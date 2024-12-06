高雄前鎮美食7間帶你吃！高雄前鎮有著統一夢時代、高雄展覽館等休閒景點，還能搭乘高雄輕軌，順便打卡拍美照，這次窩客島整理7間高雄前鎮美食，來高雄前鎮玩，直接跟著吃一輪，像是高雄人都在排的老字號爌肉飯、超佛心1元地瓜球，下次來高雄前鎮，不要只會衝統一夢時代。



▲高雄前鎮美食推薦7間，爌肉飯老店、1元地瓜球必吃 /WalkerLand窩客島整理



在地經營超過50年的「華喜爌肉飯」，每到用餐時間總是排滿人潮，滷肉滷得超入味，配上酸菜、荷包蛋太下飯，還能跟老闆娘選肥肉或瘦肉，老饕都會再點一碗味噌魚丸湯配著吃；此外，1顆1元的「朱爺爺地瓜球」，來前鎮更是不能錯過，店內也有5元芝麻球、一包20元的薯條，超級銅板價在地人都一次買好幾袋；在地人氣麵店「謦豐麵食館」則有紅燒牛肉麵、豬肉麵，軟嫩肉塊配紅燒湯頭超涮嘴。



▲高雄前鎮人氣在地美食，爆汁湯包、紅燒牛肉麵 /WalkerLand窩客島整理



高雄前鎮老字號爌肉飯排隊必吃：華喜爌肉飯

部落客 大手牽小手。玩樂趣 造訪 華喜爌肉飯 說：

跟在地人一樣點了爌肉飯＋味增貢丸湯，這樣一整組110元，大碗爌肉飯裡有爌肉、酸菜、醃薑和半熟荷包蛋。我選擇了綜合爌肉，這樣肥瘦相間的口感MIX在一起非常剛好。



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華喜爌肉飯

地址：高雄市前鎮區瑞隆路469號

電話：07-722-3233

完整介紹由部落客「大手牽小手。玩樂趣」於窩客島分享：高雄市前鎮區華喜爌肉飯｜90%在地人在扛！在地經營五十年大鍋滷香爌肉飯



▲▼高雄前鎮老字號爌肉飯排隊必吃：華喜爌肉飯 / 大手牽小手。玩樂趣提供、WalkerLand窩客島整理





高雄前鎮整隻蝦湯包會爆汁：年欽德鍋貼

部落客 黑心喵娜 造訪 年欽德鍋貼 說：

沒唬人喔！是真材實料的一整隻肥蝦啊！！市場買的活跳跳鮮蝦手工剝殼，手工揉捏的麵皮放上一點點豬肉餡和韭黃，然後再把一整隻蝦包在裡面，這不要太酷啊！！



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年欽德鍋貼

地址：高雄市前鎮區翠亨北路377號

電話：0938-288-244

完整介紹由部落客「黑心喵娜」於窩客島分享：高雄前鎮︱年欽德鍋貼 超囂張手剝活跳鮮蝦整尾包進蒸餃裡，顆顆鮮甜又爆汁，享受被湯嗆到的美妙爽感！



▲▼高雄前鎮整隻蝦湯包會爆汁：年欽德鍋貼 / 黑心喵娜提供、WalkerLand窩客島整理





高雄前鎮1元地瓜球超佛：朱爺爺QQ蛋地瓜球

部落客 大手牽小手。玩樂趣 造訪 朱爺爺QQ蛋地瓜球 說：

現場大家都是買個3~50顆起跳，還看到有大戶一次包一鍋300顆地瓜球，超誇張的，除了地瓜球ㄧ元外，芝麻球也是只要五元、薯條一份二十元而已！將銅板的效能發揮到極致啊！



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朱爺爺QQ蛋地瓜球

地址：高雄市前鎮區復興三路129-7號

電話：0932-765-764

完整介紹由部落客「大手牽小手。玩樂趣」於窩客島分享：高雄市前鎮區朱爺爺QQ蛋地瓜球｜竟然只要一元！超佛系銅板價QQ地瓜球



▲▼高雄前鎮1元地瓜球超佛：朱爺爺QQ蛋地瓜球 / 大手牽小手。玩樂趣提供、WalkerLand窩客島整理





日式老宅燉湯冬天暖胃必吃：小燉食室

部落客 高雄旅遊王 造訪 小燉食室 說：

第一次吃到用櫛瓜燉的湯頭，老婆直呼太奢侈了吧，沒有一毫傳統「清燉牛肉麵」的氣息，但也是好喝的，而且也很健康的感覺。



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小燉食室

地址：高雄市前鎮區廣西路226號

電話：0906-303-309

完整介紹由部落客「高雄旅遊王」於窩客島分享：高雄市前鎮區小燉食室 – 老宅新風貌 | 小燉食室的美味燉湯之旅



▲▼日式老宅燉湯冬天暖胃必吃：小燉食室 / 高雄旅遊王提供、WalkerLand窩客島整理





高雄前鎮人最推麵食：謦豐麵食館

部落客 跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活 造訪 謦豐麵食館 說：

挑選豬腱肉製作，帶有厚度卻不柴好軟嫩，光是咬下那種軟嫩帶有口感就讓我很驚艷，好好吃，還保有咀嚼口感，完全不柴好軟嫩，湯頭很柔和順口，不擔心過於甜膩，非常香醇好喝。



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謦豐麵食館

地址：高雄市前鎮區佛德街12-2號

電話：0979-656-555

完整介紹由部落客「跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活」於窩客島分享：在地人最推的老字號麵食 謦豐麵食館，激推四川酸麻乾麵、豬肉麵、溫體肉燥飯、招牌餛飩手工水餃、數十種特色小菜點滿滿一桌 - 跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活



▲▼高雄前鎮人最推麵食：謦豐麵食館 / 跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活提供、WalkerLand窩客島整理





辣辣控必吃高雄前鎮川辣麵：陳師父川辣麵

部落客 高雄旅遊王 造訪 陳師父川辣麵 說：

店內的辣醬是由醬氣特殊的辣油，搭配大塊絞肉，木耳等配料製成，層次豐富、香氣十足，麵條Q彈：

麵條口感Q彈有勁，搭配濃郁的醬汁，每一口都讓人滿足。



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陳師父川辣麵

地址：高雄市前鎮區中華五路985號

電話：07-536-6536

完整介紹由部落客「高雄旅遊王」於窩客島分享：高雄市前鎮區前鎮美食 – 陳師父川辣麵 x 結合川菜與台菜的美味革命



▲▼辣辣控必吃高雄前鎮川辣麵：陳師父川辣麵 / 高雄旅遊王提供、WalkerLand窩客島整理





高雄前鎮古早味健康茶飲料：山大和茶舖

部落客 筑筑の吃喝玩樂記 造訪 山大和茶舖 說：

除了各式健康茶飲和穀物茶飲之外，想來點有口感的珍奶或凍奶他們也有!青草凍鮮奶茶喝起來帶有淡淡茶香，不會人工奶精過甜的甜口感~青草凍則是口感Q彈。



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山大和茶舖

地址：高雄市前鎮區正勤路73號

電話：07-536-6118

完整介紹由部落客「筑筑の吃喝玩樂記」於窩客島分享：山大和茶舖-食材天然古法熬製的健康茶飲~超高CP值的高雄前鎮飲料店~高雄平價飲料山大和茶舖



▲▼高雄前鎮古早味健康茶飲料：山大和茶舖 / 筑筑の吃喝玩樂記提供、WalkerLand窩客島整理

