抓住日本賞櫻的尾巴吧！想一睹日本櫻花的壯闊美景，推薦你日本關西地8個在地人才會注意的賞櫻秘境，就算四月也還是能欣賞到滿滿的櫻花綻放，來這些地方還能避免拍到人擠人的櫻花美照，也能悠閒不受打擾的享受賞櫻之旅，絕對就是要私藏的保存版賞櫻指南。

伏見十石舟

京都市的伏見區除了是有名的酒鄉，古代還是河運相當發達的水鄉。戰國時代，伏見已發展出四通八達的水路，是當時主要的交通要道，同時也用來運送貨物，包括酒製品及其原料。時至今日，遊客仍然有機會搭乘江戶小舟，欣賞河畔的櫻花。小舟有「十石舟」和「三十石船」兩款，十石舟行駛的水道路程可觀賞到較多的櫻花，是搭乘體驗的首選。十石舟的搭乘位置在製酒公司「月桂冠」大倉紀念館的後面，上船後除了賞櫻，沿岸的垂柳也是一大賣點。花季的中後期，櫻花花瓣點綴水面，更添夢幻！整個船程約為50分鐘，中途會在三栖閘門（水閘）停船，有15分鐘可下船參觀資料館，認識治水歷史。



▲圖片來源／Japan Walker資料庫



伏見十石舟 Info

地址：京都府京都市伏見区南浜町247 月桂冠大倉記念館裏乗船場

電話：+81-75-406-0738

詳細時間表：請參閱官網

公休日：周一（4月、5月、10月、11月除外）

費用：¥1200/人

交通：京阪電車「中書島」站出口走路5分鐘

網址





善峯寺

京都市西京區的善峯寺可説是賞櫻秘境中的秘境，路途遙遠，從市區搭乘大眾交通工具需約一小時，較少遊客到訪。善峯寺位處山腰，可俯瞰京都市內街景，三萬坪的境內種有百多棵櫻花樹，春季時一整面山坡都染上粉紅色，相當夢幻。另外，寺內種有一棵由桂昌院（江戶幕府將軍德川綱吉之生母）親手種植的枝垂櫻，歷時300年仍然每年綻放。由於這裡的櫻花品種眾多，包括山櫻、彼岸櫻、牡丹櫻等，開花時間稍有落差，所以從4月上旬到下旬都可以欣賞到茂盛的櫻花美景。



▲圖片來源／Japan Walker資料庫



善峯寺 Info

地址：京都府京都市西京区大原野小塩町1372

電話：+81-75-331-0020

開放時間：08：00～17：00

費用：¥500/人

交通：JR「向日町」站出口轉搭阪急巴士66號於總 站「善峯寺」下車走路8分鐘

網站





蹴上傾斜鐵道

幾乎無人可以抗拒櫻花與鐵道的夢幻組合。京都市內除了熱門的嵐山小火車外，還有一個地方可以拍攝櫻花鐵道，就是鄰近南禪寺的「蹴上傾斜鐵道」。這條老舊的斜坡鐵道全長約600 公尺，曾於1891年至1948年期間輔助疏水道運送物資。從大津到京都的琵琶湖疏水道中，有段水路的落差較大，必須利用鐵道才能上坡，後來船運式微，傾斜鐵道隨之停用。而後有人在鐵道兩旁種植山櫻和染井吉野櫻，意外成為賞花客喜愛的景點。賞花後沿着鐵路向疏水道的上游步行約10分鐘，就能抵達免費入場的琵琶湖疏水紀念館，有興趣的話不妨入場參觀。



▲圖片來源／Japan Walker資料庫



蹴上傾斜鐵道 Info

地址：京都府京都市左京区粟田口山町~南禅寺草川町

交通：京都市營地下鐵「蹴上」站出口即達





山科疏水

河川旁邊的櫻花樹與水面上的倒影相互輝映，形成夢幻景致，讓人沉醉不已。如果再加上其他花卉點綴，繽紛色調洋溢春天氣息！山科疏水是將滋賀琵琶湖引水進入京都市的水道，兩旁種滿淡粉紅色的染井吉野櫻和鮮黃的油菜花，每逢春季就成為當地人必訪的賞花景點。編排行程時建議提早出發先來這裡，人流較少，可短暫獨享這片浪漫花海。如果想從水道抬頭賞櫻，可乘坐琵琶湖疏水船遊河，從不同視角觀賞滿開的春櫻。



