最美無菜單鐵板燒在淡水！被評為最高CP值的無菜單鐵板燒「淡水明水然•樂」，以1600元就能吃到龍蝦三吃、日本和牛、北海道生食級干貝等14道頂級食材為主打，是小資族在特別紀念日最愛訂的夯店。這次，首度進軍淡水地區，選在大都會廣場11樓，坐擁180度絕美河景景觀，為淡水人提供全新約會選擇。
▲上圖為窩客島站內部落客 兔貝比 提供。
以新鮮時令為發想的無菜單鐵板燒「明水然•樂」，店內最受歡迎的海陸雙主餐套餐，為饕客獻上龍蝦三吃、季節現流鮮魚、日本A5和牛等14道料理，佐以海膽、魚子醬等頂級食材，整套鐵板燒展演從視覺、味覺和嗅覺一次滿足。為了提供最新鮮的生猛海鮮，店內都設有活體龍蝦缸，會依照不同季節選用不同品種龍蝦。
▲上圖為窩客島站內部落客 冠婷｜生活趣 提供。
此次到淡水展店特意開在高樓層，180度的大面落地窗將淡水最知名的夕陽美景盡收眼簾，並淡水必買伴手禮魚酥和鐵蛋變成鐵板料理，是淡水店才吃得到的美味。
推薦閱讀：銀座篝拉麵開到中山區！日本必吃「銀座篝」強勢回歸，預計5月底開幕。
明水然•樂 無菜單鐵板燒 淡水中山店
地址：新北市淡水區區中山路8號11樓 (大都會廣場)
電話：(02) 2955-8933