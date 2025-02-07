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台北5家「草莓千層蛋糕」推薦！「這家」免費算塔羅牌、6隻店貓陪吃下午茶。

2025燈會攻略 忠孝新生美食 台北101美食 信義區美食 more
2025-02-07 16:37:00 文字：記者 蕭芷琳 攝影：記者 蕭芷琳
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記者 蕭芷琳

記者 蕭芷琳

台北5家「草莓千層蛋糕」推薦，千層控準備出發！本次精選台北五間特色店家，從「ABOUT H」的貓咪陪伴下午茶，到「微蜜jolie」消費滿額免費算塔羅，每家都有獨特亮點。「OZ Cafe & Bistro」則是被義大利麵耽誤的甜點名店，還有「時飴 Approprié」與「皮皮手作千層蛋糕」的夢幻千層，草莓控們錯過再等一年。
▲▼台北5家「草莓千層蛋糕」推薦，草莓控們錯過再等一年 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝、皮皮手作千層蛋糕提供
▲▼台北5家「草莓千層蛋糕」推薦，草莓控們錯過再等一年 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝、皮皮手作千層蛋糕提供
▲▼台北5家「草莓千層蛋糕」推薦，草莓控們錯過再等一年 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝、皮皮手作千層蛋糕提供


 

01. 忠孝新生站咖啡廳「ABOUT H」

忠孝新生貓咪咖啡廳「ABOUT H」草莓千層蛋糕IG爆紅！地點靠近捷運忠孝新生站，以及華山文創園區、三創商圈，交通相當方便。來這邊不只6隻貓咪陪喝咖啡，自家手工製作的「草莓千層蛋糕」也不能錯過，貓奴們今年草莓季絕對要到此一遊。

完整文章：忠孝新生貓咪咖啡廳「ABOUT H」草莓千層蛋糕IG爆紅！6隻貓咪陪喝咖啡。
▲▼忠孝新生貓咪咖啡廳「ABOUT H」推薦菜單：雙色流心巴斯克 $260、草莓千層蛋糕 $260 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝
▲▼忠孝新生貓咪咖啡廳「ABOUT H」草莓千層蛋糕IG爆紅！地點靠近捷運忠孝新生站 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝
▲▼忠孝新生貓咪咖啡廳「ABOUT H」草莓千層蛋糕IG爆紅！地點靠近捷運忠孝新生站 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝

02. 台北101站咖啡廳「OZ Cafe & Bistro」

被義大利麵耽誤的千層蛋糕店！台北101巷弄餐酒館「OZ Cafe & Bistro」每到草莓季，備受討論的「草莓千層蛋糕」必定會讓不少草莓控趨之若鶩。餐廳地點藏身在台北信義區巷弄間，靠近北醫商圈，無論是義大利麵，或是燉飯都獲得不少好評，現在就趕緊來看看吧。

完整文章：草莓千層蛋糕必吃！台北101巷弄餐酒館「OZ Cafe & Bistro」被義大利麵耽誤的千層蛋糕店。
▲▼台北101巷弄餐酒館「OZ Cafe & Bistro」被義大利麵耽誤的千層蛋糕店 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝

▲▼台北101巷弄餐酒館「OZ Cafe & Bistro」被義大利麵耽誤的千層蛋糕店 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝
▲▼台北101巷弄餐酒館「OZ Cafe & Bistro」被義大利麵耽誤的千層蛋糕店 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝


 

03. 大安站咖啡廳「微蜜jolie」

大安站不限時咖啡廳「微蜜jolie」不僅每天營業到深夜，是台北夜貓專屬的好去處；菜單還有多種草莓甜點，包含草莓千層、草莓巴斯克等，每個都是人氣熱銷款；同時，來這消費滿400元，還能免費算塔羅牌占卜，體驗過程相當有趣，現在就趕緊揪朋友一起來看看吧。

完整文章：大安站不限時咖啡廳「微蜜jolie」草莓蛋糕必吃！塔羅牌免費算、每天營業到深夜。
▲▼大安站不限時咖啡廳「微蜜jolie」店內只要單人消費滿400元，若當天有老師在場，即可免費算塔羅牌占卜一次 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝
▲▼大安站不限時咖啡廳「微蜜jolie」店內只要單人消費滿400元，若當天有老師在場，即可免費算塔羅牌占卜一次 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝


 

04. 中山站咖啡廳「時飴 Approprié」

說到千層蛋糕，怎麼能少的了「時飴 Approprié」呢？隨著天氣慢慢變冷，冬日裡最令人期待的草莓千層也華麗回歸。「冬季草莓千層」不只吃得到豐香草莓的細緻果肉，還有入口即化的綿密千層餅皮，絕對是草莓控必須擁有的夢幻逸品。

地址：台北市大同區赤峰街8巷22號
營業時間：13:00–18:00
▲說到草莓千層蛋糕，怎麼能少的了「時飴 Approprié」呢？ / 時飴 Approprié提供、WalkerLand窩客島整理
▲說到草莓千層蛋糕，怎麼能少的了「時飴 Approprié」呢？ / 時飴 Approprié提供、WalkerLand窩客島整理

05. 後山埤站咖啡廳「皮皮手作千層蛋糕」

從台北南港巷弄裡的小小工作室起家，「皮皮手作千層蛋糕」現在店面靠近捷運後山埤站，提供各種不同作工繁複的千層蛋糕；也因為這千層絲滑般口感，以及餅皮的層次感，所以吸引了不少死忠粉絲。而今年草莓季當然也沒錯過，推出各種草莓千層蛋糕，喜歡草莓的朋友可別錯過。

地址：台北市南港區東新街116-3號
營業時間：平日 11:00–19:00；假日 11:00–20:30
▲從台北南港巷弄裡的小小工作室起家，「皮皮手作千層蛋糕」現在店面靠近捷運後山埤站 / 皮皮手作千層蛋糕提供、WalkerLand窩客島整理
▲從台北南港巷弄裡的小小工作室起家，「皮皮手作千層蛋糕」現在店面靠近捷運後山埤站 / 皮皮手作千層蛋糕提供、WalkerLand窩客島整理

 

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About H coffee

phone02-33225562
place台北市中正區忠孝東路二段39巷2弄18號1樓
4.26 starstarstarstar_halfstar_border
美味度
4.25
服務品質
4.38
裝潢氣氛
4.25
CP值
4.25
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OZ cafe & bistro

phone02-27239120
place台北市信義區吳興街345號
0.00 starstarstarstar_halfstar_border
美味度
0.00
服務品質
0.00
裝潢氣氛
0.00
CP值
0.00
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微蜜JOLIE

phone02-25211315
place台北市中山區民權西路70巷70巷45-2號
4.45 starstarstarstar_halfstar_border
美味度
4.50
服務品質
5.00
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.00
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時飴 approprié

phone
place台北市中山區赤峰街8巷22號
4.29 starstarstarstar_halfstar_border
美味度
4.38
服務品質
4.42
裝潢氣氛
4.38
CP值
3.92
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皮皮手作千層

phone02-26515707
place台北市南港區東新街116-3號
4.29 starstarstarstar_halfstar_border
美味度
4.33
服務品質
4.29
裝潢氣氛
4.00
CP值
4.29
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