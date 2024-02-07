步道控來宜蘭直接滿載而歸！宜蘭的好山好水早已享譽全台，對於步道控與山系網美來說，更是來好幾次都不夠的挖寶地帶，特別是坐擁多數森林遊樂區的大同鄉，隨手一列就有超多沒去過也聽過的人氣步道，像是曾被CNN評選為全球最美小路的「見晴懷古步道」、昔日泰雅族的獵徑「九寮溪步道」等，想一口氣走遍宜蘭大同最有特色的美麗秘境步道，直接前往本文介紹的這7個地點，保證讓你流連忘返。



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宜蘭大同鄉的步道不只好走、好拍程度更是其他地區無法比擬，像是曾被CNN評選為全球最美28條小路之一的太平山「見晴懷古步道」，沿途過往老舊的鐵軌佈滿了綠油油的青苔，雲霧繚繞更增添夢幻絕倫的仙氣；風景不輸太平山的「明池森林遊樂區」，除了有落羽松與湖畔以外，森林深處以木棧道打造成的「童話森林步道」，像是一瞬間就來到綠野仙蹤的故事場警，四周都是碧綠茂盛的樹木與草叢，由於景點相當隱密，所以很多人來到這裡都可能會不小心忽略這塊超級秘境。





宜蘭大同打卡步道：見晴懷古步道

部落客 魚腦袋行走中Walkingfoolish 造訪 見晴懷古步道 說：

走在見晴懷舊步道上，最棒的事情就是可以盡情享受遠方一層層的山陵線及清澈的小河，讓大自然陶冶我們的心靈。<全文介紹>



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#見晴懷古步道

地址：宜蘭縣大同鄉太平巷58之1號

電話：03-980-9806





宜蘭大同打卡步道：太平山檜木原始林步道

部落客 撒野樂活小村婦 造訪 太平山檜木原始林步道 說：

第一段的檜木原始林步道算是簡易級，大致平坦好走，木棧道鋪設完善且寬敞，偶爾的階梯和坡度也不會太大，夏天來到這裡真是舒服極了，有陽光有微風有樹蔭，可以哼著歌兒輕鬆漫步...<全文介紹>



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#檜木原始林步道

地址：宜蘭縣大同鄉太平巷58之1號

電話：03-980-9806



宜蘭大同打卡步道：望洋山步道

部落客 撒野樂活小村婦 造訪 望洋山步道 說：

望洋山是南澳北溪的發源地，海拔約2050公尺，全長1.2公里，亦是翠峰湖景觀區當中欣賞日出的最佳地點。步道終點有一個景觀平台，天氣晴朗甚至能看見太平洋的龜山島...<全文介紹>



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#望洋山步道

地址：宜蘭縣大同鄉太平巷58之1號

電話：03-954-5114





宜蘭大同打卡步道：松羅國家步道

部落客 旅行貓日記跟著辛巴＆球玩台灣 造訪 松羅國家步道 說：

松羅國家步道是一條簡易平緩散步的親水步道、老少咸宜的優閒步道，產業道路大約1.5k會抵達登山口，進入約2k，來回全程走完大概7k，但都是散步行程，拍照+用餐+休息很閒散，大約是3.5小時！<全文介紹>



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#松羅國家步道

地址：宜蘭縣大同鄉

電話：03-954-5114





宜蘭大同打卡步道：九寮溪步道

部落客 微笑娃生活旅行 造訪 九寮溪步道 說：

一開始先會經過的是篤農橋，接著轉彎處是我最喜歡並有象徵祖靈之眼的「豁雲橋」，接著是吊索做成的巴尬吊橋，以及沒有牌樓、橋墩的哈隘吊橋，一直到終點的拱橋是「臨瀑橋」，每次越溪看著兩側的溪水搭配橋上風光，美不勝收。<全文介紹>



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#九寮溪步道

地址：宜蘭縣大同鄉埤崙村泰雅路一段

電話：03-988-2514





宜蘭大同打卡步道：明池森林遊樂區步道

部落客 我的生活 我的世界 造訪 說：

童話森林步道就是明池的第三個景，這個步道因為有一段是走回明池山莊,而且看起來好像有沒有什麼特別之處，但是當各位走進去之後，就會發現這個步道真的很美...<全文介紹>



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#明池森林遊樂區

地址：宜蘭縣大同鄉

電話：03-989-4106





宜蘭大同打卡步道：台灣山毛櫸步道

部落客 省錢旅遊達人的便宜日記 造訪 台灣山毛櫸步道 說：

台灣山毛櫸國家步道全長3.8公里，來回約需3～4小時，前半段都是平緩好走的山林步道，只有後面500公尺直下的陡坡，回程比較硬而已...<全文介紹>



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#台灣山毛櫸步道

地址：宜蘭縣南澳鄉（太平山國家森林遊樂區翠峰山屋旁）

電話：03-954-5114

