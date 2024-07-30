一次收藏7間公館不限時咖啡廳！有超多家人氣美食、小吃、甜點聚集的公館，也有許多咖啡廳散落於巷弄街道之中，各個都獨具風味，其中不限時咖啡廳更是台大生寫報告、讀書的人氣首選，窩客島這次特別蒐羅7間「公館不限時咖啡廳」，學生讀書寫報告、上班族辦公，還是閨蜜揪喝下午茶都很適合，下次來公館，就先來朝聖、舒服地坐上整個下午。





走訪隱藏在公館巷弄中的「不限時咖啡廳」，一定要先朝聖森林系玻璃屋「AGCT Apartment」，大面積玻璃窗加上滿滿的綠蔭窗景，是環境氛圍、甜點都滿分的人氣首選；必吃超人氣肉桂捲「Half coffee」，還有可愛的店貓陪吃下午茶、寫報告；如果想吃鹹食就來「VILLECAFE義樂麵屋」，提供早午餐、義大利麵、甜點、各種飲品等平價餐點，超高CP值吸引不少學生前往。





公館最美森林玻璃屋秘境

部落客 軟西，遊記 造訪 AGCT Apartment 說：

大片玻璃窗正對著綠意盎然樹木，加上灑落的陽光光影，位於3樓的AGCT apartment好似一個遺世獨立的森林玻璃屋，完全不像是在市中心呢。<全文介紹>



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#AGCT Apartment

地址：台北市大安區溫州街49巷2號3樓

電話：02-2369-6659







公館必訪韓式咖啡廳

部落客 ㄩㄐ吃透透 (注音符號的ㄩㄐ) 造訪 咖啡休日 Day Off 說：

韓式咖啡廳，絕對會是附近學生族群的最愛呀！安靜又舒服，很適合帶著電腦來辦公。鹹奶油厚吐司鹹、酥、香。<全文介紹>



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#咖啡休日 Day Off

地址：台北市中正區羅斯福路四段136巷6弄23號

電話：02-2368-9841







公館學生最愛不限時咖啡廳

部落客 果凍魚 造訪 野餐咖啡 說：

平日下午的野餐咖啡高朋滿座，另外兩區座位是室內座位和室內玻璃屋座位區。我們喜歡玻璃屋座位區，既有自然光、又是在室內不用怕有菸味，不過這天玻璃屋座位區都滿了，我們只好改選戶外座位。<全文介紹>



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#野餐咖啡

地址：台北市大安區溫州街75號

電話：02-2368-7798







萌貓陪吃公館不限時下午茶

部落客 齊媽 造訪 Half coffee 說：

我預訂外帶3個肉桂捲出爐了，新鮮現做現烤最美味，老大和小齊也很喜歡，嘿嘿...我們一家都被圈粉了，相隔一週我又經過公館，順道來個二訪，這天黑白貓醒著，專心待在窗邊賞景，虎斑貓依舊跳上跳下，像個好奇寶寶一樣活潑<全文介紹>



#Half coffee

地址：台北市中正區羅斯福路三段286巷4弄4號1樓

電話：0953-092-186







果粉必訪蘋果收藏咖啡館

部落客 造訪 apple museum cafe 說：

這邊有免費wifi、不限時、插座，而且可以一直喝水，來這邊工作都可以坐好久😽欣迪小姐會從中午點一個套餐先吃飽然後開始工作，接著慢慢喝那杯套餐附的飲料度過一個下午：3，cp值真的是高到不行<全文介紹>

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#apple museum cafe

地址：台北市大安區溫州街74巷3弄5號

電話：02-2367-5243







公館人氣不限時咖啡廳

部落客 Elisa 造訪 Mimi's Cafe米米咖啡 說：

現做的千層派需要等候一點時間但不會太久，外觀有著小巧紅艷的草莓跟層次超多的派皮非常吸睛，內餡有著滿滿一整圈的草莓令草莓控滿意<全文介紹>



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#Mimi's Cafe米米咖啡

地址：台北市中正區羅斯福路三段284巷15號

電話：02-2365-2366







超高CP值公館學生聚餐首選

部落客 涵的足跡~走遍天涯 造訪 VILLECAFE義樂麵屋 說：

這裡的義大利麵、起司飯全部都是現點現做，味道不錯，餐點選擇也很多，最重要的是價格很平價，不收服務費<全文介紹>



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#VILLECAFE義樂麵屋

地址：台北市中正區羅斯福路三段284巷5號

電話：02-2367-0279







古典風老字號咖啡廳

部落客 Elisa 造訪 聞山咖啡 說：

室內則是舖上光滑華麗的大理石地面，柔黃光線更襯托整體風格帶著歐洲小酒館的情調，幾乎所有座位都有提供插座可以使用，常可以看到許多學生來此討論念書<全文介紹>



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#聞山咖啡

地址：台北市大安區新生南路三段56巷11-1號

電話：02-2365-3239







溫州街巷弄老宅咖啡廳

部落客 Elisa 造訪 山徑拾光 TRAIL COFFEE 說：

冰咖啡都是以一整瓶玻璃瓶送上享用，原本以為定價偏高但看到份量跟精緻度覺得其實算合理的，杯子也很像是富士山的造型感，厚實有著發酵酒香甘甜，一開始柑橘酸味比較明顯，放久一點喝會更圓滑順口<全文介紹>



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#山徑拾光 TRAIL COFFEE

地址：台北市大安區溫州街48巷4號1樓

電話：02-2368-5408



