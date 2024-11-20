泡溫泉先衝北投！冬天天氣一變冷，去溫泉區泡湯最能暖和身心，其中北投更是台北人、新北人冬天泡湯的首選，不僅有許多知名日式溫泉飯店，像是日勝生加賀屋、麗禧溫泉酒店等之外，北投也有溫泉湯屋，以及免費就能泡的露天溫泉區，即使不住宿也能泡個過癮，窩客島先幫你整理9個北投溫泉飯店、北投溫泉湯屋，大多數都在捷運新北投站附近，冬天泡溫泉搭捷運就衝。



▲北投溫泉9大推薦，北投溫泉飯店和陽明山溫泉湯屋，帶你秒飛日本/ WalkerLand窩客島整理提供



來北投泡溫泉當然要先去新北投捷運站，有著北投麗禧、日勝生加賀屋、亞太、春天酒店等熱門日式溫泉飯店，大多都將客房打造成日式湯屋及榻榻米坐臥的樣貌，讓旅客彷彿在日本溫泉旅館中度假；此外，陽明山上也有許多平價的溫泉湯屋，其中有泡湯可以折抵餐廳消費的24小時「皇池溫泉御膳館」，以及有著濃濃日本京都古街風情的「川湯溫泉養生餐廳」，石砌街道、樓梯小巷搭上日式湯屋，讓你不出國就能享受濃厚的日式泡湯氛圍。



▲北投溫泉推薦，搭捷運就能到/ WalkerLand窩客島整理提供



新北投站必訪溫泉酒店搭捷運衝：北投麗禧溫泉酒店

部落客 陳小可的吃喝玩樂 造訪 北投麗禧溫泉酒店 說：

半露天的湯屋，白天和夜晚都有不同風景，晚上氛圍愜意，燈光營造很有氣氛，溫泉池沒有很大，但熱水溫度夠，放水也很快。



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北投麗禧溫泉酒店

地址：台北市北投區幽雅路30號

電話：02-2898-8888

完整介紹由部落客「陳小可的吃喝玩樂」於窩客島分享：泡湯季節到，北投優質溫泉推薦這間！也是藝人很愛泡湯的選擇



▲▼新北投站必訪溫泉酒店搭捷運衝：北投麗禧溫泉酒店/ WalkerLand窩客島整理提供





陽明山湯屋24小時都能來泡溫泉：皇池溫泉御膳館

部落客 Kiwi 造訪 皇池溫泉御膳館 說：

台北北投皇池溫泉御膳館有雙人湯屋、大眾池，買完湯屋券後，直接拿券先去餐廳訂砂鍋粥，皇池溫泉御膳館最有名就是它的潮州砂鍋粥，泡湯免費享用砂鍋粥，來個雙人湯屋、親子泡湯再適合不過啦！



