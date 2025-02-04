台中爌肉飯7間全要吃過！不是只彰化有爌肉飯，台中也有不少爌肉飯排隊名店，在不少老饕心中都是必吃的爌肉飯名單，窩客島幫你一次搜羅7間人氣「台中爌肉飯」，不僅從早上5點多就開始營業的台中第二市場、第五市場爌肉飯，還有開到凌晨5點的爌肉飯老店、以祖傳中藥滷透的24小時爌肉飯，讓你直接來趟台中爌肉飯巡禮，從早上一路吃到隔天都沒問題。



▲台中爌肉飯推薦必吃7選，市場爌肉飯老店 24小時爌肉飯吃到凌晨 / WalkerLand窩客島整理



台中爌肉飯推薦必吃「東興市魯肉義」，從中午開到凌晨5點，鹹香入味的爌肉，肥肉部分也不會過於油膩，直接點爌肉便當還會有滷白菜、筍乾、油豆腐，可以再加點台中才有的麻薏湯整套吃；老饕必去第二市場裡也有「山河魯肉飯」，爌肉肥瘦分明、滷得軟爛涮嘴，熟客都會再加點荷包蛋拌著蛋液一起吃；台中在地60年老店「陳明統爌肉飯」老饕們則會再搭配酸菜、蒜泥超解膩。



▲台中爌肉飯7間人氣推薦，必吃爌肉飯早餐宵夜都能吃 / WalkerLand窩客島整理



超人氣台中爌肉飯開到凌晨5點：東興市魯肉義

部落客 ✡水晶安蹄✡ 造訪 東興市魯肉義 說：

東興市魯肉義的爌肉口感是偏軟嫩的，肥肉部分也不會太油膩，瘦肉也不會柴柴，還加上了一點魯肉跟滷汁，爌肉吃起來沒有豬腥味，滷得入味又不會太油膩重口味，配菜滷白菜跟筍乾也算好吃。



