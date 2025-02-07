台北5家「草莓千層蛋糕」推薦，千層控準備出發！本次精選台北五間特色店家，從「ABOUT H」的貓咪陪伴下午茶，到「微蜜jolie」消費滿額免費算塔羅，每家都有獨特亮點。「OZ Cafe & Bistro」則是被義大利麵耽誤的甜點名店，還有「時飴 Approprié」與「皮皮手作千層蛋糕」的夢幻千層，草莓控們錯過再等一年。



▲▼台北5家「草莓千層蛋糕」推薦，草莓控們錯過再等一年 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝、皮皮手作千層蛋糕提供



01. 忠孝新生站咖啡廳「ABOUT H」

忠孝新生貓咪咖啡廳「ABOUT H」草莓千層蛋糕IG爆紅！地點靠近捷運忠孝新生站，以及華山文創園區、三創商圈，交通相當方便。來這邊不只6隻貓咪陪喝咖啡，自家手工製作的「草莓千層蛋糕」也不能錯過，貓奴們今年草莓季絕對要到此一遊。



完整文章：忠孝新生貓咪咖啡廳「ABOUT H」草莓千層蛋糕IG爆紅！6隻貓咪陪喝咖啡。



▲▼忠孝新生貓咪咖啡廳「ABOUT H」草莓千層蛋糕IG爆紅！地點靠近捷運忠孝新生站 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝



02. 台北101站咖啡廳「OZ Cafe & Bistro」

被義大利麵耽誤的千層蛋糕店！台北101巷弄餐酒館「OZ Cafe & Bistro」每到草莓季，備受討論的「草莓千層蛋糕」必定會讓不少草莓控趨之若鶩。餐廳地點藏身在台北信義區巷弄間，靠近北醫商圈，無論是義大利麵，或是燉飯都獲得不少好評，現在就趕緊來看看吧。



完整文章：草莓千層蛋糕必吃！台北101巷弄餐酒館「OZ Cafe & Bistro」被義大利麵耽誤的千層蛋糕店。



▲▼台北101巷弄餐酒館「OZ Cafe & Bistro」被義大利麵耽誤的千層蛋糕店 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝



03. 大安站咖啡廳「微蜜jolie」

大安站不限時咖啡廳「微蜜jolie」不僅每天營業到深夜，是台北夜貓專屬的好去處；菜單還有多種草莓甜點，包含草莓千層、草莓巴斯克等，每個都是人氣熱銷款；同時，來這消費滿400元，還能免費算塔羅牌占卜，體驗過程相當有趣，現在就趕緊揪朋友一起來看看吧。



完整文章：大安站不限時咖啡廳「微蜜jolie」草莓蛋糕必吃！塔羅牌免費算、每天營業到深夜。



▲▼大安站不限時咖啡廳「微蜜jolie」店內只要單人消費滿400元，若當天有老師在場，即可免費算塔羅牌占卜一次 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝



04. 中山站咖啡廳「時飴 Approprié」

說到千層蛋糕，怎麼能少的了「時飴 Approprié」呢？隨著天氣慢慢變冷，冬日裡最令人期待的草莓千層也華麗回歸。「冬季草莓千層」不只吃得到豐香草莓的細緻果肉，還有入口即化的綿密千層餅皮，絕對是草莓控必須擁有的夢幻逸品。



地址：台北市大同區赤峰街8巷22號

營業時間：13:00–18:00



▲說到草莓千層蛋糕，怎麼能少的了「時飴 Approprié」呢？ / 時飴 Approprié提供、WalkerLand窩客島整理

05. 後山埤站咖啡廳「皮皮手作千層蛋糕」

從台北南港巷弄裡的小小工作室起家，「皮皮手作千層蛋糕」現在店面靠近捷運後山埤站，提供各種不同作工繁複的千層蛋糕；也因為這千層絲滑般口感，以及餅皮的層次感，所以吸引了不少死忠粉絲。而今年草莓季當然也沒錯過，推出各種草莓千層蛋糕，喜歡草莓的朋友可別錯過。



地址：台北市南港區東新街116-3號

營業時間：平日 11:00–19:00；假日 11:00–20:30



▲從台北南港巷弄裡的小小工作室起家，「皮皮手作千層蛋糕」現在店面靠近捷運後山埤站 / 皮皮手作千層蛋糕提供、WalkerLand窩客島整理