冬天就要吃羊肉爐！冬天一到就想吃火鍋，其中自然不能少了冬天必吃的羊肉爐，濃郁鮮甜的羊肉湯，讓人吃得全身暖呼呼的，滿足感十足，冬天絕對要吃到，這次窩客島便蒐羅了「台北7間人氣羊肉爐」，行天宮站超難訂羊肉爐名店、老饕狂推的蔬菜羊肉爐，以及羊肉爐吃到飽通通吃一輪。





台北羊肉爐必吃人氣爆棚的「車庫羊肉爐」，每年只在秋冬時期營業，訂位電話總是在通話中，堪稱台北最難訂位的羊肉爐，每鍋軟嫩羊肉、濃郁羊肉湯，搭上滿滿的配料超過癮，冬天絕對要來吃過；而「名羊天下羊肉爐」則有加入多種蔬菜的蔬菜羊肉爐，湯頭喝起來更清爽順口，是台北老饕激推的羊肉爐夯店；如果怕吃不飽可以到「東佳老林羊肉爐」，每人只要550元就享有羊肉爐吃到飽，蔬菜、火鍋料、羊肉通通都能無限拿。





台北超人氣羊肉爐羊騷味苦手也愛吃 #名羊天下羊肉爐

部落客 小珊珊 造訪 名羊天下羊肉爐 說：

帶皮羊肉搭配了時令蔬菜熬煮出來的甜美湯頭，養身又健康！有菜香也有肉香，用蔬菜做湯底煮出來甜味十足，非常順口的湯，會讓人一直忍不住想要多喝幾口<全文介紹>



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#名羊天下羊肉爐

地址：台北市松山區健康路300號

電話：02-2753-1283







萬華人氣羊肉爐推薦 #義村羊肉爐

部落客 章魚娜娜 造訪 義村羊肉爐 說：

湯我不得不說，最讚的就是湯！加上蔬菜與配料，還有那重要的香菜與芹菜，熬煮過後真的好清甜！一鍋湯當然不夠，老闆會一直幫你加湯喔！<全文介紹>



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#義村羊肉爐

地址：台北市萬華區萬大路316號

電話：0920-004-682







排隊才吃得到台北羊肉爐 # 下港吔羊肉專賣店

部落客 D&W黑白雙搭 造訪 下港吔羊肉專賣店 說：

除了這個門店有一二樓用餐空間外，對面的巷弄還有一間二店，生意好成這樣真的很誇張耶，因為除了羊肉爐外，還有簡單的羊肉炒飯跟羊肉炒麵或牛肉湯可以選擇，是附近上班族午餐的好選擇<全文介紹>



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#下港吔羊肉專賣店

地址：台北市中山區天祥路18號

電話：02-2536-7922







最難訂位行天宮站羊肉爐 #車庫羊肉爐

部落客 軟西，遊記 造訪 車庫羊肉爐 說：

位於合江街上的車庫羊肉爐，沒有招牌，隱身在民宅中，只營業三個小時半常常一位難求，平均要打50通電話以上才訂得到，這天跟姐妹苦苦守在電話前狂打，幸運得訂到了位子，終於吃到了!<全文介紹>



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#車庫羊肉爐

地址：台北市中山區合江街93巷10號

電話：02-2503-9503







饕客必吃台北羊肉爐 #莫宰羊

部落客 柴貓趴趴走 造訪 莫宰羊 說：

店員俐落送上了"涮洋肉小鍋"，這個是3~4人份吧!頗大的鍋裡裝了滿滿的料，羊肉至少就有5~6塊，加上雙倍量的"蔬菜丸"，我很確定我們一定吃不完(笑)<全文介紹>



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#莫宰羊

地址：台北市松山區北寧路30號

電話：02-2577-5415







南門市場一人羊肉爐 #正味羊肉

部落客 阿發的簡單幸福 造訪 正味羊肉 說：

這的羊肉爐獨享鍋還不錯，湯頭溫和順口帶有淡淡當歸香，羊肉皮厚Q但吃起來不噁心，羊肉肉質札實軟嫩適中，且吃起來無羊羶味<全文介紹>



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#正味羊肉

地址：台北市中山區龍江路356巷23號

電話：02-2506-7779







550元吃台北羊肉爐吃到飽 #東佳老林羊肉爐

部落客 李大人吃遊記 造訪 東佳老林羊肉爐 說：

現場所有食材都是自取，豆腐相當好吃，玉米好鮮甜，整個都很新鮮。羊肉就在左下角，可以一直拿一直拿，一直吃一直吃。羊肉爐一定要有的豆腐乳醬料，還有辣椒，老闆說要斟酌加，因為很辣！<全文介紹>



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#東佳老林羊肉爐

地址：台北市松山區八德路二段366巷55弄2號

電話：02-8771-7855



