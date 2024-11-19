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日本麥當勞不愧是被速食耽誤的甜點店，限定甜點「布丁蛋糕」再熱銷一波。

麥當勞 甜點 布丁蛋糕 蛋糕 more
2024-11-19 09:00:00 文字：特派員 Trish 即時報導 圖片：日本マクドナルドホールディングス
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特派員 Trish

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日本麥當勞甜點總能推出令人驚豔的限定商品，這次再度出招，推出結合布丁與蛋糕的全新甜點「布丁蛋糕」，在全日本約390家McCafé by Barista 複合分店限定販售，麥當勞控、甜點控千萬要跟上。


布丁蛋糕甜點的靈感來自深受歡迎的日式卡士達布丁。蛋糕本身散發卡士達蛋糕香味，外面包裹晶瑩剔透的糖霜，最後再搭配微苦的焦糖醬，香味和甜味相得益彰。不只如此，份量也經過精心設計，大小約和掌心差不多，剛好可以滿足消費者想吃點心的慾望。搭配McCafé精心沖煮的咖啡，更能襯托出布丁蛋糕本身的細緻風味。貼心的是，若一次購買三顆布丁蛋糕，還會獲贈專屬的原創設計包裝盒。
 

日本麥當勞這款限定甜點絕對值得一試。出發前可先透過日本麥當勞官方網站的店舖搜尋功能，提前找到附設「McCafé by Barista」的門市。現在已經正式上市，一個260日圓。目前除了布丁蛋糕以外，McCafé by Barista 還提供 Oreo虎皮蛋糕和三層巧克力焦糖司康，喜愛甜點又追求高CP值的人，就來趟日本麥當勞吧。

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