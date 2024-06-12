南投埔里美食帶你吃！夏天避暑勝地的南投，其實也是台灣巧克力產量最大的地區，近年以埔里的Cona's妮娜巧克力城堡工廠為首，更有巧克力咖啡節，舉辦市集、煙火秀等活動，而夏日玩水熱點「桃米親水公園」也預計在6月底開放，夏天來埔里玩先收美食清單。這次窩客島蒐羅了9間人氣必吃「南投埔里美食」，包括巨無霸黑糖饅頭、埔里才有的包餡鹹油條，在地小吃夯店全收下。





還沒開店就有超多人排隊的「大城黑糖饅頭」，巨無霸黑糖饅頭甚至比臉還大，熟客都直接買10顆，常常開店一小時就全賣光；埔里在地傳統早餐「清寶鹹油條」，酥炸鹹油條夾入熱狗、肉排、蛋等配料超大份量，吃一個就很有夠，每天只賣4小時，想吃可得早點去；另外70年老字號「阿甲肉丸」，Q嫩外皮搭甜醬太涮嘴，還有免費大骨湯可以自製肉圓湯，加入吃剩的醬汁、筍乾，整套吃下來超滿足。



南投埔里美食必吃推薦：清寶鹹油條

部落客 Kiwi 造訪 清寶鹹油條 說：

很長一條大亨堡，帶點蔥味切開後包起肉排蛋，拿在手上都覺得頗有重量哩！一口咬下滿滿古早味，外酥內軟的油條挺有感，再加上撒個胡椒粉味道很足很好吃。<全文介紹>



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#清寶鹹油條

地址：南投縣埔里鎮南安路550號

電話：0927-560-166







南投埔里美食必吃推薦：蘇媽媽湯圓

部落客 小狐尼 NiNi 造訪 蘇媽媽湯圓 說：

小湯圓有黑、白、黃、紅、藍、可可色；紅豆飽滿、燕麥粒粒分明，卻又是軟Q的；重點是兩者都不會很甜!就是很溫和淡雅的甜韻，湯圓軟嫩，仔細咀嚼時可以吃到糯米香<全文介紹>



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#蘇媽媽湯圓

地址：南投縣埔里鎮中山路三段118號

電話：04-9298-8915







南投埔里美食必吃推薦：大城黑糖饅頭

部落客 陳小可的吃喝玩樂 造訪 大城黑糖饅頭 說：

真的！有夠大！比我臉還大～而且很重，這份量四～五個人分享差不多，我後來在家用電鍋加熱，自己吃完一個好撐XD<全文介紹>



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#大城黑糖饅頭

地址：南投縣埔里鎮大城路146號

電話：04-9291-2898







南投埔里美食必吃推薦：本味瓦罐煨湯

部落客 冠婷｜生活趣 造訪 本味瓦罐煨湯 說：

一口咬下軟嫩多汁的埔里香菇；保有肉汁、吸飽湯頭精華增添整體香氣的好吃雞肉，再喝一口各種食材堆疊的醇厚湯頭，滿~足。<全文介紹>



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#本味瓦罐煨湯

地址：南投縣埔里鎮信義路1073號

電話：04-9291-9908







南投埔里美食必吃推薦：阿甲肉丸

部落客 陳小可的吃喝玩樂 造訪 阿甲肉丸 說：

內餡豐富，豬頰肉塊實在鮮嫩，筍丁鮮脆，份量也不少。搭配的醬料甜口，加一點辣椒平衡層次～肉圓皮整個ＱＱＱ嫩，是好吃的肉丸推薦！<全文介紹>



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#阿甲肉丸

地址：南投縣埔里鎮西安路一段149號

電話：04-9298-5022







南投埔里美食必吃推薦：李仔哥爌肉飯

部落客 紫色微笑 造訪 李仔哥爌肉飯 說：

這塊肥瘦相間的爌肉飯燉煮的恰到好處，肥肉幾乎入口即化了，瘦肉也很入味，真的很好吃。不過，上面有牙籤固定，吃的時候要小心。<全文介紹>



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#李仔哥爌肉飯

地址：南投縣埔里鎮信義路326號

電話：04-9298-3496







南投埔里美食必吃推薦：製飯糰 Riceball

部落客 肉依小姐吃什麼 造訪 製飯糰 Riceball 說：

厚到一手難以掌握的日式厚豬排飯糰，嚴選新鮮的當日溫體豬酥炸而成，搭配酸甜的蜂蜜芥末醬汁，軟嫩中有著爽口的香氣，趁熱咬下還會爆出肉汁太過癮!<全文介紹>



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#製飯糰 Riceball

地址：南投縣埔里鎮忠孝路6號

電話：04-9298-5731







南投埔里美食必吃推薦：桑心合作社

部落客 GRACE 造訪 桑心合作社 說：

這裡的豆花很特別就是湯汁沒有那麼多，可以更能品嘗到豆花本身的香氣。豆花非常柔軟滑嫩，入口即化且豆香氣很足。花生燉煮的很綿密，增添整個層次感。<全文介紹>



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#桑心合作社

地址：南投縣埔里鎮桃米路37-1號







南投埔里美食必吃推薦：振松記米粉

部落客 ifunny艾方妮 造訪 振松記米粉 說：

跟一旁的丸子相對比，就知道芋泥真的很大一顆。將芋頭分解後，就可以發現原來是將比較軟的芋泥包覆著芋頭塊，外面是軟綿的芋泥，裡頭是鬆軟的芋頭，一入口就化在口中的芋頭香氣，實在令芋頭控太滿意了！<全文介紹>



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#振松記米粉

地址：南投縣埔里鎮中山路三段215號

電話：04-9298-2277



