想揭開中東神秘面紗的讀者有福了！「名勝世界壹號」自2024年11月1日起前進中東，以杜拜並途經 DP World 的米納拉希德港 (Mina Port Rashid)為母港，提供每週三趟航次選擇、可自由組合航次。而且「名勝世界壹號」不僅是海上精彩，岸上觀光行程同樣出色，讓你輕鬆又彈性地探索杜拜和卡達，以及自由行較難安排的薩巴尼亞島與阿曼王國海塞卜，窩客島帶你一次了解「名勝世界壹號」中東航線的岸上觀光活動。



▲▼名勝世界壹號前進中東，並帶來一連串精彩節目/ WalkerLand窩客島整理提供



走訪杜拜新、舊城區，沈浸迷人的阿拉伯文化

杜拜為新舊共融的沙漠之城，新城區擁有超狂又前衛的杜拜景點，如：「哈里發塔」、「黃金相框」以及「未來博物館」等，而想要感受傳統阿拉伯風情的觀光客絕對不能錯過位於舊城區的「Al Seef 」，昔日為採集珍珠的小漁村，經歷一番整修後，成為了新舊共存的杜拜打卡勝地，猶如走進電影《阿拉丁》場景，帶給旅客沈浸式的旅遊體驗；此外，想購入黃金、珠寶或是香料，則推薦造訪「黃金與香料市集」。

閱讀全文：杜拜打卡景點！走進阿拉丁場景「Al Seef 文化區」，沈浸式體驗阿拉伯文化魅力。



▲杜拜景點「黃金相框」/ WalkerLand窩客島整理提供



▲揉和阿拉伯風情的星巴克/ WalkerLand窩客島整理提供

深入薩巴尼亞島直擊野生動物

動物控讀者尤其適合報名「薩巴尼亞島」（Sir Bani Yas Island）航次，這座位於波斯灣的獨立島嶼「薩巴尼亞島」最大特色為擁有美麗純淨的海灘，以及超過17,000隻動物的野生動物保護園區。喜歡動物的讀者，窩客島特別推薦搭乘四驅車深入野生動物自然保護區，專業嚮導會開車帶領大家，在廣大的野生動物保護園區尋找野生動物的身影。

閱讀全文：最狂野的中東岸上觀光！「名勝世界郵輪壹號」帶你踏上「薩巴尼亞島」直擊野生動物，動物控快揪團報名。

▲▼薩巴尼亞島野生動物自然保護區/ WalkerLand窩客島整理提供



海塞卜傳統帆船峽灣巡遊，跟著老船長追海豚

週日出發3晚的「阿曼馬斯喀特－海塞卜」航次，除了可以選擇參加「海塞卜城市之旅」外，還有絕對會讓海豚控興奮不已的「傳統帆船峽灣巡遊」；和老船長一同在阿拉伯海灣尋找海豚之外，還會讓大家盡情浮潛。此外船上還備有道地餐飲，保證深刻難忘。



閱讀全文：名勝世界壹號海塞卜岸上觀光推薦！「傳統帆船峽灣巡遊」老船長帶你追海豚、秘境浮潛。



▲▼在海塞卜搭乘傳統帆船追海豚/ WalkerLand窩客島整理提供



卡達多哈飆沙，上演沙漠版「玩命關頭」

來到卡達多哈，專業的司機會載著大家一同在浩瀚沙漠中奔馳，時而向上攀爬、時而往下俯衝，十分刺激。同時，司機會搭配飆沙情境播放合適又洋溢中東風情的音樂，且窗外不時也會有越野車、四驅車等呼嘯而過，令人猶如置身電影《玩命關頭》拍攝場景；此外，想在沙漠騎駱駝的讀者，亦可額外付費體驗，一次約7至8塊美金。



閱讀全文：名勝世界壹號卡達岸上觀光推薦！來場沙漠版「玩命關頭」，多哈飆沙、騎駱駝。



▲卡達多哈飆沙/ WalkerLand窩客島整理提供



▲卡達多哈沙漠騎駱駝體驗/ WalkerLand窩客島整理提供

2024名勝世界壹號郵輪中東航次

自11月1日起，名勝世界壹號推出從杜拜出發的短途度假選擇，包括週五出發的2晚薩巴尼亞航次；週三出發的2晚卡達多哈航次；週日出發3晚的阿曼馬斯喀特－海塞卜航次。旅客可選擇任何組合航次，以延長航程至4、5或7晚。



名勝世界壹號官網：https://walkr.tw/Smtpl5qe