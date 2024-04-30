超洗腦「卡皮巴拉」之歌爆火，讓不少台灣人認識了療癒系「水豚君」。而水豚慵懶中帶點呆萌的模樣，更讓牠光是站著便能擄獲眾多人的心，逐漸成了台灣熱門話題。近年來，在越來越多的動物園、農場甚至餐廳裡都能看見水豚的身影，如果你也想親身體驗與水豚近距離互動，那以下這11個「全台水豚出沒景」絕對要先收藏！





比起動物園的遠遠觀賞，近距離與水豚互動更能治癒人心。如果你想和牠們玩疊橘子，就快衝「張美阿嬤農場」，牠們不僅不反抗，還會翻肚給你看。如果疊橘子已經無法滿足你，那麼千萬別錯過「星夢森林劇場」，因為只有這裡的水豚會與你握手！除了動物農場，水豚君溫馴的好好先生性格，也深受不少餐廳喜愛。所以如果今天吃飯不想撸貓，那就到「紅磚園邸」，讓超萌水豚和狐獴陪伴你度過美好用餐時光。





新北水豚出沒餐廳：紅磚園邸

部落客 肉依小姐吃什麼 說：

【紅磚園邸】共養了兩隻水豚和兩隻狐獴，動物們都很乾淨健康良好，而且還有專屬自己的名字，店員會時不時出來發送牧草給大家，可以體驗餵食水豚君的樂趣...<全文介紹>



部落客粉絲團（部落客粉絲團如無法顯示，因為受限於隱私設定）



#紅磚園邸

電話：02 8686 8999

地址：新北市樹林區太平路247巷9號







新北水豚出沒餐廳：水豚騎士

部落客 小花隊長 說：

老屋搖身一變有了女孩們最愛的小清新純白外觀，走進一看才發現不僅 MOGU KABI 豆塔專賣店 這個店名超可愛，裡面還真的有3隻萌翻天的水豚店長值班，看到她們吃東西的可愛模樣我都忍不住跟著融化了啦～<全文介紹>



#水豚騎士

電話：02 8261 2815

地址：新北市土城區員林街61巷2弄18號







宜蘭水豚出沒景點：張美阿嬤農場

部落客 水晶安蹄 造訪 張美阿嬤農場 說：

原本以為這裡是適合小朋友的景點，沒想到大人去也會拍到欲罷不能。這次水豚都在戶外曬太陽，摸摸肚子還會翻肚給你看，頭上擺兩顆橘子也可以，很沒有反抗能力耶，有點太任人擺佈了...<全文介紹>



部落客粉絲團（部落客粉絲團如無法顯示，因為受限於隱私設定）



#張美阿嬤農場

地址：宜蘭縣三星鄉行健溪一路二段161號







宜蘭水豚出沒景點：星夢森林劇場

部落客 靜怡＆大顆呆 造訪 星夢森林劇場 說：

星夢森林劇場的水豚最可愛的點是會跟人握手，只要拿起草說握手，記得先不要讓牠吃到草喔，短短肥肥的手就伸過來了，超可愛...<全文介紹>



部落客粉絲團（部落客粉絲團如無法顯示，因為受限於隱私設定）



#星夢森林劇場

地址：宜蘭縣冬山鄉境安二路323號隔壁







宜蘭水豚出沒景點：斑比山丘

部落客 珍妮佛的花草呢喃 造訪 斑比山丘 說：

斑比山丘飼養的梅花鹿超級可愛，可以近身餵食，園區還有水豚跟迷你驢，迷你驢目前無法投餵喔，水豚會在園區悠閒散步吃草，很好拍照！<全文介紹>



#斑比山丘

地址：宜蘭縣冬山鄉下湖路285號







宜蘭水豚出沒景點：回巢Homing

部落客 Jason's Life 造訪 回巢Homing 說：

回巢是以西部牛仔狂野為主題，打造園區風格，所以可以看到帳蓬馬車和仙人掌等元素，農場主是從美國德州回來的在地宜蘭人，因愛護動物及園藝設計的興趣而建立農場。園區內環境和動物都很乾淨，免費提供多種動物飼料可零距離互動...<全文介紹>



部落客粉絲團（部落客粉絲團如無法顯示，因為受限於隱私設定）



#回巢Homing

地址：宜蘭縣礁溪鄉大塭路18-17號







桃園水豚出沒景點：埔心牧場

部落客 Tin 造訪 埔心牧場 說：

走進四大特色動物家園，超近距離的互動～有水豚君、羊駝、梅花鹿、袋鼠、麝香豬還有羊咩咩等都可以讓孩子貼近餵食哦...<全文介紹>



部落客粉絲團（部落客粉絲團如無法顯示，因為受限於隱私設定）



#埔心牧場

地址：桃園市楊梅區幼獅路一段439號







新竹水豚出沒景點：廢物媽媽育兒農場

部落客 京少 造訪 廢物媽媽育兒農場 說：

一進門就看到水豚君，每個小朋友都被萌萌的水豚可愛爆擊！馬上就拿著牧草餵水豚。零距離互動區的水豚可是可以摸的喔！<全文介紹>



部落客粉絲團（部落客粉絲團如無法顯示，因為受限於隱私設定）



#廢物媽媽育兒農場

地址：新竹市香山區海埔路518巷75弄85之1號







台南水豚出沒餐廳：MOGU KABI 夏威夷豆塔專賣店

部落客 曼達愛吃鬼 說：

老屋搖身一變有了女孩們最愛的小清新純白外觀，走進一看才發現不僅 MOGU KABI 豆塔專賣店 這個店名超可愛，裡面還真的有3隻萌翻天的水豚店長值班，看到她們吃東西的可愛模樣我都忍不住跟著融化了啦～...<全文介紹>



部落客粉絲團（部落客粉絲團如無法顯示，因為受限於隱私設定）



#MOGU KABI 夏威夷豆塔專賣店

電話：06 209 0097

地址：台南市東區長榮路三段60號







屏東水豚出沒景點：鹿ㄦ島水豚生態園區

部落客 靜怡＆大顆呆 造訪 鹿ㄦ島水豚生態園區 說：

超萌水豚互動區，可以近距離跟水豚互動及餵食，別說小朋友了，就連大人也相當開心。水豚真是太萌太可愛了，好溫馴啊，在這裡真的毫無距離感，可以近距離餵食與接觸...<全文介紹>



部落客粉絲團（部落客粉絲團如無法顯示，因為受限於隱私設定）



#鹿ㄦ島水豚生態園區

地址：屏東縣恆春鎮省北路275之1號







花蓮水豚出沒景點：洄瀾灣休閒農場

部落客 Jeng&Kai育兒生活 造訪 洄瀾灣休閒農場 說：

園區內有兩隻自由行走的小笑笑羊，從頭到尾一直跟著食物。下一扇門是人氣動物水豚君，水豚君邊吃邊滴草汁，摸摸水豚君就會自己躺下～太可愛了！<全文介紹>



部落客粉絲團（部落客粉絲團如無法顯示，因為受限於隱私設定）



#洄瀾灣休閒農場

地址：花蓮縣秀林鄉景美村加灣6-5號



