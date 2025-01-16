看花蓮燈會吃花蓮美食！今年花蓮太平洋燈會即將在1/17開跑，加上五月天「一路向東」演唱會也在本週登場，來花蓮逛燈會、看演唱會，不能只想到要吃玉里橋頭臭豆腐、玉里麵，花蓮其它還有許多在地人氣美食店家，在地花蓮人、觀光客都會特地來排隊搶吃，這次窩客島蒐羅11間「花蓮人氣美食」，像是搬家後人氣依然爆棚的花蓮小籠包、花蓮在地70年扁食老店等，各個都常常大排長龍，近期來花蓮燈會，也別錯過這11間花蓮人氣美食。



▲花蓮美食11間排隊必吃推薦，花蓮美食不只有臭豆腐 / WalkerLand窩客島整理



花蓮美食除了一定要到「玉里橋頭臭豆腐」本店朝聖，在地經營多年的「公正包子」、「周家蒸餃」，就算招牌小籠包漲到7元，一樣是許多花蓮人必吃的排隊美食；只賣小卷米粉就很有人氣的「單一純賣雞湯小卷米粉」，以新鮮小卷、魚丸搭配清甜湯頭，還能免費加湯、加米粉CP值超高；而以檸檬汁聞名的「佳興冰菓店」，也有販賣滷味、麵食等熟食，熟客都直接點什錦麵配一杯檸檬汁。



▲人氣花蓮美食推薦11選，花蓮扁食老店、7元小籠包必吃 / WalkerLand窩客島整理



超人氣花蓮包子7元開吃：公正包子

部落客 梅格 造訪 公正包子 說：

包子皮本身有老麵的甜味、肉餡調味剛好鹹香、單吃不沾醬也可以，當天不小心失手醬油太多，同桌的姊姊說～妹妹吃原味也很好吃啦，肉餡很新鮮、肉汁飽滿～皮雖然有厚度但是搭配起來恰到好處的喜歡。



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公正包子

地址：花蓮縣花蓮市仁愛街46號

電話：03-834-2933

完整介紹由部落客「梅格」於窩客島分享：開業40年的包子傳奇搬家後一樣超火紅！



▲▼超人氣花蓮包子7元開吃：公正包子 /梅格 提供、WalkerLand窩客島整理





花蓮小卷米粉免費加湯加麵：單一純賣雞湯小卷米粉

部落客 芬恩Finn 造訪 單一純賣雞湯小卷米粉 說：

小卷本身很新鮮，口感Q彈沒話說，但是地瓜的甜反而比較讓我印象深刻XD可以免費續加的米粉和湯，米粉吃起來滑順不過爛。



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單一純賣雞湯小卷米粉

地址：花蓮縣花蓮市中美路67-2號

電話：0938-129-826

完整介紹由部落客「芬恩Finn」於窩客島分享：【花蓮美食】單一純賣雞湯小卷米粉 x 免費加湯加米粉，Google評價很高分║花蓮必吃、花蓮小吃、花蓮排隊美食



▲▼花蓮小卷米粉免費加湯加麵：單一純賣雞湯小卷米粉 /芬恩Finn 提供、WalkerLand窩客島整理





最強花蓮臭豆腐排隊必吃：玉里橋頭臭豆腐

部落客 快樂雲 造訪 玉里橋頭臭豆腐 說：

外皮酥脆，裡頭豆腐軟，入口相當美味，這酥脆其實挺厲害的耶！搭配上紅、白蘿蔔絲跟九層塔香的提味，還真的是挺美味的，醬汁與配菜算是給得足夠，搭配臭豆腐入口，真是不錯吃。



