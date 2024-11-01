玩台中拍美照，也能帶毛小孩來！有許多網美景點、質感系咖啡廳的台中，是不少網美、觀光客喜歡造訪的城市之一，像是紙製親子園區、侏儸紀風恐龍園區、奶油色復古飯店等獨具風格打卡點，窩客島這次幫你整理5個台中打卡景點，其中也有的是寵物友善景點，假日好天氣就帶毛小孩去散步、拍打卡美照。







台中網美必拍打卡景點 #紙箱王創意園區 #BUTTER HOTEL 奶油飯店

以紙為主題的親子觀光區「紙箱王創意園區」，園內大大小小的裝置藝術都是使用紙製成，有像是小火車、各國知名地標等打卡點，除了紙製裝置藝術，還有鋼雕製成的純白色天空步道，超特殊設計一定要拍過，園區可以攜帶寵物進入；而4層樓獨棟奶油色的「BUTTER HOTEL 奶油飯店」，近期一開幕便引起打卡風潮，從外觀到內部處處充滿美式復古飯店的風格，供遊客打卡，讓人彷彿身在復古飯店中探險，另外只要全程不落地，也能帶毛小孩一起去打卡。





▲圖片來源：上圖「Kiwi」、下圖「papa」於窩客島的文章分享。



台中寵物友善親子景點 #HiONE啵比星球

「HiONE啵比星球」有著上百種恐龍、恐龍蛋散佈在叢林中，各種恐龍打卡點，連遊樂區也有恐龍的身影，不僅適合帶小孩來體驗有如侏儸紀世界的場景，園區也歡迎旅客帶毛小孩前來，是主打寵物友善的樂園，假日不管是要帶小孩、毛小孩都很適合來這。





▲圖片來源：「寶小銘」於窩客島的文章分享。



台中眷村風打卡景點 #彩虹文創 #北屯新村

台中知名的「彩虹眷村」在市中心也有「彩虹文創」，不用跑到郊區也能打卡彩虹爺爺的圖畫，還有衣服、包包、吊飾等周邊小物可以買，一旁附設的咖啡廳，飲料杯、拿鐵咖啡也都是彩虹村元素的圖樣，如果時間上沒辦法去彩虹眷村，可以來這裡逛逛，還能到附近的審計新村、草悟道；「北屯新村」則是將整個眷村區打造成眷村文物博物館，展示當時的傢俱擺設、理髮廳、柑仔店等，復古懷舊打卡景點拍起來。





▲圖片來源：上圖「跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活」、下圖「安妮貓玩食遊」於窩客島的文章分享。



紙箱王創意園區 位置資訊

地址：台中市北屯區東山路二段二巷二號

電話：04-2239-8868



BUTTER HOTEL 奶油飯店 位置資訊

地址：台中市西區民權路217巷18號

電話：04-2301-9007



HiONE啵比星球 位置資訊

地址： 台中市北屯區東山路二段151之2號

電話：04-2239-9520



彩虹文創 位置資訊

地址：台中市西區梅川西路一段66號

電話：04-2371-2888



北屯新村-臺中市眷村文物館 位置資訊

地址：台中市北屯區天祥街19號

電話：04-2233-4073