福島縣以其四季分明的自然景觀著稱，春季更是被盛開的櫻花點綴成夢幻般的粉色世界。除了廣為人知的花見山與三春瀧櫻外，還有許多隱藏版賞櫻秘境，靜謐的櫻花步道、與神社交織而成的古色古香景致，都讓這片土地在春天展現獨特的浪漫氛圍。對於喜愛探索不同風景的旅人來說，這些私房賞櫻地點絕對值得一訪，避開擁擠人潮，靜享櫻花美景。



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▲福島賞櫻秘境公開！避開人潮 隱藏版賞櫻勝地、櫻花隧道、神社美景 / 照片出處：福島縣觀光復興推進委員會、WalkerLand窩客島整理



位於雙葉郡的「請戶川RIVER LINE櫻並木」，沿著河岸綿延1.5公里，每到春天，約120棵染井吉野櫻綻放，形成夢幻的粉色隧道。步道寬敞適合悠閒散步，不遠處還有寶可夢迷不能錯過的「吉利蛋公園」，為家庭旅遊增添樂趣。



▲位於雙葉郡的「請戶川RIVER LINE櫻並木」，沿著河岸綿延1.5公里，每到春天，約120棵染井吉野櫻綻放 / 照片出處：福島縣觀光復興推進委員會、WalkerLand窩客島整理





福島賞櫻秘境 請戶川RIVER LINE櫻並木

歷史愛好者則不可錯過相馬市的「涼岡八幡神社」，這座建於14世紀的神社，被譽為「相馬日光」，壯麗的紅色太鼓橋與150棵櫻花相互映襯，每年吸引無數遊客來此朝聖，尤其是從池畔望向櫻花與橋樑交錯的景色，更是攝影師鍾愛的取景角度。▲歷史愛好者則不可錯過相馬市的「涼岡八幡神社」，這座建於14世紀的神社 / 照片出處：福島縣觀光復興推進委員會、WalkerLand窩客島整理若想提早感受春天的氣息，磐城市的「21世紀森公園」則是最佳選擇。園內種滿河津櫻，花期自2月中旬延續至3月，鮮豔的粉紅色花瓣在微寒的空氣中格外耀眼，是東北地區難得的早春賞櫻地點。而「荒川櫻堤河川公園」則是福島市內的熱門景點，200多棵櫻花沿著河岸盛開，背景則是仍覆蓋著殘雪的吾妻富士山，獨特的「雪兔」景觀成為這裡的象徵。當櫻花滿開時，整片粉色花海與遠方的白雪山巒交織成一幅浪漫畫作。▲若想提早感受春天的氣息，磐城市的「21世紀森公園」則是最佳選擇 / 照片出處：福島縣觀光復興推進委員會、WalkerLand窩客島整理▲「荒川櫻堤河川公園」則是福島市內的熱門景點，200多棵櫻花沿著河岸盛開 / 照片出處：日本旅遊推廣中心、WalkerLand窩客島整理想要沉浸在壯觀的櫻花隧道裡，「釋迦堂川櫻並木」絕對不能錯過。這條長達2公里的櫻花大道擁有超過350棵櫻花，每年四月還會舉辦櫻花祭，白天能漫步於櫻花下，夜晚則能欣賞點燈後如夢似幻的夜櫻美景，浪漫氛圍滿點。此外，在矢祭町，有一棵擁有600年歷史的古老櫻花樹「戶津邊之櫻」，這棵江戶彼岸櫻高達18公尺，被當地人視為「農家的月曆」，滿開時猶如一座巨大的花瀑，與水郡線列車交相輝映，成為攝影愛好者的夢幻取景地。▲釋迦堂川櫻並木這條長達2公里的櫻花大道擁有超過350棵櫻花，每年四月還會舉辦櫻花祭 / 照片出處：福島縣觀光復興推進委員會、WalkerLand窩客島整理若喜愛結合溫泉與賞櫻的行程，那麼岳溫泉的「櫻坂」會是理想的選擇。沿著山腰的小徑，300棵染井吉野櫻綻放，步道盡頭則能俯瞰鏡池與安達太良山的壯闊景色，在暖湯泡腳之餘，享受粉色花海帶來的春日療癒。此外，在二本松市，「中島地藏櫻」則以壯觀的夜櫻美景著稱。當夜幕低垂，點燈後的櫻花倒映在水田中，彷彿打造出一座粉色的鏡面世界，讓人彷彿置身仙境。▲岳溫泉 櫻坂，沿著山腰的小徑，300棵染井吉野櫻綻放，步道盡頭則能俯瞰鏡池與安達太良山的壯闊景色 / 照片出處：福島縣觀光復興推進委員會、WalkerLand窩客島整理​​​​​​​▲在二本松市，「中島地藏櫻」則以壯觀的夜櫻美景著稱 / 照片出處：日本旅遊推廣中心、WalkerLand窩客島整理而想要體驗東北獨特的春日奇景，「櫻峠」是不可錯過的選擇。這裡擁有多達3,000株大山櫻，每年4月底至5月初滿開，粉嫩櫻花與仍覆蓋白雪的飯豐連峰山脈相互映襯，形成如詩如畫的壯麗景色，是黃金周期間的人氣賞櫻地點。最後，會津美里町的「宮川千本櫻」則是一條長達數公里的櫻花大道，500棵染井吉野櫻綻放時，粉色花海與遠方的磐梯山殘雪構成一幅令人屏息的美景。這裡寬敞且遊客較少，適合想要悠閒漫步、靜賞櫻花的旅人。▲想要體驗東北獨特的春日奇景，「櫻峠」是不可錯過的選擇，這裡擁有多達3,000株大山櫻 / 照片出處：福島縣觀光復興推進委員會、WalkerLand窩客島整理​​​​​​​▲會津美里町的「宮川千本櫻」則是一條長達數公里的櫻花大道，500棵染井吉野櫻綻放時，粉色花海與遠方的磐梯山殘雪構成一幅令人屏息的美景 / 照片出處：福島縣觀光復興推進委員會、WalkerLand窩客島整理

