來深坑就是要吃臭豆腐！深坑老街除了有傳統老街建築，知名的深坑臭豆腐更是吸引不少旅客前來，再加上距離台北市中心不遠，是雙北人假日走訪的人氣老街之一，這次窩客島就針對深坑老街蒐羅了「7間深坑臭豆腐」，包括串烤臭豆腐、炸臭豆腐、麻辣臭豆腐、清蒸臭豆腐等，通通都能在深坑老街一次吃到。





和其他出名的臭豆腐不同，深坑臭豆腐反而不是以臭味聞名，因為使用鹽滷法、木炭燒烤的手法製作豆腐，除了臭豆腐常見的臭味外，更多了一股焦香味，另外，深坑當地水質清澈甘甜，也使製出的豆腐口感更加細嫩，獨特的風味讓深坑老街因此聞名，現在整條街上有著大大小小的臭豆腐商家，像是王水成臭豆腐、古早厝臭豆腐等都是來到深坑必吃的名店，下次來深坑老街，就直接來一趟深坑臭豆腐巡禮。





深坑老街臭豆腐必吃推薦：金大鼎香豆腐

部落客 相片中的菲莉絲 造訪 金大鼎香豆腐 說：

整份拿在手裡很有重量感，滿滿的香菜還有泡菜全部塞得滿滿的，深坑這裡的串烤豆腐是比較大塊，吃起來是軟軟的口感，豆腐外皮也有炭香味<全文介紹>



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#金大鼎香豆腐

地址：新北市深坑區深坑街160號

電話：02-8662-6629







深坑老街臭豆腐必吃推薦：深坑古早厝臭豆腐

部落客 大手牽小手。玩樂趣 造訪 深坑古早厝臭豆腐 說：

CP值真的挺高的，裡面除了麻辣鴨血臭豆腐，還有火鍋料、豆腐皮跟蔬菜，澎湃的跟小火鍋一樣，湯頭看起來紅艷頗辣的感覺，但其實還好，喝起來大概是小辣的程度<全文介紹>



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#深坑古早厝臭豆腐

地址：新北市深坑區深坑街138號

電話：02-2662-2534







深坑老街臭豆腐必吃推薦：王水成老店風華館

部落客 Jun 造訪 王水成老店風華館 說：

深坑豆腐料理餐廳多不勝數，也許大家各有所好，「王水成老店」名號最響無庸置疑，生意好到需要開兩家店才應付得了饕客，深坑街118號創始老店「水成館」，以及後來在北深路旁開的「風華館」，無論哪間在假日餐期都是門庭若市<全文介紹>



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#王水成老店風華館

地址：新北市深坑區北深路二段204號

電話：02-2664-8706







深坑老街臭豆腐必吃推薦：深坑大樹下豆腐三吃

部落客 Ruby說美食享受旅行 造訪 深坑大樹下豆腐三吃 說：

炸臭豆腐可說是國民美食，加上酸甜的台式泡菜一點點辣椒醬，而臭豆腐炸的不會過硬，酥脆的口感咬下真的是停不下來一口接一口呢~<全文介紹>



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#深坑大樹下豆腐三吃

地址：新北市深坑區里深坑街163號

電話：02-2662-5688







深坑老街臭豆腐必吃推薦：廟口石板臭豆腐

部落客 Jun 造訪 廟口石板臭豆腐 說：

兩大片臭豆腐臭得賊香！烤過後混和臭香、醬香、炭香，又臭又香，第一個發明烤臭豆腐的人根本是天才。廟口石板臭豆腐」臭豆腐經小火慢烤，厚實保水又入味，每一口都Juicy。<全文介紹>



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#廟口石板臭豆腐

地址：新北市深坑區里深坑街135號

電話：0919-290-980







深坑老街臭豆腐必吃推薦：故鄉的口味

部落客 寶貝小飄 造訪 故鄉的口味 說：

吃起來較為清爽的清蒸臭豆腐，也是廣受大家喜好~清爽湯頭鮮甜又好喝，豆腐也超好吃，不敢吃麻辣又不想吃炸類豆腐的朋友，那清蒸臭豆腐就是不錯的選擇!!<全文介紹>



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#故鄉的口味

地址：新北市深坑區深坑街146號

電話：02-2662-9501







深坑老街臭豆腐必吃推薦：大春夯豆腐

部落客 茜的美食記 造訪 大春夯豆腐 說：

台式泡菜烤臭豆腐我有請老闆幫忙加辣及加花生粉,一口咬下去先受感受豆腐的軟嫩,咀嚼起來還帶有燒烤醬汁的香氣,泡菜吃起來脆口,個人蠻喜歡這香氣及味道~<全文介紹>



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#大春夯豆腐

地址：新北市深坑區深坑街162-1號

電話：0918-708-128



