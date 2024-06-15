台北人週末不無聊，3大市集逛起裡！對於許多人而言，週末放假日逛逛市集，吃點手作美食、買個特色手工小物，就是日常紓壓小確幸。這週在台北有3大市集盛大開跑，首推一年一度手作控最期待的「日本手作祭」，超過200個攤位讓人逛到荷包破洞。華山戶外場地還有橘子集團「文創股長」與華山共同打造「華山原創町 耍廢計畫 Lazy Plan」，可可愛愛的IP等著大家來耍廢。而中山站旁則是以「女子喫茶派對」為主題帶來特色甜點。
台北華山市集：日本手作祭
最大規模「日本手作祭」回來了！由愛手創和Connect-Asia共同規劃的「日本手作祭」正式邁入第六年，以「竜宮の夢」為主題邀請超過200多組日本、台灣職人同場較勁，於本週末在華山文創園區亮相，現場以日本傳統故事浦島太郎為發想進行佈置，將日本夏季熱鬧的祭典氛圍帶到台北，並準備浴衣、大正袴換裝體驗，讓人一秒到日本逛街的錯覺。
詳細報導：華山就有日本手作市集！最大規模「日本手作祭」超過200攤逛不完，3天快閃「大正袴體驗」秒到日本散步去。
中山站市集：女子喫茶派對
週末就是要逛市集！串連中山站和雙連站之間的「心中山線形公園」，從開幕至今已經成為許多文青、網美最愛的一條街，尤其是每到週末的主題市集，更是讓人每次來都有不同的驚喜。這次，六月份台北捷運和愛手創合作，規劃全新微糖生活節「女子喫茶派對」，以日式昭和甜點為主角，搭配復古老物特區，讓人來心中山展開一場甜蜜的盛會。
詳細報導：中山站逛市集！心中山週末市集「女子喫茶派對」限定登場，日式昭和甜點、老物復古特區超好逛。
台北華山市集：華山原創町 耍廢計畫 Lazy Plan
由橘子集團「文創股長」，與華山文創園區共同打造週末市集「華山原創町 耍廢計畫 Lazy Plan」，6/15起連續兩個週末限定登場，本次總共邀請到50個IP角色一起參展，各種療癒、可愛、獵奇周邊和小廢物，讓鐵粉們通通買起來。
詳細報導：華山文創角色週末市集！橘子集團「文創股長」超過40個角色IP插旗華山市集，華山原創町「耍廢計畫 Lazy Plan」搶先看。