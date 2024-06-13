苗栗打卡點必拍5選！初夏來苗栗賞繡球花、打卡拍美照，也要去過超唯美的竹林小徑、溪流步道，平坦好走又有涼爽的樹蔭遮蔽，假日就帶長輩、小朋友衝一波，窩客島這次整理5大苗栗打卡點，包括必拍繡球花打卡點、超涼爽林蔭步道，還有全台最美百年隧道，IG打卡美照通通都要拍過。







苗栗繡球花打卡點

近期來苗栗不能沒去拍繡球花！知名的繡球花觀賞點「花露農場」，有廣大的花叢打卡點、波波草花園，還新推出繡球花造型霜淇淋，讓遊客賞花、吃冰都能拍IG；而小木屋咖啡廳「碧絡角」，除了可以在屋內悠閒的喝下午茶外，小木屋後方還有開滿整個山坡地的繡球花海，並鋪設石板小徑，讓人輕鬆穿梭其中、拍出被花海包圍的打卡美照。最佳觀賞期預計開到6月中，月底花觀將較不理想，或替換成其他花，快抓緊時間去朝聖一波。





▲圖片來源：上圖「齊媽」、下圖「大手牽小手。玩樂趣」於窩客島的文章分享。



苗栗自然系打卡景點

全程幾乎都是平坦好走的「蓬萊溪護魚步道」，沿著蓬萊溪而建，步道另一側也有樹蔭遮蔽，走在樹蔭下、聽水流聲超愜意，夏天帶長輩、小孩避暑踏青就來這；IG必拍打卡點也不能漏了「泰安竹林秘境」，有著兩側綿延的高聳竹林，唯美的竹林小徑讓你秒飛國外。





▲圖片來源：上圖「泰瑞吃飽飽」、下圖「撒野樂活小村婦」於窩客島的文章分享。



苗栗歷史打卡景點

「功維敘隧道」是建於1903年的紅磚圓拱造型隧道，不僅是從日治時期遺留下的百年隧道，也是全台僅存的城牆式鐵道隧道，近期將周圍重新規劃健行步道，沿途有茂密的樹蔭，還能看到50年代火車頭，隧道內則裝上七彩燈飾，打造出夢幻的獨特古蹟氛圍。





▲圖片來源：「Kiwi」於窩 客島的文章分享。



花露農場

地址：苗栗縣卓蘭鎮

電話：04-2589-1589



碧絡角

地址：苗栗縣南庄鄉東河村 橫屏背12鄰25號

電話：03-782-5605



蓬萊溪護魚步道

地址：苗栗縣南庄鄉124縣道106號

電話：03-782-4570



泰安竹林秘境

地址：苗栗縣泰安鄉



功維敘隧道

地址：苗栗縣苗栗市三湖道76-5號

電話：03-735-0792