特色：長達1.5公里的櫻花隧道，約120棵染井吉野櫻盛開，鄰近「吉利蛋公園」，適合親子遊覽。

櫻花賞期：3月下旬～4月中旬

地址：福島縣雙葉郡浪江町大字權現堂下川原附近



福島賞櫻秘境 涼岡八幡神社

特色：歷史悠久，被譽為「相馬日光」，境內150棵染井吉野櫻搭配紅色太鼓橋與放生池，景色夢幻。

櫻花賞期：4月上旬～4月中旬

地址：福島縣相馬市坪田字涼岡51



福島賞櫻秘境 21世紀森公園

特色：東北地區少見的早春賞櫻地點，河津櫻自2月中旬開始綻放，花期長，粉色花海預告春天來臨。

櫻花賞期：2月中旬～3月中旬（河津櫻） / 4月上旬～4月中旬（染井吉野櫻）

地址：福島縣磐城市常磐湯本町上浅貝110-33



福島賞櫻秘境 荒川櫻堤河川公園

特色：約220棵櫻花沿河岸盛開，背景可見吾妻富士山「雪兔」景觀，櫻花與殘雪交織成夢幻景色。

櫻花賞期：4月上旬～4月中旬

地址：福島縣福島市八木田字井戶上13-6外



福島賞櫻秘境 釋迦堂川櫻並木

特色：沿著釋迦堂川兩岸長達2公里，約350棵櫻花盛開，4月舉辦「櫻花祭」，夜晚點燈美景浪漫迷人。

櫻花賞期：4月中旬

地址：福島縣須賀川市內影沼橋～釋迦堂川橋間



福島賞櫻秘境 戶津邊之櫻

特色：樹齡超過600年的江戶彼岸櫻，花開時宛如巨型粉色花笠，與水郡線列車形成經典攝影景點。

櫻花賞期：3月下旬～4月上旬

地址：福島縣東白川郡矢祭町大字中石井字戶津邊88



福島賞櫻秘境 岳溫泉 櫻坂

特色：約300棵櫻花沿山腰步道綻放，從鏡池可欣賞櫻花與安達太良山殘雪交錯的壯麗景色，適合溫泉漫遊。

櫻花賞期：4月中旬～4月下旬

地址：福島縣二本松市岳溫泉地內



福島賞櫻秘境 中島地藏櫻

特色：夜間點燈，櫻花倒映水田形成夢幻「鏡櫻」景象，搭配安達太良山背景，美如畫作。

櫻花賞期：4月中旬～4月下旬

地址：福島縣二本松市針道字中島1-1



福島賞櫻秘境 櫻峠

特色：約3,000株大山櫻滿開，與飯豐連峰的殘雪相互輝映，形成東北難得一見的春冬交錯景觀。

櫻花賞期：4月下旬～5月上旬

地址：福島縣耶麻郡北塩原村大字大塩字櫻峠



福島賞櫻秘境 宮川千本櫻

特色：500棵染井吉野櫻綻放，形成長達數公里的櫻花大道，背景為磐梯山殘雪，壯觀又唯美。

櫻花賞期：4月中旬～4月下旬

地址：福島縣大沼郡會津美里町字宮林