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東興市魯肉義

地址：台中市北區漢口路四段88號

電話：04-2297-0450

完整介紹由部落客「✡水晶安蹄✡」於窩客島分享：【台中】北區｜東興市魯肉義，鹹甜發光肉燥飯、消暑退火蔴薏湯，酸菜豆豉無限加，台中宵夜推薦



▲▼超人氣台中爌肉飯開到凌晨5點：東興市魯肉義 /✡水晶安蹄✡ 提供、WalkerLand窩客島整理





台中第二市場爌肉飯排隊也要吃這家：山河魯肉飯

部落客 雞蛋糕生活美學專題報告 造訪 山河魯肉飯 說：

台中的爌肉飯有些會稱做魯肉飯，這家山河魯肉飯其實也是爌肉飯，偷偷告訴大家，老饕的吃法是：一杯老賴紅茶+一碗魯肉飯+荷包蛋。



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山河魯肉飯

地址：台中市中區公有第二零售市場

電話：04-2220-6995

完整介紹由部落客「雞蛋糕生活美學專題報告」於窩客島分享：【台中食記】山河魯肉飯 - 藏身在第二市場的排隊超人氣美食



▲▼台中第二市場爌肉飯排隊也要吃這家：山河魯肉飯，熟客都尬荷包蛋一起吃 /雞蛋糕生活美學專題報告 提供、WalkerLand窩客島整理





台中米其林必比登推薦爌肉飯：夜間部爌肉飯

部落客 寶貝小飄造訪 夜間部爌肉飯 說：

爌肉飯是這裡的必點招牌，肥瘦比例拿捏得恰到好處。一口咬下，肉質軟嫩又滑順，膠質滿滿的肥肉令人食指大動，搭配荷包蛋或滷蛋更是完美升級，讓人一碗接一碗停不下來！



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夜間部爌肉飯

地址：台中市西區精誠路109號

電話：04-2320-0735

完整介紹由部落客「寶貝小飄」於窩客島分享：米其林必比登推薦！台中夜間部爌肉飯 宵夜排隊人潮滿滿



▲▼台中米其林必比登推薦爌肉飯：夜間部爌肉飯，從傍晚排到凌晨 /寶貝小飄 提供、WalkerLand窩客島整理





60年台中爌肉飯老店搭酸菜開吃：陳明統爌肉飯

部落客 大手牽小手。玩樂趣 造訪 陳明統爌肉飯 說：

雖然我這塊是看起來偏瘦的五花肉，但他其實很嫩ㄟ！瘦肉的地方一點都不柴，而且還有肉汁感，肥肉的部分也不油膩，咬兩下就化開了，醬汁香氣也很濃郁，整體吃起來是鹹甜口味，超好吃啦！



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陳明統爌肉飯

地址：台中市東區忠孝路304號

電話：04-2281-2407

完整介紹由部落客「大手牽小手。玩樂趣」於窩客島分享：台中市東區陳明統爌肉飯｜入口就化開超級入味！在地經營充滿人情味六十年爌肉飯



▲▼60年台中爌肉飯老店搭酸菜開吃：陳明統爌肉飯，米其林必比登也推薦 /大手牽小手。玩樂趣 提供、WalkerLand窩客島整理





台中第五市場爌肉飯只賣到中午：阿彬爌肉飯

部落客 Ms.Xiao蕭小姐 造訪 阿彬爌肉飯 說：

肥肉部分魯得相當軟爛，肥而不膩，雖然是大碗的，就著白飯三兩下就扒個精光，著實好吃。建議敢吃肥肉的朋友，一定要跟老闆說明要肥一點的。



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阿彬爌肉飯

地址：台中市西區樂群街41號

電話：04-2228-7403

完整介紹由部落客「Ms.Xiao蕭小姐」於窩客島分享：【台中】阿彬爌肉飯．第五市場必吃美食 - Ms.Xiao蕭小姐



▲▼台中第五市場爌肉飯只賣到中午：阿彬爌肉飯，早起才吃得到 /Ms.Xiao蕭小姐 提供、WalkerLand窩客島整理





台中爌肉飯24小時都能吃：祖傳爌肉飯

部落客 水星人的怪咖時代 造訪 祖傳爌肉飯 說：

據說是以祖傳十八味中藥配方滷製而成的，醬油也採用嚴選純古法黑豆天然釀造的高級蔭油，肥中瘦部位任君選擇，不僅看起來油亮誘人，更是瀰漫一股天然中藥香。



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祖傳爌肉飯

地址：台中市西屯區漢口路二段233號

電話：04-2316-8702

完整介紹由部落客「水星人的怪咖時代」於窩客島分享：24小時營業爌肉飯！中藥世家祖傳配方，必點藥燉排骨、肉骨茶滿滿都是肉



▲▼台中爌肉飯24小時都能吃：祖傳爌肉飯，祖傳70年中藥滷製 /水星人的怪咖時代 提供、WalkerLand窩客島整理





台中老饕早餐爌肉飯名單：南屯蕭爌肉飯

部落客 Julia Hsu 造訪 南屯蕭爌肉飯 說：

如果是三種肉的話最常聽到的是滷肉飯or 爌肉飯+單點豬腳！小孩子才做選擇~好吃的當然通通都要呀，爌肉跟榨菜超合拍，若能有一點辣，再來辣椒！絕對是嗑飯神器。



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南屯蕭爌肉飯

地址：台中市南屯區南興巷28號

電話：04-2386-2158

完整介紹由部落客「Julia Hsu」於窩客島分享：【台中 小吃】南屯蕭爌肉飯，透早的早餐就該吃爌肉飯+手工辣椒必備！！



▲▼台中老饕早餐爌肉飯名單：南屯蕭爌肉飯，爌肉飯再加豬腳超滿足 /Julia Hsu 提供、WalkerLand窩客島整理

