台南免費打卡景點超好拍！有著許多古蹟的台南，不只傳統古蹟好拍，在台南也有不少獨具風格的打卡景點，吸引許多網美前朝聖，有些甚至免費就能進入參觀、打卡，窩客島幫你蒐羅「5個台南免費打卡景點」，不管是上萬坪歐風玫瑰花園、台版吳高窟、童話城堡打卡點通通免費就能拍。







網美必拍台南免費夢幻系打卡景點

近期來台南先到佔地上萬坪的「雅聞湖濱療癒森林」，園內種植了多種花卉，一年四季都能拍出充滿歐式莊園的氣息，目前一直到11/1都是玫瑰花季，不同品種的玫瑰花一次免費拍個夠；而「虎山森林步道​​​​​​」則以整排高聳林木聚集形成夢幻的森林小徑，林道間佈滿褐黃色落葉，隨著陽光照射呈現有如國外般的唯美森林系林蔭步道，不少網美都會特地前來打卡，超夢幻打卡點免費拍起來。





▲圖片來源：上圖「跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活」、下圖「旅行貓日記跟著辛巴蕊吃喝玩樂全台灣」於窩客島的文章分享。



免費拍台南異國風打卡景點

有著「台版吳哥窟」之稱的「楠西萬佛寺」，不只金黃色的莊嚴寺院必拍，需要提前預約的禪修公園內，有驚奇的奇石假山、大大小小的佛像、古城林立，獨特的景象讓人彷彿身在吳哥窟，甚至還有神秘壯觀的鐘乳石洞群，如果幸運的話，也能看到蝙蝠的身影。





▲圖片來源：「小詠」於窩客島的文章分享。



雅聞湖濱療癒森林 位置資訊

網美必拍的歐風城堡台南也有！原本是公家機關的「藏金閣二館​​​​​​」，重新打造後有著夢幻歐洲城堡風的外觀，光是在外面就能拍出多張打卡照，城堡周圍還有具有童趣的打卡裝置，讓城堡更加充滿童話世界的氛圍，揪閨密、帶小孩來都很適合；「原台南廳長官邸」則是日治時期留下的和洋式建築，保存了明治時期的建築特色，屋內也擺放重視古典家具，目前每周五、六、日都有開放民眾入內參觀，異國打卡點全要拍過。

地址：台南市後壁區

電話：06-688-2888



虎山林場 位置資訊

地址：台南市仁德區虎山一街100號



楠西萬佛寺 位置資訊

地址：台南市楠西區

電話：06-575-1800



藏金閣二館 位置資訊

地址：台南市中西區府前路二段370號

電話：06-295-3865



原台南廳長官邸 位置資訊

地址：台南市東區育樂街197巷2號