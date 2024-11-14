冬天衝宜蘭礁溪泡溫泉，礁溪景點也一次玩遍！冬天一到，就想去泡溫泉，位在宜蘭的礁溪更是冬季泡湯的熱門地，來礁溪泡湯，也不能沒有去過宜蘭礁溪當地人氣景點，窩客島這次整理7個宜蘭礁溪景點，不管是礁溪親子景點、礁溪打卡景點，假日帶小孩、揪親友去宜蘭礁溪泡溫泉，順路玩宜蘭這幾個礁溪景點。



▲宜蘭礁溪景點推薦，泡溫泉也要玩親子景點推薦7選/ WalkerLand窩客島整理提供



此次7個礁溪景點中，有不少是適合與小孩一起來玩的親子景點，像是可以撫摸超可愛黃色小鴨的「甲鳥園」、有著3層樓高溜滑梯的「潭酵天地觀光工廠」，近期興起的「回巢」，園內有狐獴、水豚、天竺鼠、山羊等小動物可以近距離接觸；此外，「礁溪溫泉公園」除了有免費溫泉區，還有幾米繪本創作的可愛兔子出沒在四處，是來礁溪一定要來朝聖的知名打卡點。



▲宜蘭礁溪景點推薦，必玩親子景點7選/ WalkerLand窩客島整理提供



宜蘭礁溪親子景點必玩：回巢Homing

部落客 Jason's Life 造訪 回巢Homing 說：

提供多種動物飼料可零距離互動，山羊/綿羊、天竺鼠、水豚君、陸龜、鸚鵡都可以餵食，動物都超有活力也很親人，餵完動物還有免費室內遊樂設施，一旁有提供餐點和用餐區，超適合帶小朋友來放電。



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回巢Homing

地址：宜蘭縣礁溪鄉大塭路18-17號

電話：0987-129-888

完整介紹於窩客島分享：宜蘭縣礁溪鄉【宜蘭礁溪｜景點】回巢Homing。宜蘭親子景點推薦，多種動物零距離餵食，小孩放電好地方



▲宜蘭礁溪親子景點必玩：回巢Homing園內山羊/ WalkerLand窩客島整理提供



▲宜蘭礁溪親子景點必玩：回巢Homing園內狐獴/ WalkerLand窩客島整理提供



帶小孩來礁溪摸黃色小鴨：甲鳥園

部落客 艾莉絲愛旅行 造訪 甲鳥園 說：

這裡可以親距離親近小鴨、餵鴨餵魚、還有大大的安全戲水池，親子手作diy吃甜點滷味也有供餐，晴天雨天都好玩，適合全家出遊的好地方！



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甲鳥園

地址：宜蘭縣礁溪鄉開蘭路209號

電話：03-928-8152

完整介紹於窩客島分享：新景點！全台最美清水模五星級鴨舍 乾淨無臭味 親近小鴨、餵鴨餵魚、還有戲水池，可以玩diy吃甜點滷味！



▲宜蘭礁溪近距離接觸黃色小鴨：甲鳥園/ WalkerLand窩客島整理提供



▲帶小孩來宜蘭礁溪摸黃色小鴨：甲鳥園/ WalkerLand窩客島整理提供



雨天來室內免花錢玩3層樓溜滑梯：潭酵天地觀光工廠

部落客 紫色微笑 造訪 潭酵天地觀光工廠 說：

潭酵天地不但門票免費，還有2個溜滑梯，最新三層樓高的溜滑梯，還有醋醋小火車、長頸鹿，超好拍的景點，是個非常適合遛小孩的好地方!



