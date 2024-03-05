來龍岡就是要吃米干！來到桃園龍岡地區，就不能不提到最著名的美食「米干」，以純米製作、近似粄條的口感，不只深受桃園人喜愛，更是許多1950年代隨著國共內戰遷移來台的眷村老兵思鄉時，一定會來一碗的靈魂小吃，近幾年來更吸引無數各地的老饕前來品嚐，趕快跟著編輯的腳步，一口氣收割桃園最多人討論的7間超強米干店，讓你吃過一次就回味無窮。



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全台各地都有代表性美食，例如台中太陽餅、彰化肉圓、宜蘭蔥抓餅，而桃園龍岡一帶則是「米干」最為人所知，其中位於中壢龍平路上的「國旗屋米干店」可說是在地數一數二的超人氣名店，不僅屋外和屋內都掛了海量的青天白日滿地紅國旗，招牌的綜合米干更是加了豬肝、肉片、蛋等配料，一碗就相當飽足；而忠貞市場附近的超夯老店則是「阿美米干」，湯頭清澈爽口，肉片也放得相當大方，這些店家都是誠意十足的老店，每到假日一堆桃園人也搶著排隊想品嚐。





桃園人氣米干店：潘記柳州螺螄粉&雲南米干

部落客 花見團子玩耍趣 造訪 潘記柳州螺螄粉&雲南米干 說：

米干加上熬煮多時的高湯，鹹香有味，配料還有豬肉、豬肝與滿滿蛋花，加上澎湃青菜，自然鮮甜與輕鹹交錯，濃濃異國風味讓人意猶未盡。<全文介紹>



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#潘記柳州螺螄粉&雲南米干

地址：桃園市中壢區忠孝路168巷2號

電話：0902-370-012





桃園人氣米干店：唐記雲南米干總店

部落客 珍妮佛的花草呢喃 造訪 唐記雲南米干總店 說：

餐點口味選擇多，其實一般份量已經蠻夠吃的，無法想像特大碗有多大碗。肉蛋米干主要是半熟蛋跟豬肉，不確定蛋的熟度是否固定，點餐時店員沒有特別詢問，豬肉沒有腥臊味，口感也不錯。<全文介紹>



#唐記雲南米干總店

地址：桃園市中壢區龍東路214號

電話：03-416-2203



桃園人氣米干店：國旗屋米干店

部落客 Hi 你好 火星同學mars 造訪 國旗屋米干店 說：

純米手工製成的米干吃起很很滑順，吸溜就吃著滿口滿香，厚薄度比板條薄些，長度比麵條寬一點吃起來的口感很潤滑，湯底還有酸菜蔥花對個人來說是醇厚鹹香的滋味...<全文介紹>



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#國旗屋米干店

地址：桃園市中壢區龍平路215號

電話：03-466-6879





桃園人氣米干店：阿秀米干

部落客 珍妮佛的花草呢喃 造訪 阿秀米干 說：

大碗的乾拌綜合米干，有肉、蛋、豬肝，還有碎花生、芝麻及一些肉燥調味，這些料口感都很好，該軟嫩的軟嫩、該酥脆的酥脆，拌勻後整體很融合，覺得味道不夠的話可以自行加調料增添風味！<全文介紹>



#阿秀米干

地址：桃園市中壢區龍平路209號

電話：03-466-1457





桃園人氣米干店：忠貞眷村口米干 麻辣滷味

部落客 大口老師的走跳學堂 造訪 忠貞眷村口米干 麻辣滷味 說：

綜合米干，裡頭有豬肝、豬肉片、蛋花等配料，米干吃起來較為厚實一些，口感更香Q滑順！湯頭濃郁香醇，帶點哨子醬的香味，搭配軟嫩的豬肉片、豬肝及蛋花更增添層次...<全文介紹>



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#忠貞眷村口米干 麻辣滷味

地址：桃園市中壢區龍平路217號

電話：03-466-1009





桃園人氣米干店：八妹婆婆 民族創藝過橋米線

部落客 大口老師的走跳學堂 造訪 八妹婆婆 民族創藝過橋米線 說：

招牌八妹全加（米干），裡頭有豬肝、豬肉、雞蛋、酸菜、蔥花等配料，再放上一匙哨子醬提味，看起來很豐富！<全文介紹>



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#八妹婆婆 民族創藝過橋米線

地址：桃園市平鎮區中山路77號

電話：03-436-6339





桃園人氣米干店：阿美米干

部落客 潔絲蜜愛生活 造訪 阿美米干 說：

點了單純的肉片蛋米干，送過來也是滿滿的肉片覺得有誠意。阿美米干的湯頭較清澈，是溫和不會死鹹的調味，是相對清爽的口味。<全文介紹>



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#阿美米干

地址：桃園市平鎮區中山路142號

電話：03-456-7399



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