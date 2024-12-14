不用出國，在南投也能享受歐洲風情！南投除了擁有清新的高山空氣與壯麗的自然景觀，還有多間充滿歐式氛圍的夢幻民宿。無論是華麗的歐式城堡、浪漫的南法鄉村莊園，還是童話般的斜屋頂小閣樓，每一處都美得像童話故事，迷人的建築設計與美麗的景色隨手一拍就能刷爆社群。這次窩客島精選了5間南投必住歐風民宿，讓你不必飛出國門，就能沉浸在滿滿的異國情調中。



▲歐風民宿推薦，南投必去推薦5選 / WalkerLand窩客島整理提供



南投擁有多間夢幻歐風民宿。其中，「歐莉葉荷城堡」以洛可可風格打造，曾獲CNN票選為台灣十大絕美民宿；另外鄰近清境農場的「老英格蘭莊園民宿」則是結合哥德式、都鐸式與巴洛克風格，帶來濃厚英國古典風情；而「普羅旺斯玫瑰莊園」則擁有浪漫的南法古堡外觀，陽台面對山景雲海，完美放鬆又充滿拍照亮點。假日就來南投，享受如同出國的歐洲假期吧。



▲南投民宿推薦，必去推薦5選 / WalkerLand窩客島整理提供



南投必去絕美歐風民宿 #歐莉葉荷城堡

部落客 奇奇一起玩樂趣 造訪 歐莉葉荷城堡 說：

這次住的民宿是埔里鎮的歐莉葉荷城堡，喜歡歐式風格的話，肯定流連拍照到忘我，在華麗的宮廷餐廳裡享用餐點，宛如置身歐洲般，讓我想起了當年那趟美好歐洲之旅，是一次相當獨特的住宿經驗。



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#歐莉葉荷城堡

地址：南投縣埔里鎮鯉魚一巷27號

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▲▼南投必住絕美民宿 : 歐莉葉荷城堡 / WalkerLand窩客島整理提供





散發濃濃英式風情的南投民宿 #老英格蘭莊園民宿

部落客 紫色微笑 造訪 老英格蘭莊園民宿 說：

老英格蘭的建築外觀與室內都非常有味道，各式各樣的擺飾，多樣繁複、美不勝收，每件都像是精品一樣，許多細緻精巧的擺設，隨處皆令人置身老英國式的古典風情中



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#老英格蘭莊園民宿

地址：南投縣仁愛鄉大同村壽亭巷20-3號

電話：049-2802166

完整介紹於窩客島分享：南投縣仁愛鄉南投清境老英格蘭莊園民宿》奢華古典歐洲城堡，清境霞飛音樂城堡小確幸旅行



▲▼南投必去老英國式山莊 : 老英格蘭莊園民宿 / WalkerLand窩客島整理提供





南投必住普羅旺斯風小木屋 #凡賽斯高山民宿

部落客 Chaoerh小昭 造訪 凡賽斯高山民宿 說：

民宿建造得美輪美奐,令人喜愛，堪稱平價版的老英格蘭，住宿沒有附早餐(需加購100元/人)，也剛好符合我們登山提早退房吃不到早餐，整體小昭都蠻喜歡的



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#凡賽斯高山民宿

地址：南投縣仁愛鄉大同村壽亭巷31-2號

電話：04 9280 1519

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▲▼南投必去南法風情小木屋 : 凡賽斯高山民宿/ WalkerLand窩客島整理提供





南投民宿也有童話般的斜屋頂小閣 #佛羅倫斯渡假山莊

部落客 莎笠，小日子 造訪 佛羅倫斯渡假山莊 說：

在臥房區採木造斜屋頂設計，有種像是入住童話中的小閣樓，入夜更有氣氛，不僅能入座休憩閒聊，更是拍美照的絕佳景點



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#佛羅倫斯渡假山莊

地址：南投縣仁愛鄉榮光巷8-3號

電話：049-2803820

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▲▼南投必住童話般斜屋小閣 : 佛羅倫斯渡假山莊 / WalkerLand窩客島整理提供





隱藏在森林中的南投歐風民宿 #普羅旺斯玫瑰莊園

部落客 愛麗森 造訪 普羅旺斯玫瑰莊園 說：

這個景觀陽台的風景真的很值得耶！而且推開窗走出去就是蟲鳴鳥叫，真的很放鬆療癒！陽台看過去正對面就是山景雲海，廣闊的景色，讓人忘了時間的存在。



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#普羅旺斯玫瑰莊園

地址：南投縣仁愛鄉定遠新村24之1號

電話：04 9280 3990

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▲▼南投必去隱藏在森林中的民宿 : 普羅旺斯玫瑰莊園 / WalkerLand窩客島整理提供

