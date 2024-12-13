台中老宅咖啡廳7間絕美推薦！近年來，台中成為老宅咖啡廳的集中地，在台中除了大啖美食跟打卡景點，隱藏在巷弄中的老宅咖啡廳也是必去的清單之一。不論是復古風、工業風還是綠意風格，台中通通能找得到！這次窩客島用心搜集7間台中必去老宅咖啡廳，趁假日來台中走走，不管是朋友聚會、情侶約會、一個人下午茶，就讓手沖咖啡和夢幻甜點療癒你吧！



▲台中老宅咖啡廳7選，咖啡甜點推薦一次看 / WalkerLand窩客島整理



老宅咖啡廳各有特色，「富吉珈琲」手沖咖啡與大人系焦糖布丁不能錯過；「肉窩咖啡」綠意環繞，寵物友善；「OZM啢男咖啡甜點」的神級肉桂捲與酥軟司康；「桴汌珈琲」日式塌塌米座位，曬太陽好愜意；「Toyohara Coffee Roasters」百年老宅喝咖啡聞檜木香；「啡墨coffeeink」咖啡搭配老闆親筆書法，滿滿文藝氣息；「若草甜點店」隱身巷弄，咖啡與千層蛋糕低調吸引人。



▲在台中老宅咖啡廳喝咖啡度過下午茶時光 / WalkerLand窩客島整理



透過咖啡與客人味蕾對話：富吉珈琲 Fuji Cafe

部落客 papa 造訪 富吉珈琲 Fuji Cafe 說：

提拉米蘇巧克力的粉末香氣濃厚，鮮明的咖啡酒味倒在底層綻放著酒香入口即化，甜的張揚中又不失巧克力的苦甜！挖一口提拉米蘇再喝一口咖啡。



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富吉珈琲 Fuji Cafe

地址：台中市中區中山路76號1樓

完整介紹由部落客「papa」於窩客島分享：台中老宅咖啡新亮點！富吉珈琲 Fuji Cafe 的日式懷舊風情。



▲▼不論菜單還是餐點都滿滿懷舊：富吉珈琲 Fuji Cafe / papa提供、WalkerLand窩客島整理





隱身巷弄內的咖啡廳：肉窩咖啡ZOU WOO Kaffee

部落客 利歐娜樂生活 Leona Fun Life 造訪 肉窩咖啡 ZOU WOO Kaffee 說：

舒肥香草雞早午餐的配置跟唐揚雞的一樣，不過麵包的部分友人則選擇搭配可頌，雞肉柔嫩佐著香草氣息，味道上算是十分清爽。



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肉窩咖啡 ZOU WOO Kaffee

地址：台中市西區美村路一段608巷4號

電話：04-2378-7515

完整介紹由部落客「利歐娜樂生活 Leona Fun Life」於窩客島分享：台中市西區台中西區早午餐推薦|肉窩咖啡 ZOU WOO Kaffee-文青風老宅享受美味brunch，寵物友善庭院美!



▲▼一邊享用美食、一邊欣賞庭院風光：肉窩咖啡 / 利歐娜樂生活 提供、WalkerLand窩客島整理





甜點專賣肉桂捲、司康必推：OZM 啢男咖啡甜點

部落客 阿君仔 造訪 OZM 啢男咖啡甜點 說：

各式各樣的司康、戚風蛋糕，色彩繽紛，香氣撲鼻，每個看起來都好好吃，而且這裡的司康口味非常多，很多都是市面上少見的，實在很難選啊。



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OZM 啢男咖啡甜點

地址：台中市西區三民西路186號

電話：04-2375-1008

完整介紹由部落客「阿君仔」於窩客島分享：【台中肉桂捲推薦】OZM啢男咖啡甜點，巷弄老宅裡的創意司康



▲▼老宅的溫度與甜點的香氣交織：OZM 啢男咖啡甜點 / 阿君仔 提供、WalkerLand窩客島整理





宛如走進小京都！日式風情咖啡館：桴汌珈琲

部落客 papa 造訪 桴汌珈琲 說：

櫃檯旁有展示各種咖啡品項，店裡也有供應甜點，建議可以詢問老闆當天有什麼快速上桌的選項，老闆的建議通常不會讓人失望。



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桴汌珈琲

地址：台中市南屯區干城街116巷12弄20號

完整介紹由部落客「papa」於窩客島分享：寵物友善的日式老宅咖啡館：台中南屯區桴汌珈琲。



▲▼露天座位區舒服享受一個人的時光：桴汌珈琲 / papa 提供、WalkerLand窩客島整理





日式百年老宅咖啡：Toyohara Coffee Roasters

部落客 Miyagi 造訪 Toyohara Coffee Roasters 說：

喝第一口，有點shock，除了發酵的味道之外，有一股跟這間老宅好搭的味道，那回韻好像回到我小時候，在親戚工廠遊走所聞到的木頭香，但是又比較重，實在說不出來，可是，那味道又在喉嚨一直徘徊不去，這是一杯讓人回味無窮的咖啡啊。



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Toyohara Coffee Roasters

地址：台中市豐原區源豐路42號

電話：04-2528-4282

完整介紹由部落客「Miyagi」於窩客島分享：Toyohara Coffee Roasters咖啡館，百年老宅歷史歲月，加上醇厚咖啡香，讓味蕾感受各式精品咖啡的好風味



▲▼淡淡老宅檜木香氣與咖啡香完美融合：Toyohara Coffee Roasters / Miyagi 提供、WalkerLand窩客島整理





老屋咖啡館結合書法元素：啡墨coffeeink

部落客 珊米 造訪 啡墨coffeeink 說：

個人覺得啡墨沒有印象中書法館那樣言肅靜默、但也比大眾咖啡廳靜謐安逸，是個在氛圍取得完美平衡的餐廳。目前除了咖啡、甜點，還有販售日式蕎麥麵、老闆手寫書法周邊、咖啡豆等多樣商品。



啡墨coffeeink

地址：台中市西區五權西六街82巷21號

電話：0966-593-729

完整介紹由部落客「珊米」於窩客島分享：台中西區|啡墨coffeeink．咖啡與日式定食的巧妙結合，融入書法元素文藝氣息大提升，隱身於五權西六街的老宅翻修小店



▲▼書香氣息濃厚、文化永續咖啡廳：啡墨coffeeink / 珊米 提供、WalkerLand窩客島整理





超低調老宅甜點咖啡廳：若草甜點店

部落客 纖茹 造訪 若草甜點店 說：

若草的鮮奶油甜而不膩、香滑濃順，重點的是已經把鮮奶油打到非常的細膩，吃一口鮮奶油的絲滑完全是可以感受的到的！個人愛吃鮮奶油，相對的也較為挑剔，若草的鮮奶油我相當滿意喔！



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若草甜點店

地址：台中市西區大全街31-4號

電話：0975-102-419

完整介紹由部落客「纖茹」於窩客島分享：台中市西區台中咖啡廳|若草老宅咖啡廳。簡約優雅慢步調~飲品普通、甜品很優~首推水果千層，鮮奶油超細膩!



▲▼外觀神似一般住宅、咖啡控甜點控的最愛：若草甜點店 / 纖茹 提供、WalkerLand窩客島整理