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玉里橋頭臭豆腐

地址：花蓮縣玉里鎮民權街15號

電話：03-888-2545

完整介紹由部落客「快樂雲」於窩客島分享：花蓮縣玉里鎮花蓮美食｜玉里橋頭臭豆腐本店，終於造訪了傳說中超美味臭豆腐！！！（花蓮旅遊/台灣小吃）



▲▼最強花蓮臭豆腐排隊必吃：玉里橋頭臭豆腐，要先抽號碼牌 /快樂雲 提供、WalkerLand窩客島整理





總在排隊的70年花蓮扁食老店：液香扁食店

部落客 大手牽小手。玩樂趣 造訪 液香扁食店 說：

份量還蠻多的，數了一下碗裡共有十顆扁食，而且扁食尺寸也是大顆的那種，包著的豐滿肉餡的扁食皮很薄，但入口不會軟爛唷，吃的時候還可以感受到皮的存在，內餡吃起來是充滿肉香和扎實。



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液香扁食店

地址：花蓮縣花蓮市信義街42號

電話：03-832-6761

完整介紹由部落客「大手牽小手。玩樂趣」於窩客島分享：花蓮縣花蓮市液香扁食｜排爆三個店面！總是大排長龍的七十年扁食老店



▲▼總在排隊的70年花蓮扁食老店：液香扁食店 ，皮薄多餡餛飩排隊也要吃/大手牽小手。玩樂趣 提供、WalkerLand窩客島整理





花蓮人氣超大鍋貼晚來根本搶不到：北昌黃金鍋貼早餐店

部落客 陳小可的吃喝玩樂 造訪 北昌黃金鍋貼早餐店 說：

前面一個大鍋負責招牌黃金鍋貼，營業時間只到11點，這天平日10點半來就快賣光，假日要吃一定要更早。



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北昌黃金鍋貼早餐店

地址：花蓮縣吉安鄉自強路512號

完整介紹由部落客「陳小可的吃喝玩樂」於窩客島分享：【花蓮美食】北昌黃金鍋貼早餐店，排隊大鍋貼太晚來吃不到！粉漿蛋餅也是招牌



▲▼花蓮人氣超大鍋貼晚來根本搶不到：北昌黃金鍋貼早餐店 /陳小可的吃喝玩樂 提供、WalkerLand窩客島整理





花蓮在地人氣老宅麵食店：成康飲食店

部落客 靜兒貪吃遊玩愛分享 造訪 成康飲食店 說：

保留了磨石子地板、斑駁的牆面和懷舊的階梯，並且以綠色系粉刷牆面，整體空間文青又充滿懷舊感，成為在地人氣的文青打卡點。成康飲食店主打古早味的麵食、滷肉飯、剝皮辣椒雞湯、炒手等美食，價格相當親民。



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成康飲食店

地址：花蓮縣花蓮市信義街99巷2號

電話：03-831-0552

完整介紹由部落客「靜兒貪吃遊玩愛分享」於窩客島分享：花蓮人氣文青風成康飲食店！50年老屋改造，剝皮辣椒炒手必點。



▲▼花蓮在地人氣老宅麵食店：成康飲食店，滷肉飯套餐、剝皮辣椒抄手必點 /靜兒貪吃遊玩愛分享 提供、WalkerLand窩客島整理





必吃花蓮小籠湯包7元開吃：周家蒸餃

部落客 neru.foodie 造訪 周家蒸餃 說：

點餐完後餐點很快就熱騰騰上桌現蒸的一籠蒸餃，10顆最便宜只要$30😳😱這個cp值我可以👏每顆蒸餃小小顆的很可愛(我可以一口一顆🙈)，皮算薄韭菜跟鮮肉款味道都很夠很不錯唷～