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潭酵天地觀光工廠

地址：宜蘭縣礁溪鄉漳福路25號

電話：080-088-9096

完整介紹於窩客島分享：潭酵天地觀光工廠(免門票)3層樓旋轉溜滑梯、小火車好好玩，還有優酪乳手工皂DIY體驗，雨天備案親子景點



▲宜蘭礁溪雨天衝室內景點玩3層樓高溜滑梯：潭酵天地觀光工廠/ WalkerLand窩客島整理提供



▲宜蘭礁溪雨天衝室內景點玩3層樓高溜滑梯：潭酵天地觀光工廠/ WalkerLand窩客島整理提供



宜蘭礁溪網美打卡景點：Herbelle龍潭湖畔悠活園區

部落客 紫色微笑 造訪 Herbelle龍潭湖畔悠活園區 說：

用了73個貨櫃組成巨型白色波浪狀貨櫃屋，在藍天白雲綠地的襯托下還滿壯觀的，同時也變成了一個夢幻的拍照景點。



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Herbelle龍潭湖畔悠活園區

地址：宜蘭縣礁溪鄉漳福路155號

電話：080-005-9588

完整介紹於窩客島分享：宜蘭縣礁溪鄉宜蘭台塑觀光工廠Herbelle》龍潭湖畔悠活園區，純白貨櫃景觀咖啡，順遊龍潭湖大溜滑梯、吃臭豆腐~



▲宜蘭礁溪網美打卡景點：Herbelle龍潭湖畔悠活園區/ WalkerLand窩客島整理提供



▲宜蘭礁溪網美打卡景點：Herbelle龍潭湖畔悠活園區/ WalkerLand窩客島整理提供



宜蘭礁溪免費泡溫泉、打卡幾米繪本兔子：礁溪溫泉公園

部落客 米陸愛享樂 造訪 礁溪溫泉公園 說：

可以到礁溪溫泉公園與超可愛「幾米兔」裝置藝術一起拍照，讓這些「幾米兔」溶化大人、小孩的心，若是喜歡泡泡腳，礁溪溫泉公園有免門票區，可享受泡腳趣哦。

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礁溪溫泉公園

地址：宜蘭縣礁溪鄉公園路70巷60號

電話：03-987-6416

完整介紹於窩客島分享：宜蘭-礁溪溫泉公園➤超可愛幾米兔、超好拍➤免費泡腳區



▲宜蘭礁溪免費泡溫泉、打卡幾米繪本兔子：礁溪溫泉公園/ WalkerLand窩客島整理提供



▲宜蘭礁溪免費泡溫泉、打卡幾米繪本兔子：礁溪溫泉公園/ WalkerLand窩客島整理提供



宜蘭礁溪踏青來環湖步道：龍潭湖風景區

部落客 章魚娜娜 造訪 龍潭湖風景區 說：

龍潭湖原名為大埤湖，是宜蘭五大湖中最大的天然湖泊，三面環山，湖面近20公頃，步行環繞龍潭湖一圈約2.8公里，路面平坦好走，周邊有也有不少廟宇與登山步道！環湖一圈大約是50-60分鐘。



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龍潭湖風景區

地址：宜蘭縣礁溪鄉環湖道路1號

電話：03-928-0141

完整介紹於窩客島分享：宜蘭縣礁溪鄉【宜蘭礁溪】三面環山的龍潭湖擁有天然湖泊，環湖步道輕鬆好行！欣賞鯝魚生態、大碗公溜滑梯玩樂趣！



▲宜蘭礁溪踏青環湖步道：龍潭湖風景區/ WalkerLand窩客島整理提供



▲宜蘭礁溪踏青環湖步道：龍潭湖風景區/ WalkerLand窩客島整理提供



宜蘭礁溪不限時溫泉魚體驗：大樹下溫泉魚

部落客 藍♀β♥love♥晴 造訪 大樹下溫泉魚 說：

看到這室內有冷氣的，全家一致決定就是這家啦，10種魚，一次$50元，不限時、附毛巾、WiFi也有衛生間，然後寵物也能進去。



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大樹下溫泉魚

地址：宜蘭縣礁溪鄉仁愛路17之一號

電話：0905-857-338

完整介紹於窩客島分享：【宜蘭景點】大樹下溫泉魚(寵物友善景點)，小魚兒愛腳背、大魚愛腳底、愛腳側，想要享受快感專挑大魚，大魚的力道吻起來很有感覺，讓你觸電一整晚喔!。宜蘭親子旅遊景點



▲宜蘭礁溪不限時溫泉魚體驗：大樹下溫泉魚/ WalkerLand窩客島整理提供



▲宜蘭礁溪不限時溫泉魚體驗：大樹下溫泉魚/ WalkerLand窩客島整理提供