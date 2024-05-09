誰說雙北人很無聊，那是你不懂玩！對於台北人和新北人而言，搭捷運出遊是最輕鬆無腦的放空行程，近日雙北政府都紛紛祭出初夏限定景點和活動，窩客島特別整理5大必拍推薦，包括今年初登場的絕美七彩的台北水舞光雕秀，和享譽國際的2024碧潭水舞也升級回歸，甚至在中山站有甜點主題市集吸引螞蟻人和文青前去，在整個五月份揪大家下班後、週末假日都有新的去處打卡。







台北市集必逛：中山站微糖生活節

台北捷運再度和有趣市集聯手，以「甜點」為主角在心中山現形公園中打造夢幻「微糖生活節」，整個五月份每逢週五至週日期間快閃登場，以抹茶、奶味、酒香、巧克力四大主題輪週登場，讓人每次來都有不同驚喜，滿足大家的甜點胃。



心中山 微糖生活節市集 活動資訊

日期：2024/05/03(五)～2024/05/26(日) 連續四週 五六日

時間：週五17:00~21:00、週六14:00~21:00、週日14:00~20:30

地點：心中山線形公園 (捷運中山站至雙連站線型公園）& 爵士廣場 (六日限定)



全文報導：中山站市集逛起來！超過70攤「微糖生活節」甜點市集快閃，週末就到心中逛市集、聽音樂會。







台北最新景點推薦：2024台北水舞嘉年華

首屆「2024台北水舞嘉年華」搶先看！為了讓台北市民朋友有更多休閒好去處，台北水利局在錫口碼頭彩虹橋規劃全新「台北水舞嘉年華」，以彩虹橋、河面為畫布，在夜晚降臨後透過水舞光雕秀帶來一場有一場夜間視覺饗宴，欣賞完還能步行到周邊饒河夜市吃美食。



2024台北水舞嘉年華 活動資訊

活動地點：錫口碼頭彩虹橋

活動日期：2024/5/1至6/30

水舞表演時間：晚間7點到9點，每天5個場次、每半小時展演5分鐘。



全文報導：台北水舞嘉年華搶先看！最佳觀賞點推薦，加碼5間饒河夜市美食跟著吃。





新北捷運景點推薦：2024碧潭水舞

2024碧潭水舞5大亮點搶先看！睽違一年又等到新店最大盛事「碧潭水舞」回歸，今年擴大規模將長達102天水舞展演，搭配絢爛的煙火秀，還請到「優人神鼓」首創人水共舞免費展演，並預計推出第二波大型裝置藝術坐鎮，以水舞為背景將碧潭變成超療癒的打卡點。



2024碧潭水舞 活動資訊

活動時間：第一波5/17-6/16、第二波6/22-8/31

活動地點：碧潭風景區

水舞展演：每晚18:30~21:00 六場展演（每半小時演出1次，最終場為21:00）



全文報導：碧潭水舞規模擴大！長達102天「2024碧潭水舞」5大亮點搶先曝光，煙火秀、優人神鼓、地景藝術免費拍。







板橋賞花秘境：新海人工濕地荷花季

春暖花開之際，就是要外出踏青欣賞百花盛開的美景，進入初夏就由出淤泥而不染的荷花接力，新月橋板橋端的新海二、三期人工濕地荷花已經陸續綻放，第一波盛開的荷花隨風搖曳展現出優美姿態，週末就來去漫步賞花。



新海人工濕地荷花季 活動資訊(須轉公車)

花期：即日起至6月

最佳賞花時間：建議在晴天的早上9點至11點前往。

地點：新北市新月橋板橋端的新海二、三期人工濕地



全文報導：板橋就能賞花！初夏限定「板橋荷花秘境」交通資訊、最佳賞花時間一次看，最愜意「板橋免費景點」漫步去。





板橋花海光雕展：2024新北河濱蝶戀季

板橋人的秘密基地「2024新北河濱蝶戀季」要回來了！每年初夏就是板橋蝴蝶公園最美時刻，白天有上萬株的花海，夜晚降臨後又有整片光雕裝置點燈，是板橋人每年都要拍、要打卡的超chill景點。今年2024新北河濱蝶戀季確定將在5/11回歸，規劃5大裝置藝術和超過5萬株花海等大家來美拍。



2024新北河濱蝶戀季 活動資訊(須轉公車)

活動時間：2024/5/11~5/26

光雕時間：每天晚上18時至22時

地址：新北市板橋區環河西路四段18號 (google搜尋：「蝴蝶公園地景花海」)



全文報導：板橋人後花園點燈！2024新北河濱蝶戀季「花開音樂節、花海市集」搶先看，5萬株花海光雕海從早拍到晚。





▲圖為歷年新北河濱蝶戀季資料照片，非2024年現場。