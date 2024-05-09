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淡水人衝最美鐵板燒！180度夕陽景觀餐廳「明水然•樂」進軍淡水，超難訂位無菜單鐵板燒揪吃。

2024-05-09 文字：編輯 鄭雅之 即時報導 攝影：編輯 鄭雅之 圖片：明水然•樂、部落客 冠婷｜生活趣、部落客 兔貝比 人氣：643
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編輯 鄭雅之

編輯 鄭雅之

最美無菜單鐵板燒在淡水！被評為最高CP值的無菜單鐵板燒「淡水明水然•樂」，以1600元就能吃到龍蝦三吃、日本和牛、北海道生食級干貝等14道頂級食材為主打，是小資族在特別紀念日最愛訂的夯店。這次，首度進軍淡水地區，選在大都會廣場11樓，坐擁180度絕美河景景觀，為淡水人提供全新約會選擇。
明水然•樂 淡水中山店 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載。
明水然•樂 淡水中山店 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載。
▲上圖為窩客島站內部落客 兔貝比 提供。

以新鮮時令為發想的無菜單鐵板燒「明水然•樂」，店內最受歡迎的海陸雙主餐套餐，為饕客獻上龍蝦三吃、季節現流鮮魚、日本A5和牛等14道料理，佐以海膽、魚子醬等頂級食材，整套鐵板燒展演從視覺、味覺和嗅覺一次滿足。為了提供最新鮮的生猛海鮮，店內都設有活體龍蝦缸，會依照不同季節選用不同品種龍蝦。
明水然•樂 淡水中山店 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載。
明水然•樂 淡水中山店 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載。
▲上圖為窩客島站內部落客 冠婷｜生活趣 提供。

此次到淡水展店特意開在高樓層，180度的大面落地窗將淡水最知名的夕陽美景盡收眼簾，並淡水必買伴手禮魚酥和鐵蛋變成鐵板料理，是淡水店才吃得到的美味。

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明水然•樂 淡水中山店 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載。
明水然•樂 淡水中山店 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載。



 

明水然•樂 無菜單鐵板燒 淡水中山店

地址：新北市淡水區區中山路8號11樓 (大都會廣場)   
電話：(02) 2955-8933

 

 

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