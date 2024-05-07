7間捷運南港站美食帶你吃！位在台北流行音樂中心附近的南港捷運站，是來看表演活動必經之地之一，也是看演出前覓食地，窩客島這次幫你蒐羅了「7間南港捷運站周邊美食」，包括必吃人氣小吃、港式茶餐廳、哥吉拉主題火鍋、美國特選牛牛肉麵，以及萌貓出沒的貓咪咖啡廳，不管是來北流看演唱會、音樂劇通通先收下。





來南港捷運站一定要吃過「闞記涼麵」，招牌涼麵淋上香濃麻醬，加上些許的蒜泥、酸醋，搭青菜蛋花湯整套吃超涮嘴，而以巨無霸水餃聞名的「北大荒水餃店」，女生吃5顆就超有飽足感，兩者都是在地人超推的必吃夯店；另外，有著超酥脆金黃外皮的「老張燒餅店」，塞入滿滿蔥花、肉餡，一咬下去還會噴汁，是一出爐便秒殺的排隊名店。





捷運南港站必吃美食：闞記涼麵

部落客 Bunny 造訪 闞記涼麵 說：

攪拌起來麻醬香氣逼人而且很濕潤，Bunny喜歡用麵條大量沾取醬汁，入口後散發出濃厚麻醬香還有蒜香及些微的醋酸味，夠味卻又順口，且麵條算是有嚼勁的口感，一整盤吃光光也不會膩<全文介紹>



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#闞記涼麵

地址：台北市南港區興華路108號

電話：02-2788-2391







捷運南港站必吃美食：南港老張燒餅店

部落客 算命的說我很愛吃 造訪 南港老張燒餅店 說：

超欠吃的胡椒餅，外皮撒滿芝麻，咬下更增添層次感的香氣。外皮烤到超酥脆，裡面的肉餡則是口感紮實又帶有涮嘴的鹹香滋味，大口咬下去還會噴肉汁，實在太邪惡！我實在忍不住就嗑了三顆～<全文介紹>



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#南港老張燒餅店

地址：台北市南港區忠孝東路七段602號

電話：02-2783-5591







捷運南港站必吃美食：Neverland Noodle Bar

部落客 安魯魯與陽光姐 造訪 Neverland Noodle Bar 說：

肉品選用美國 USDA CHOICE(特選級)牛肉，油花分布均勻、油脂豐富的美國牛腩，富有膠質彈牙的牛筋則是來自澳洲，牛腩牛筋皆燉煮入味，份量誠意十足，喜歡享受咀嚼樂趣的人不能錯過牛腩<全文介紹>



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#Neverland Noodle Bar

地址：台北市南港區南港路一段271號

電話：02-2653-3606







捷運南港站必吃美食：北大荒水餃店

部落客 阿發的簡單幸福 造訪 北大荒水餃店 說：

內餡個頭有如包入一個小肉丸，口感肉鮮帶有蔥脆香，飽含脂汁又不過於肥膩，我們覺得不錯吃。相較現在坊間，一個水餃很多也要七元起跳，這有如XXL尺寸的大水餃，賣九元算是便宜，且我老婆吃個五顆就有飽足感。<全文介紹>



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#北大荒水餃店

地址：台北市南港區南港路一段201號

電話： 02-2788-0455







捷運南港站必吃美食：鍋吉拉精緻鍋物

部落客 安妮 Anny 造訪 鍋吉拉精緻鍋物 說：

以哥吉拉為主題，店內是森林感、還有多隻恐龍的特色風格湯底好喝、肉質都很不錯，且綜合丸、大蛋餃等出乎意料的美味一鍋一燒、幾乎無雷的火鍋店<全文介紹>



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#鍋吉拉精緻鍋物

地址：台北市南港區興中路38號

電話：02-2785-6511







捷運南港站必吃美食：美利香港茶餐廳

部落客 艾斯 造訪 美利香港茶餐廳 說：

竟然還可以吃到一人份的打邊爐，對於單身族群真的是一個很大的福音，這次還要推薦他們家的旺角牛肉香菜皮蛋鍋，湯頭香甜不會有怪味非常好喝，他們家不只有打邊爐好吃，其實每一道餐點都很不錯根本是無雷<全文介紹>



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#美利香港茶餐廳

地址：台北市南港區忠孝東路七段369號C棟9樓

電話：02-2652-9355







捷運南港站必吃美食：幸福肥計劃咖啡店

部落客 Zoey Wu 造訪 幸福肥計劃咖啡店 說：

奶油綜合海鮮的奶油還滿入味的，這份量女生吃很剛好，再多一點的話會覺得有點膩，配料給了蝦子、蛤蠣跟花椰菜，我覺得蔬菜部分應該再多一點，看起來餐點會更加豐盛<全文介紹>



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#幸福肥計劃咖啡店

地址：台北市南港區南港路一段171巷16號

電話：02-2783-0602



