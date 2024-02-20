新竹不屑再被叫美食沙漠！如果你還以為新竹是「美食沙漠」，就代表你根本就不認識新竹，只要仔細探訪各地，就會發現新竹其實有超多爆紅的「鴨肉料理」是在地人捨不得分享的口袋名單，特別是吃了會懷念的千則評價「廟口鴨香飯」、煙燻入味的「一品鴨肉麵」都不容錯過，就連在地人都搶著排隊等吃，下次到新竹別再路過，要好好品嚐這7間超強人氣「鴨肉飯、鴨肉麵專賣店」才不算白來一趟。



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說到新竹的招牌美食，除了米粉以外，絕對不能錯過的還有美味可口的鴨肉飯與鴨肉麵，其中位於新竹市北區的「廟口鴨香飯」只要一到用餐時段絕對人滿為患，如此爆紅的關鍵就在於白飯會淋上香噴噴的鴨油，再點一顆會爆漿的半熟蛋，吃一口立刻讓你知道什麼叫做人間美味；「一品鴨肉麵」則是以大份量的鴨肉麵闖出名氣，而且鴨肉以煙燻入味，略帶燒烤香氣讓人吃過就欲罷不能。





新竹人氣鴨肉料理：廟口鴨香飯中正店

部落客 布雷克-出走旅行視界 造訪 廟口鴨香飯中正店 說：

真心覺得廟口鴨香飯的鴨香飯與鴨肉炒麵真的很無敵，不論是口味還是鴨肉的口感，都蠻討喜的，讓人很容易一口接著一口吃...<全文介紹>



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#廟口鴨香飯中正店

地址：新竹市北區中正路258號

電話：03-535-9298





新竹人氣鴨肉料理：許二姊鴨肉麵

部落客 加小菲愛碎碎唸 造訪 許二姊鴨肉麵 說：

原本以為單純就是白飯放上鴨肉而已，不過上桌才發現還淋上了滿滿的油蔥肉燥，整個讓人好驚喜啊！油亮亮又香氣十足的滷肉飯潤口好吃，底下的米飯也煮的粒粒分明很加分...<全文介紹>



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#許二姊鴨肉麵

地址：新竹市北區北門街35號

電話：03-524-6574



新竹人氣鴨肉料理：勝利鴨肉麵

部落客 跟著踢小米寶島吃喝玩樂趣 造訪 勝利鴨肉麵 說：

招牌鴨肉每日新鮮現做，先以炊蒸方式，再浸泡滷汁入味後，最後以煙燻製成。煙燻風味的鴨肉和脆脆的鴨油蔥酥和菜脯，加上鴨油，如此多層次的口感，讓人一口接一口吃不停喔...<全文介紹>



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#勝利鴨肉麵

地址：新竹市北區經國路二段224號

電話：03-535-7333





新竹人氣鴨肉料理：原味鴨肉飯

部落客 踢賴旅遊 / Tylinne Travel 造訪 原味鴨肉飯 說：

本店的最大招牌就是這碗鴨肉飯，上面滿滿的鴨肉、菜脯和紅蔥頭，三兩下一碗立馬就一掃而空，另外也可以跟店員說醬汁稍微多一點...<全文介紹>



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#原味鴨肉飯

地址：新竹市東區勝利路59號

電話：03-523-4812





新竹人氣鴨肉料理：一品鴨肉麵-東光店

部落客 跟著踢小米寶島吃喝玩樂趣 造訪 一品鴨肉麵-東光店 說：

炒鴨肉麵也是小米很愛的，份量挺多的耶！口味上屬於重口味，如果要清淡一點，點餐的時候可以跟店家說喔！麵條Q彈有勁，吸附滿滿醬汁和鴨肉甜味，吃完不僅滿足又很有飽足感喔...<全文介紹>



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#一品鴨肉麵-東光店

地址：新竹市東區東光路89號

電話：03-571-2336





新竹人氣鴨肉料理：湖口新竹鴨肉麵

部落客 小貓 造訪 湖口新竹鴨肉麵 說：

鴨肉湯麵會放幾片鴨肉，韭菜也是基本的配料，湯頭帶有濃郁迷人的鴨肉香氣，應該是烹煮鴨肉時的高湯，所以品嚐起來口味更趨完善。<全文介紹>



#湖口新竹鴨肉麵

地址：新竹縣湖口鄉中山路二段272號

電話：03-599-2385





新竹人氣鴨肉料理：瑞芳鴨肉麵

部落客 小貓 造訪 瑞芳鴨肉麵 說：

既然點的是鴨肉麵，湯麵裡頭有鴨肉也是很正常的，而且給的鴨肉也不小氣，是有帶肉的鴨肉，不是都給你鴨肉骨頭而已。湯頭部份應該有加入煮鴨的高湯，白灼湯頭味道醇厚，帶有香醇的鴨香味而不油膩...<全文介紹>



#瑞芳鴨肉麵

地址：新竹縣新豐鄉新興路146之8號

電話：03-557-2999



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