▲圖片來源／Japan Walker資料庫



山科疏水 Info

地址：京都府京都市山科区御陵界隈

交通：京都市營地下鐵「山科」站出口走路10分鐘





醍醐寺

建於1100多年前的醍醐寺是世界遺產「古都京都文化財產」的一部分，許多遊客會於秋季前來賞楓，卻鮮少留意原來這裡的櫻花也十分壯觀！寺內種有1000棵以上櫻花樹，有河津櫻、垂枝櫻、染井吉野櫻和八重櫻等品種。相傳這麼多品種的櫻花是出自戰國大名豐臣秀吉之手，當時豐臣希望在醍醐寺舉行賞花會，於是從各地找來櫻花樹進行移植，而境內最出名的櫻花分別是三寶院的枝垂櫻、靈寶館的深雪櫻和百年吉野櫻，有機會造訪的話千萬別錯過！



▲圖片來源／Japan Walker資料庫



▲圖片來源／Japan Walker資料庫

郡山城跡

▲圖片來源／Japan Walker資料庫地址：京都府京都市伏見区醍醐東大路町22電話：+81-75-571-0002開放時間：3月～12月第一個周日09: 00～17：00、12月第一個周日之翌日至2月底09：00～16：30費用：春季拝觀券（三宝院・霊宝館・伽藍）¥1500/人交通：京都市營地下鐵「醍醐」站出口走路10分鐘

奈良縣的大和郡山市是個以金魚養殖業聞名的小城鎮，不過進入春天，在金魚以外還有開得燦爛的櫻花。鄰近近鐵郡山站的大和郡山城跡，為戰國時代遺留至今的平山城城址，約有400多年歷史。雖然單論城池的規模和保存程度僅屬一般，不過卻以春櫻美景入圍「日本櫻花名所百選」！城跡一帶被800棵櫻花樹包圍，並配合櫻花花期舉行「大和郡山城祭」，還有各項表演和活動以及進行夜間點燈。祭典於每年三月下旬至四月上旬舉行。



▲圖片來源／Japan Walker資料庫



郡山城跡 Info

地址：奈良県大和郡山市城内町

電話：+81-743- 52-2010

交通：近鐵 「近鉄郡山」站出口走路7分鐘

網址（大和群山市觀光協會）





京都府立植物園

京都府立植物園是日本首座公立植物園，有90多年歷史，加上鄰近地鐵站和入場費用便宜，物超所值！公園內種有超過12000種植物，無論任何季節前來都能賞花，冬季時亦可觀賞溫室內的植物。每年三月開始，植物園迎來賞櫻季節，寒緋櫻、染井吉野櫻、菊櫻等共450棵櫻花樹輪流開花，三月下旬至四月中旬更會舉行夜間點燈。櫻花以外，同期開花的還有鬱金香和芝櫻等，比起其他賞花景點更豐富！



▲圖片來源／Japan Walker資料庫



▲圖片來源／Japan Walker資料庫



京都府立植物園 Info

地址：京都府京都市左京区下鴨半木町

電話：‭+81-75-701-0141‬

開放時間：09：00～17：00（最後進場時間16：00)

費用：¥200/人

交通：京都市營地下鐵「北山」站出口即達

網址





壺阪寺

奈良高取町的壺阪寺每年春季會出現一個被日本人認定為「珍景」的特別景象，就是釋迦如來佛像被櫻花淹沒的「櫻大佛」畫面。壺阪寺是以治療眼疾聞名的寺廟，寺內亦有出售對眼疾有效的御守。除此以外，寺廟另一特色是境內擺放著大量從印度遠渡而來的石像，有涅槃像、菩薩像、神像等，最高的大觀音像更達20公尺，在日本非常罕見。壺阪寺的櫻花花期是每年四月上旬至中旬，當櫻花滿開時茂盛花海會把大佛遮去大部分。配合櫻花期，四月上旬前後還會舉行夜間點燈，別具風情。



▲圖片來源／Japan Walker資料庫



▲圖片來源／Japan Walker資料庫



壺阪寺 Info

地址：奈良県高市郡高取町壷阪3

開放時間：08：30～17：00

費用：¥600/人

交通：近鐵「壺阪山」站出口轉搭計程車約9分鐘

網址





又兵衛桜

奈良宇陀市有一棵以戰國武將後藤又兵衛命名的枝垂櫻花樹「又兵衛櫻」又稱本鄉瀧櫻，據說樹齡高達300 年以上。單單一棵櫻花樹，其氣勢已媲美大片櫻花花海，更曾作為NHK大河劇的開場背景。另外，櫻花樹的後方還種植了桃花樹，在色彩鮮豔的桃花映襯下粉色櫻花更顯突出，入夜後櫻花樹所在的石垣更會點燈，增添浪漫氛圍。每年吸引不少當地觀光客和攝影迷前往。



▲圖片來源／Japan Walker資料庫



又兵衛桜 Info

地址：奈良県宇陀市大宇陀本郷

電話：+81-745- 82-2457

費用：¥100/人（櫻花維持協力金）

交通：近鐵「榛原」站出口轉搭前往「大宇陀」之巴士於「大宇陀」下車走路20分鐘