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周家蒸餃（現價鮮肉蒸餃40元）

地址：花蓮縣花蓮市公正街4-20號

電話：03-835-0006

完整介紹由部落客「neru.foodie」於窩客島分享：周家蒸餃｜花蓮夜市人氣小吃推薦 @neru.foodie / 丸の良食



▲▼必吃花蓮小籠湯包7元開吃：周家蒸餃，鮮肉蒸餃40元、韭菜蒸餃50元 /neru.foodie 提供、WalkerLand窩客島整理





澎派系花蓮海鮮餐廳：欣欣麵館

部落客 纖茹 造訪 欣欣麵館 說：

欣欣招牌龍蝦鍋，沒有預訂當天如果沒有貨就是沒有囉!老闆就這樣一大鍋往桌上擺，整鍋除了整隻龍蝦還有扇貝、蝦子、蛤蜊、火鍋料、高麗菜等一堆好料，湯頭就單純是用海鮮食材和蔬食燉煮出來，沒有添加任何其它的東西，湯喝來就是清甜帶鮮!



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欣欣麵館

地址：花蓮縣花蓮市民國路125號

電話：03-833-6147

完整介紹由部落客「纖茹」於窩客島分享：花蓮美食|欣欣麵館不是麵館，必點龍蝦鍋、豪華生魚片拼盤、焗烤扇貝、綜合貝類拼盤，滿滿海鮮就是要撐爆你的胃!



▲▼澎派系花蓮海鮮餐廳：欣欣麵館，超狂龍蝦鍋要先預訂 /纖茹 提供、WalkerLand窩客島整理





花蓮牛肉麵排隊名店：一碗小

部落客 大手牽小手。玩樂趣 造訪 一碗小 說：

紅燒牛肉麵，有淡淡的中藥味，聞起來很能誘發食欲，入口微微的醬香，有中藥味卻不覺得不舒服，也是厚重的牛肉清甜再加上一點點微辣的口感，重點是它完全不油膩，但味道還是非常厚實。



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一碗小

地址：花蓮縣花蓮市明禮路14巷1號

電話：03-832-3110

完整介紹由部落客「大手牽小手。玩樂趣」於窩客島分享：花蓮縣花蓮市一碗小｜藏身巷弄中評價超高牛、羊肉麵！日式老宅裡的排隊名店



▲▼花蓮牛肉麵排隊名店：一碗小，就在日式老宅裡 / 提供、WalkerLand窩客島整理





花蓮人氣冰菓室老店，什錦麵尬檸檬汁開吃：佳興冰菓店

部落客 蛋寶趴趴go 造訪 佳興冰菓店 說：

佳興必買檸檬汁！以整顆檸檬加上煉乳打製而成的檸檬汁，喝起來清香酸甜，冰涼順口，單喝、搭餐都很OK，是遊客來花蓮玩時的必買飲料！



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佳興冰菓店（熱食每週三公休）

地址：花蓮縣新城鄉博愛路22號

電話：03-861-1888

完整介紹由部落客「蛋寶趴趴go」於窩客島分享：[花蓮美食] 佳興冰菓店(佳興冰果室) 必買檸檬汁 + 佳興小吃部 吃什錦麵 #花蓮新城美食 @蛋寶趴趴go



▲▼花蓮人氣冰菓室老店：佳興冰菓店，什錦麵尬檸檬汁開吃 /蛋寶趴趴go 提供、WalkerLand窩客島整理





花蓮在地排隊麵店CP值超高：慶豐麵店

部落客 游小熊 造訪 慶豐麵店 說：

不光只是碗很大而已，是真的很真材實料，份量很多呢，雖然名為扁食麵，除了有好幾顆大扁食之外，也加有不少肉片，且麵的份量不少，湯頭喝來也蠻清爽的，若是獨自一人要完食這一大碗，真的會吃的很撐說。



慶豐麵店

地址：花蓮縣吉安鄉中山路三段388號

電話：0930-901-092

完整介紹由部落客「游小熊」於窩客島分享：【花蓮吉安】「慶豐麵店，必吃的高CP值排隊人氣小吃店（肉片麵/扁食麵/煙燻滷味/大份量）」



▲▼花蓮在地排隊麵店CP值超高：慶豐麵店 /游小熊 提供、WalkerLand窩客島整理

