農曆春節即將到來，彰化永靖「成美文化園」以其獨特的歷史與自然景觀成為許多人春節旅遊的首選。園區2025迎來成美公堂建堂140周年，特別推出一系列豐富的慶祝活動，主題涵蓋文化、歷史、音樂與傳統工藝。首波「起吉厝慶典」將於1月29日至2月2日熱鬧登場，為期五天的活動匯聚了趣味與文化，讓新春旅遊更加豐富。



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▲彰化永靖「成美文化園」以其獨特的歷史與自然景觀成為許多人春節旅遊的首選 / 成美文化園提供、WalkerLand窩客島整理



本次活動名稱「起吉厝」巧妙地將閩南語「家」與「雞」、「吉」的發音結合，象徵大吉大利，為新的一年帶來滿滿的好運與祝福。園區特地放置上百隻造型可愛的小雞氣球，散布於每個角落，成為活動的亮眼焦點。這次慶典也深刻呼應早期台灣社會的家庭文化，當時養雞被視為家庭富裕的象徵。成美文化園藉由這個意象，向所有來訪的遊客傳遞分享與幸福的精神，展現傳統價值與現代創意的結合。



▲「起吉厝」巧妙地將閩南語「家」與「雞」、「吉」的發音結合，象徵大吉大利 / 成美文化園提供、WalkerLand窩客島整理

成美文化園被譽為台灣中部最美的日系落羽松秘境，其園區融合日式庭園設計與百餘棵落羽松樹林，形成獨一無二的自然景觀。春節期間，園區內舉辦的落羽松湖畔音樂會將成為不容錯過的亮點。民眾可以漫步湖畔，欣賞現場音樂演出，同時感受大自然的和諧之美。此外，園區內還設有熱鬧市集，提供各式特色商品與美食，讓遊客體驗台灣在地風情。▲成美文化園被譽為台灣中部最美的日系落羽松秘境 / 成美文化園提供、WalkerLand窩客島整理古意童玩廣場是另一大亮點，適合家庭一同參與的互動活動。這些復古童玩如陀螺、彈珠、沙包等，不僅喚起長輩的兒時回憶，也讓年輕一代感受早期台灣的純樸樂趣。活動全程免費參加，適合親子共度歡樂時光。成美文化園還準備了一系列深具文化意涵的傳統工藝體驗，包括漢服換裝、木藝作畫、飄漆扇製作與羅黏香彩繪。漢服換裝活動吸引許多遊客拍照留念，穿著精緻服飾漫步於園區日式庭園之間，仿若穿越古代。木藝作畫則結合自然材料與創意，讓每位參與者親手完成獨一無二的木質畫作。▲成美文化園還準備了一系列深具文化意涵的傳統工藝體驗，包括漢服換裝、木藝作畫、飄漆扇製作與羅黏香彩繪 / 成美文化園提供、WalkerLand窩客島整理飄漆扇製作是傳統工藝的經典代表，其技術結合了漆藝與扇子的製作工藝。遊客可以利用漆不溶於水的特性，在水面作畫，扇子進出水中後，形成獨特的色彩紋路，每把扇子都是一件藝術品。而羅黏香彩繪則將百年傳統技藝轉化為創新文創體驗，遊客使用天然中藥與木屑製成的羅黏香包，親手彩繪製作精美的香氛飾品，為活動增添趣味與文化價值。園區的核心建築「成美公堂」，是彰化縣定的歷史建築，始建於1885年，經歷921大地震損毀後於2008年啟動修復計畫。修復過程中凝聚全台多位國寶級工藝大師的技藝，採用「修舊如舊」的工法，耗時七年完工，恢復其原有的歷史風貌。成美公堂如今已成為「台灣百年常民生活博物館」，展示豐富的歷史文物與日常生活器具，讓遊客在參觀中體會台灣傳統文化的深厚底蘊。▲成美文化園還準備了一系列深具文化意涵的傳統工藝體驗，包括漢服換裝、木藝作畫、飄漆扇製作與羅黏香彩繪 / 成美文化園提供、WalkerLand窩客島整理春節期間，成美文化園特別推出多項入園優惠活動。1月29日至2月2日期間，民眾可享「兩人同行，一人免費」的入園優惠。此外，初一至初五期間，凡攜帶於彰化景點如「八卦山大佛」、「鹿港天后宮」、「田尾公路花園」或「溪州公園花在彰化」拍攝的合照，便可享園區門票買一送一優惠，進一步促進遊客探索彰化之美。▲成美文化園還準備了一系列深具文化意涵的傳統工藝體驗，包括漢服換裝、木藝作畫、飄漆扇製作與羅黏香彩繪 / 成美文化園提供、WalkerLand窩客島整理

成美文化園

園區官網：https://www.cmcp1885.com/

地址：彰化縣永靖鄉中山路二段86號60號

服務專線：04-8221199

成美文化園春節期間限時優惠（1月29日至2月2日）：

兩人同行，一人免費入園。



成美文化園特定景點合照優惠（1月29日至2月5日）：

初一至初五期間，民眾出示於以下彰化景點的合照，即可享門票買一送一優惠：

八卦山大佛

鹿港天后宮

田尾公路花園

溪州公園花在彰化

優惠適用於購買全票（NT$300），第二人可免費入園。