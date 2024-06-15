與台灣一樣擁有多家便利商店的日本，不管什麼時期前往，一定要先去各大便利商店挖寶一下。搶在酷暑降臨前，先幫讀者們網羅日本全家便利商店2024年最新登場的冰品，全家的經典沁涼飲品「FRAPPE冰沙」系列、台灣人訪日必吃的抹茶，還有夏季最消暑的水果系列冰品一次集結！吃貨們趕快筆記，到日本全家就先買這幾款！

必吃01：不解凍直接吃！草莓法式千層酥（凍ったまま食べる いちごのミルフィーユ）

在手工層層堆疊的256層酥皮間，夾入絲滑濃郁的奶油及口感脆爽的冷凍草莓，打造冰涼香甜的甜點。隨著奶油融化，還能品嘗到不同口感及風味的變化。







必吃02：濃宇治抹茶蒙布朗（濃い宇治抹茶のモンブラン）

全家每年必推的抹茶甜點冰品系列，今年再次登場！這次以風味豐富的「濃宇治抹茶」為主題，打造刺激味蕾的抹茶祭典！其中必吃就屬這款「濃宇治抹茶蒙布朗」，使用100%的宇治抹茶慕斯、生巧克力，以及蒙布朗奶油三層疊加，最後撒上抹茶脆粒增添口感，層次豐富。







必吃03：桃子冰沙（ピーチフラッペ）

兼具果汁香甜及果凍Q彈口感的「桃子冰沙」，迎接初夏不能沒有它！這款冰沙特別加入了能夠享受到桃子多汁味道的果泥，以及Q彈口感的果凍，且果汁含量達到了歷代最高的32%。每一口都彷彿吃到整個桃子般，香甜餘韻久久不散！







必吃04：巧克力千層酥餅香草冰沙（ルマンド バニラフラッペ）

以知名的點心品牌BOURBON出品的經典餅乾「Lumondo」（ルマンド）巧克力千層酥餅為主題打造的嶄新冰沙，底層為可可奶油與香草的雙層刨冰，再鋪上酥脆輕盈的可麗餅碎片，完美再現了「Lumondo」的風味及口感。







必吃05：口感酥脆！巧克力薄荷夾心三明治（パキッと食感！チョコミントサンド）

薄荷巧克力與可可風味餅乾共譜夾心三明治新滋味！在薄荷巧克力與餅乾之間夾入薄荷奶油及巧克力奶油，製成層次風味的夾心三明治。一起品嘗，薄荷巧克力的清爽風味更為凸顯！







販售地點：日本全國各地全家便利商店

日本全家官方網站