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皇池溫泉御膳館

地址：台北市北投區紗帽路42號

電話：02-2862-3688

完整介紹由部落客「Kiwi」於窩客島分享：北投溫泉推薦皇池溫泉御膳館，來北投泡湯推薦皇池溫泉御膳館用餐滿額免費送湯屋！ - Kiwi 樂活食旅



▲▼陽明山湯屋24小時都能來泡溫泉：皇池溫泉御膳館/ WalkerLand窩客島整理提供





免飛日本享受北投日式溫泉飯店：北投亞太飯店

部落客 海霸威食遊影記 造訪 北投亞太飯店 說：

偌大的泡湯池容納2個人綽綽有餘,北投亞太飯店的溫泉屬白磺泉,素有美人湯之稱,除了有豐富的礦物質外,微酸性的硫磺泉PH介於3~5之間,可以軟化身體角質。



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北投亞太飯店

地址：台北市北投區幽雅路31號

電話：02-2898-3088

完整介紹由部落客「海霸威食遊影記」於窩客島分享：北投●泡湯小旅行【北投亞太飯店】雙人日式湯屋、大眾湯池、雙人晚餐半天玩不完



▲▼北投日式溫泉飯店讓你秒到日本/ WalkerLand窩客島整理提供





超人氣陽明山湯屋秒到京都古街：川湯溫泉養生餐廳

部落客 陳小可的吃喝玩樂 造訪 川湯溫泉養生餐廳 說：

川湯溫泉種類有三種，分別為青磺、白磺及鐵磺泉，源頭是活火山之硫磺泉，全台只有北部陽明山地區才有。泡湯別忘了攜帶水或飲料補充水份。



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川湯溫泉養生餐廳

地址：台北市北投區行義路300巷10號

電話：02-2874-7979

完整介紹由部落客「陳小可的吃喝玩樂」於窩客島分享：京都風情，彷彿置身日本，天冷泡湯去，陽明山超夯溫泉推薦！



▲▼超人氣陽明山湯屋，彷彿京都古街超好打卡：川湯溫泉養生餐廳/ WalkerLand窩客島整理提供





新北投站旁北投溫泉酒店：水美溫泉會館

部落客 ifunny艾方妮 造訪 水美溫泉會館 說：

房間以原木色系陳設為主，深雅恬淡的氛圍。窗邊的和式榻榻木，日和式的配置，真的有秒到日本溫泉飯店的感覺。加大的西式雙人床，很適合夫妻或情侶，若加上一個小小孩，應該睡來也是綽綽有餘。



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水美溫泉會館

地址：台北市北投區光明路224號

電話：02-2898-3838

完整介紹由部落客「ifunny艾方妮」於窩客島分享：體驗白磺泉牛奶湯！新北投站「水美溫泉會館」舒適浴池、美味自助早餐吃到飽，等你來享受。



▲▼新北投站旁北投溫泉酒店：水美溫泉會館/ WalkerLand窩客島整理提供





北投溫泉飯店人氣推薦：北投春天酒店

部落客 陳小可的吃喝玩樂 造訪 北投春天酒店 說：

北投春天酒店，位處台北市陽明山國家公園山麓，坐擁北投最大戶外親子露天風呂的溫泉度假飯店，因鄰近北投溫泉白磺泉出口，飯店供應純淨優質的白磺原湯，讓賓客在春天揮別都市喧囂，一享泡湯樂趣。



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北投春天酒店

地址：台北市北投區幽雅路18號

電話：02-2897-5555

完整介紹由部落客「陳小可的吃喝玩樂」於窩客島分享：台北市北投區天冷泡湯去，北投超人氣溫泉飯店！24小時營業雙人湯屋推薦～



▲▼北投溫泉飯店人氣推薦：北投春天酒店/ WalkerLand窩客島整理提供





北投地熱谷青磺泉溫泉池免費泡：北投復興公園泡腳溫泉

部落客 大手牽小手。玩樂趣 造訪 北投復興公園泡腳溫泉 說：

北投復興公園是很多在地人都很喜歡來的公園，除了有水質乾淨的溫泉泡腳池外，還有公園內還可以玩到森林溜滑梯、有遮陽沙坑，森林步道、籃球場等等設施，重點是全區免費，冷冷的天來泡腳真的舒坦～



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北投復興公園泡腳溫泉

地址：台北市北投區中和街

完整介紹由部落客「大手牽小手。玩樂趣 」於窩客島分享：北投復興公園泡腳溫泉｜免費不用錢！超大地熱谷青磺泉泡腳溫泉池



▲▼北投地熱谷青磺泉溫泉池來這免費泡：北投復興公園泡腳溫泉/ WalkerLand窩客島整理提供





必住北投日式溫泉酒店秒到日本：日勝生加賀屋國際溫泉飯店

部落客 小花隊長 造訪 日勝生加賀屋國際溫泉飯店 說：

北投加賀屋溫泉飯店擁有多種不同風格的客房，從豪華園景、半露天風呂套房、樓中樓套房到標準和式套房都有，客房內設施齊全，純正榻榻米空間打造舒適的環境。



日勝生加賀屋國際溫泉飯店

地址：台北市北投區光明路236號

電話：02-2891-1111

完整介紹由部落客「小花隊長」於窩客島分享：北投｜終於來到【日勝生加賀屋國際溫泉飯店】泡湯,彷彿置身日本



▲▼必住北投日式溫泉酒店秒到日本：日勝生加賀屋國際溫泉飯店/ WalkerLand窩客島整理提供





圖書館風北投溫泉酒店：大地酒店

部落客 紫色微笑 造訪 大地酒店 說：

這陣子好多酒店都流行用書櫃來妝點大廳，但利用這麼大的空間，應該還不多見吧，這裏的書籍還不少呢，也都可以借回房間看，各類書籍可說是應有盡有，也有不少童書哦，小朋友來這裏也可以看的很高興。



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大地酒店

地址：台北市北投區奇岩路1號

電話：02-5551-8888

完整介紹由部落客「紫色微笑」於窩客島分享：大地酒店》光陰部落藏書閣，北投溫泉與風雅書卷味的結合~獨立湯屋.大眾湯.水療SPA｜新北北投溫泉住宿推薦



▲▼圖書館風北投溫泉酒店：大地酒店/ WalkerLand窩客島整理提供

