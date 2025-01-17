先帶小孩玩80元農場！過年春節期間到台南走春，不只要朝聖安平古堡、赤崁樓、台南孔廟等古蹟，台南獨具特色的打卡點、人氣景點也要一次玩到，窩客島這次推薦7個台南景點，春節帶小孩就先來玩超巨大彈珠台，以及80元就能入園的親子農場，愛拍照的一定要到台版吳哥窟、萬里長城打卡，台南親子景點、台南打卡景點推薦先記下來。



▲台南景點推薦7選春節走春，80元親子農場帶小孩先衝 / WalkerLand窩客島整理



▲過年推薦必玩7大台南景點，超巨大彈珠台、台版萬里長城超吸睛 / WalkerLand窩客島整理



台南特色打卡景點推薦：台灣萬里長城、楠西萬佛寺

免出國就能拍！台南打卡必拍的「台灣萬里長城」，利用山坡地是打造出縮小版萬里長城，也設置山海關、玉門關龍門客棧、開封府等打卡場景，還能租借清朝服飾，讓旅客們在城牆、經典打卡點中，輕鬆拍出歷史劇古裝照；「楠西萬佛寺」不只有著特殊鐘乳石洞，園內沿路可以看見刻有佛像岩壁磚牆，特殊景象讓人彷彿身在柬埔寨吳哥窟，想拍出國外打卡照就先來。



▲台南特色打卡景點推薦：台灣萬里長城 /Keavy愛七淘 提供、WalkerLand窩客島整理



▲台南特色打卡景點推薦：楠西萬佛寺，網稱台版吳哥窟必拍 /小詠 提供、WalkerLand窩客島整理



劇迷必去台南景點推薦：後壁俗女村、深緣及水善糖文化園區

愛看台劇要來這朝聖！隨著近年超熱門台劇《俗女養成記》爆紅後，作為電視劇拍攝地的台南後壁菁寮老街，有著古色古香的街道、傳統商家、金德興中藥行等，整個「後壁俗女村」都是劇迷的打卡景點；而爆夯台劇《我的婆婆怎麼那麼可愛》也曾在「深緣及水善糖文化園區」拍攝過，不只古風建築園區，最特別的就是將茶品、茶點放在流水中漂流，旅客坐在流水兩側拿取，體驗古人「曲水流觴」飲酒作詩的樂趣，還提供水寫毛筆可以在巨石板、石地上自由暢寫。



▲劇迷必去台南景點推薦：後壁俗女村，台劇《俗女養成記》拍攝取景地 /Kiwi 提供、WalkerLand窩客島整理



▲劇迷必去台南景點推薦：深緣及水善糖文化園區，台劇《我的婆婆怎麼那麼可愛》拍攝取景地 /藍♀β♥love♥晴 提供、WalkerLand窩客島整理



台南親子景點推薦：樹谷農場、隆田chacha文化資產教育園區、蕭壠文化園區

過年帶小孩玩台南推薦「樹谷農場」，入園費只要80元，還附一份飼料，可以餵食園區山羊、梅花鹿、水豚、天竺鼠等小動物，如果覺得玩不夠過癮，可以再購買牛奶餵乳牛喝奶，也有各種行程可以加價體驗；「隆田chacha文化資產教育園區」則有巨型彈珠台、互動式沉浸光影劇場、投影跳格子等互動設施，大人也能一起玩；而由舊糖廠改建的「蕭壠文化園區」，廣闊的園區保留了運糖鐵道、小火車，現在還會舉辦各種藝術展覽，充滿復古文藝氛圍，也是假日帶小孩放電的好去處。



▲台南親子景點推薦：樹谷農場，80元就能入園，還附一份飼料 /Ruby說美食享受旅行 提供、WalkerLand窩客島整理



▲台南親子景點推薦：隆田chacha文化資產教育園區，超劇大彈珠台大人也能玩超嗨 /大手牽小手。玩樂趣 提供、WalkerLand窩客島整理



台灣萬里長城 位置資訊

地址：台南市白河區21-1號

電話：06-684-0169

完整介紹由部落客「Keavy愛七淘」於窩客島分享：★台南白河★【台灣白河萬里長城】登上萬里長城免出國！上演穿越劇來這就對了！！



楠西萬佛寺 位置資訊

地址：台南市楠西區

電話：06-575-1800

完整介紹由部落客「小詠」於窩客島分享：台南市楠西區台南。楠西》萬佛寺。類吳哥窟建築及獨特的鐘乳石洞



後壁俗女村 位置資訊

地址：台南市後壁區菁寮老街

完整介紹由部落客「Kiwi」於窩客島分享：台南景點｜後壁俗女村走入菁寮老街探訪義昌碾米廠做火龍果紅龜粿DIY、俗女養成記金德興中藥行拍攝場景



深緣及水善糖文化園區 位置資訊

地址：台南市善化區228號

電話：06-581-5057

完整介紹由部落客「藍♀β♥love♥晴」於窩客島分享：【台南景點】深緣及水善糖文化園區(寵物友善景點)，從糖廠轉型為文化園區並結合歷史文化，來體驗南亭曲水流觴《我的婆婆怎麼那麼可愛》電視劇拍攝場景。台南親子旅遊景點



樹谷農場 位置資訊（2025年入園費調漲為80元）

地址：台南市新市區中心東路12號

電話：06-589-4800

完整介紹由部落客「Ruby說美食享受旅行」於窩客島分享：【台南親子農場】樹谷農場只需60元，園區許多付費遊樂設施，可在籠外餵食動物，適合國小學齡孩童｜Ruby說美食享受旅行(@tour_ruby530)



隆田chacha文化資產教育園區 位置資訊

地址：台南市官田區新生街43號

電話：06-579-1377

完整介紹由部落客「大手牽小手。玩樂趣」於窩客島分享：隆田chacha文化資產教育園區｜親子景點好去處，超大彈珠台超好玩！



蕭壠文化園區 位置資訊

地址：台南市佳里區六安130號

電話：06-722-8488

完整介紹由部落客「饅頭弟」於窩客島分享：不可錯過的台南文化體驗！蕭壠文化園區內有多樣展覽、彩虹泡泡大道和古老運輸車輛，免費入場感受藝術與歷史交融的氛圍。