癲癇、唇顎裂、新生兒外接、兒童腦瘤、兒童癌症、精準醫療、早產兒聯合追蹤門診、血友病中心等醫療服務。施俊明院長表示，此次改造為迪士尼主題病房的7A病房以收治兒童病人為主，醫療團隊不僅追求醫療品質精進，醫「心」更是團隊一大任務，「就算住院也有追求快樂的權利」一直是兒童病房的信念。為此，醫療團隊積極推動兒童友善場域，例如舉辦聖誕節、萬聖節變裝活動及病童專屬生日派對等。







迪士尼兒童醫院計畫以觸人心弦的故事及豐富多元的經典動畫角色，打造溫馨、歡樂的治療空間，重塑住院體驗，臺北醫學大學附設醫院空間結合五大亮點，包括貫穿病房空間、充滿備受喜愛故事與角色的迪士尼互動式壁貼，有米奇米妮、迪士尼「冰雪奇緣」、皮克斯「腦筋急轉彎」、漫威「復仇者聯盟」以及「星際大戰」，孩童與家屬可以利用「迪士尼趣味童遊APP」與牆面上的角色及故事互動；迪士尼主題星光基金會病服則讓孩童們能將喜愛的角色穿上身，從中獲得勇氣與力量；全台第一座迪士尼行動電影院則提供免費Disney+內容，以來自迪士尼、皮克斯、漫威、星際大戰、國家地理等精彩內容為孩子帶來歡笑，舒緩焦慮；醫護人員也可利用迪士尼角色互動卡片，在治療過程中與病童互動，分散其注意力以緩解治療時的緊張與恐懼。







迪士尼兒童醫院計畫五大暖心亮點助病童以勇氣與能量面對病魔

迪士尼兒童醫院計畫臺北醫學大學附設醫院開幕活動邀請甜蜜天后王心凌出席擔任心願大使，王心凌也是迪士尼100周年壓軸動畫電影「星願」中文主題曲演唱者。「看到小朋友開心的反應、閃閃發亮的目光，就覺得自己心被溫暖了！」曾經歷嚴重疾病的王心凌說道：「我理解這些小朋友在治療期間可能有的不安感，希望能透過迪士尼的故事為孩童帶來撫慰心靈的力量。

1、貫穿病房空間、充滿備受喜愛故事與角色的迪士尼互動式壁貼，有米奇米妮、迪士尼「冰雪奇緣」、皮克斯「腦筋急轉彎」、漫威「復仇者聯盟」以及「星際大戰」。

2、孩童與家屬可以利用「迪士尼趣味童遊APP」與牆面上的角色及故事互動。

3、迪士尼主題星光基金會病服則讓孩童們能將喜愛的角色穿上身，從中獲得勇氣與力量。

4、全台第一座迪士尼行動電影院則提供免費Disney+內容，以來自迪士尼、皮克斯、漫威、星際大戰、國家地理等精彩內容為孩子帶來歡笑，舒緩焦慮。

5、醫護人員也可利用迪士尼角色互動卡片，在治療過程中與病童互動，分散其注意力以緩解治療時的緊張與恐懼。





關於迪士尼兒童醫院計畫

百年來，迪士尼的故事一直是各年齡層孩子想像與希望的泉源。過去，華特迪士尼先生帶著一群充滿熱情的迪士尼動畫師與角色們探訪住院病童，在最需要的時候為他們帶來希望與歡樂。如今，這樣傳統體現在迪士尼1億美元的全球承諾中，重塑患者旅程，為病童與家屬在原先焦慮的時期帶來熟悉與歡笑。作為此項承諾的一部分，迪士尼將其故事、角色與沉浸式體驗帶到全球超過750間兒童醫院與兒科空間。欲了解迪士尼如何在最需要的時候帶來希望與歡笑承諾，請上impact.disney.com。



關於中華民國喜願協會

中華民國喜願協會成立於1994年，已幫助超過2,500位罹患威脅生命等重大疾病的病童圓夢。透過實現心願的鼓勵，激發堅強的生命力，也與家人在抗病過程中凝聚愛與關懷的力量；對於參與圓夢的醫護、社工、志工及贊助者等，也因付出得到快樂，形成善的循環能量！喜願協會符合聯合國SDGs中的第3.4及3D等項目，共同為永續發展目標努力。此外，喜願協會除了協助重症病童圓夢之外，與全國19家中大型醫院合作，定期關懷陪伴治療的重症病童，致力其身心照護，每年關懷服務約2,000人次。經由醫院病床關懷及舉辦各類活動，陪伴住院之病童激發其正面能量，緩解對疾病的不安，增加抗病力量！更多訊息請上：www.makeawish.org.tw。



關於臺北醫學大學附設醫院

臺北醫學大學附設醫院創立於 1976 年，為臺北醫學大學第一間附屬醫院，奠定北醫體系臨床服務與教學研究雙向交流的基礎。為提供優質的醫療服務，北醫附設醫院持續提升醫療品質、強化軟硬體設備，2018 年起陸續完成三棟醫療大樓的整建，導入智慧醫療，蛻變新貌，2022年啟用蔡萬才癌症大樓，拓展全方位的醫療服務；目前全院病床增至近 800 床，同仁人數逾 2,000 人，躍升國內外中型醫院的標竿。

