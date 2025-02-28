228連假有買一送一優惠！4大超商針對228三天假期，推出多款春季限定優惠活動，讓粉絲就算下樓、到巷口超商就能優買一送一優惠。7-11寄出思樂冰、霜淇淋買一送一，而全家也有點心買一送一、萊爾富指定飲品買一送一、OK咖啡買2送1，優惠攻略窩客島先帶你看。



▲228優惠超商買一送一，4大超商咖啡優惠 霜淇淋優惠攻略 / WalkerLand窩客島整理提供



7-ELEVEN 228優惠

7-11必衝7大228優惠！看準WBC棒球經典賽熱潮、也看準接下來228連假話題，7-11自本週起陸續推出10大限定優惠，包含迷你零食優惠、哈燒專櫃、哈根達斯冰品優惠，咖啡控的APP寄杯買7送7，還有新品必吃「晶華酒店飯糰、星宇航空霜淇淋」優惠下殺買一送一，小七真的太狂了。



全文介紹：228優惠買一送一！7-11推10大優惠必衝，新品晶華酒店飯糰 星宇航空霜淇淋。



▲7-11 10大優惠整理，228優惠、棒球應援優惠、晶華酒店及星宇航空新品優惠 / 7-ELEVEN提供、WalkerLand窩客島整理

全家 228優惠

228連假將至，「全家」特別推出超值優惠，滿足旅遊、聚會及熬夜族的需求，不論是白天來杯咖啡提神，還是夜晚享受宵夜時光，都能找到最適合的選擇。本次優惠涵蓋全家咖啡和私品茶的多款飲品折扣、霜淇淋組合價、深夜食堂美食折扣，以及康康五商品買一送一，讓大家從早到晚都能補充滿滿能量。不管是準備連假出遊，還是計畫宅家追劇，都能靠「全家」輕鬆補給，美食優惠一次滿足。



全文介紹：全家228連假5大優惠！咖啡寄杯、SOMA餅乾買一送一，連假就吃全家。



▲全家228連假霜淇淋5支只要188元/ 全家 提供、WalkerLand窩客島整理



萊爾富 228優惠

228連假期間，萊爾富推出多款飲品、零食優惠，最低5折起！2/26-3/2，悅氏Light鹼性水、OOHA氣泡飲、波蜜元氣美茶等指定商品享買1送1，UCC艾洛瑪咖啡、旺旺果粒多則有第2件10元或買2送1優惠。即日起至3/4，購買主餐飯/麵加5元可享茶葉蛋，加15元可選指定飲品，最多現省20元，超商補給更划算。



活動期間：2/26-3/2

活動內容：

買1送1：悅氏Light鹼性水、OOHA氣泡飲、波蜜元氣美茶、立頓焙茶歐蕾、呦皮漢堡QQ糖等



▲萊爾富228優惠，指定飲品買一送一 / 萊爾富提供、WalkerLand窩客島整理

OKmart 228優惠

OKmart迎接228連假，2/27-3/2限時推出OKCAFE特大杯莊園美式/拿鐵「買2送1」，會員買6送3再贈300點，雲端商城買20送12更超值！此外，單筆消費滿百還可抽日本來回雙人機票。3/3開工日再加碼，全台門市及雲端商城同步享「買2送1」優惠，讓旅遊與開工都充滿咖啡香。



活動內容：

2/27-3/2：全台門市買2送1，OKmall雲端商城買6送3、買20送12，會員加碼再贈300點

3/3（開工優惠）：全台門市買2送1，OKmall雲端商城同步優惠



▲OKmart 228優惠，特大杯莊園美式/拿鐵買2送1 / OKmart提供、WalkerLand窩客島整理