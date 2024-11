日本麥當勞甜點總能推出令人驚豔的限定商品,這次再度出招,推出結合布丁與蛋糕的全新甜點「布丁蛋糕」,在全日本約390家McCafé by Barista 複合分店限定販售,麥當勞控、甜點控千萬要跟上。





布丁蛋糕甜點的靈感來自深受歡迎的日式卡士達布丁。蛋糕本身散發卡士達蛋糕香味,外面包裹晶瑩剔透的糖霜,最後再搭配微苦的焦糖醬,香味和甜味相得益彰。不只如此,份量也經過精心設計,大小約和掌心差不多,剛好可以滿足消費者想吃點心的慾望。搭配McCafé精心沖煮的咖啡,更能襯托出布丁蛋糕本身的細緻風味。貼心的是,若一次購買三顆布丁蛋糕,還會獲贈專屬的原創設計包裝盒。





日本麥當勞這款限定甜點絕對值得一試。出發前可先透過日本麥當勞官方網站的店舖搜尋功能,提前找到附設「McCafé by Barista」的門市。現在已經正式上市,一個260日圓。目前除了布丁蛋糕以外,McCafé by Barista 還提供 Oreo虎皮蛋糕和三層巧克力焦糖司康,喜愛甜點又追求高CP值的人,就來趟日本麥當勞吧。