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老宅控跑咖推薦清單！熱搜「7間高雄老宅咖啡廳」IG要打卡，日和珈琲店、書店喫茶一二三亭，老宅控先筆記。

2024-01-11 文字：編輯 張人尹 綜合報導 圖片：各窩客提供 人氣：503
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編輯 張人尹

編輯 張人尹

高雄老宅跑咖清單！許多高雄文青週末行程，一定要約去好拍、可愛咖啡廳「跑咖」，其中「老宅咖啡廳」更是人氣熱搜的一大類別，充滿年代感、復古物件的溫度，成為洗版IG的常客。這次窩客島整理「7間高雄老宅咖啡廳」推薦清單，週末有空就出發去拍美照。


 

高雄老宅咖啡廳：咕便所コーヒー

窩客 銀菁夢 説：
今年在網路上看到IG有人介紹咕便所在美濃新址重新開業了，而且很特別的是採預約制，不接受臨時的客人，但有開放當天預約...<全文介紹>

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#咕便所コーヒー
地址：地址電話不公開
官網：https://walkr.tw/xaQYdCne


 

高雄老宅咖啡廳：鼻子咖啡餐廳

窩客 獨步食客の美食手帳 説：
整體上我非常喜歡鼻子咖啡餐廳的環境，復古的裝潢以及昏黃的燈光，營造出的事非常舒適宜人的感覺，餐點上的表現也都很不錯，價格適中...<全文介紹>

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#鼻子咖啡餐廳
地址：高雄市鼓山區龍水路 231號
電話：07-558-8920


 

高雄老宅咖啡廳：書店喫茶。一二三亭

窩客 算命的說我很愛吃 説：
建築保留日治時期的風韻，在時代的洪流裡，保持著迷人的歲月痕跡，滿載著書店文藝氣息，讓人彷彿搭上時光機回到從前一般...<全文介紹>

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#書店喫茶。一二三亭
地址：高雄市鼓山區鼓元街4號2樓
電話：07-531-0330


 

高雄老宅咖啡廳：日和珈琲店

窩客 J.C_foodies 説：
店內以深咖啡色為主，營造出復古氛圍之餘，牆上及櫃上的擺設物有一種時尚與復古的碰撞...結論：物美價廉cp值很高的一間復古咖啡廳。<全文介紹>

#日和珈琲店
地址：高雄市左營區新上街307巷2號1樓
電話：(07)5509878


 

高雄老宅咖啡廳：遙遙相望

窩客 樂天小高&樂天人生 説：
這區用餐區充滿復古風情很舒適，窗戶外頭皆是綠意盎然令人通體舒暢。前院有整修過有點日式禪風氣息，大門旁邊卻放置聖母瑪莉雅的雕像。室內保留老宅斑駁地板更有懷舊氣息，裡面擺放木質桌椅顯得很溫潤，卡氏沙發座位區很優雅舒適。...<全文介紹>

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#遙遙相望
地址：高雄市新興區中正三路38-1號
電話：07-2360838


 

高雄老宅咖啡廳：惠飯店

窩客 Popo Huang 説：
店內環境有吧台區、兩三人桌及沙發區。以木質桌椅及黃燈為主的環境感到非常舒適呢～後面還有一台復古機車...<全文介紹>

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#惠飯店
地址：高雄市三民區松江街41號
IMG_6174
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高雄老宅咖啡廳：晴。晨甜點咖啡

窩客 跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活 説：
高雄老宅必追 晴。晨甜點咖啡，相當有溫度，位置很低調，卻可以很悠哉舒適的放鬆度過、跟姊妹享受下午茶吃美味甜點...<全文介紹>

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#晴。晨甜點咖啡
地址：高雄市前金區瑞源路181號
電話：0986-992-822

 

 

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