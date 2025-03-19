每年四月，泰國迎來最盛大的傳統新年「潑水節」，這場充滿歡樂與祝福的節慶，在台灣不僅是一場水的洗禮，更是一場美食的饗宴。台北喜來登大飯店SUKHOTHAI泰式餐廳特別打造「暹羅宋干」潑水節限定套餐，從3/19至4/30推出八道經典泰式宮廷料理，將泰國皇室傳統風味與台灣饕客的味蕾完美結合，讓人不必出國也能盡享地道泰式美味。



▲台北喜來登大飯店SUKHOTHAI泰式餐廳特別打造「暹羅宋干」潑水節限定套餐 / 台北喜來登提供、WalkerLand窩客島整理



SUKHOTHAI「暹羅宋干」潑水節限定套餐的亮點之一，便是以清邁特色乾咖哩為靈感的「椰汁水姑娘龍蝦乾咖哩」。這道料理選用澳洲水姑娘龍蝦，肉質細嫩且帶有自然甜味，搭配泰國傳統紅咖哩，醬汁濃郁辛香，並以椰奶增添滑順口感。每一口都能感受到咖哩的濃厚香氣與龍蝦的鮮甜，層次豐富，讓人回味無窮。



▲「椰汁水姑娘龍蝦乾咖哩」這道料理選用澳洲水姑娘龍蝦，肉質細嫩且帶有自然甜味 / 台北喜來登提供、WalkerLand窩客島整理

另一道必嚐的則是「香酥米餅佐帝王蟹明蝦沾醬」，這道經典泰式小吃採用紫米製成的香脆米餅，搭配主廚特製的濃郁海鮮醬。醬料以新鮮帝王蟹肉與明蝦肉為基底，加入椰奶、泰式香料與魚露調味，鹹香濃郁，每一口都能品味到海鮮的鮮美精華。這道料理不僅適合作為前菜，也完美展現泰國宮廷料理的細膩手藝。對於喜愛清爽開胃風味的饕客來說，「泰式炭烤茄香海鮮沙拉」則是絕佳選擇。這道沙拉源自清邁，以炭烤茄子為主角，帶有濃郁的煙燻香氣，搭配鮮甜的虎蝦與蟹肉，並加入泰式香草與水煮蛋，最後淋上主廚特製的泰式酸辣醬，完美融合酸、辣、鹹、甜的平衡風味。每一口都能感受到泰國料理獨特的辛香層次，讓人胃口大開。▲「香酥米餅佐帝王蟹明蝦沾醬」，這道經典泰式小吃採用紫米製成的香脆米餅，搭配主廚特製的濃郁海鮮醬 / 台北喜來登提供、WalkerLand窩客島整理海鮮控絕對不能錯過的還有「泰式酸辣大沙公」。主廚精選重達1公斤以上的肥美大沙公，並以泰式冬蔭（Tom Yum）風味醬料拌炒，濃縮檸檬葉、香茅、辣椒與青檸汁的酸辣精髓。蟹肉吸收醬汁後，每一口都帶有濃厚香氣，酸辣滋味刺激味蕾，展現泰國海鮮料理的極致風采。▲「泰式酸辣大沙公」主廚精選重達1公斤以上的肥美大沙公，並以泰式冬蔭（Tom Yum）風味醬料拌炒 / 台北喜來登提供、WalkerLand窩客島整理主食部分則推薦「酥炸泰式香料石斑」，選用重達16兩的新鮮石斑魚，以泰國傳統手法炸至外酥內嫩，搭配香茅、薄荷與辣椒增添辛香氣息，讓魚肉的鮮甜更加突出。魚皮酥脆而魚肉細緻多汁，配上特調泰式醬料，鹹香帶勁，是道道地地的泰國家常料理風味。肉類料理方面，「炭烤澳洲和牛佐泰式辣醬」則是饕客不可錯過的經典之選。選用M9級澳洲和牛，以炭火燒烤至外焦內嫩，保留肉質的鮮美與豐富油花，搭配以魚露、青檸汁、辣椒與香草調製而成的泰式辣醬，酸辣風味巧妙平衡和牛的濃郁油脂，每一口都能感受到肉質的鮮嫩與醬汁的辛香交融，令人食指大動。▲「炭烤澳洲和牛佐泰式辣醬」則是饕客不可錯過的經典之選。選用M9級澳洲和牛，以炭火燒烤至外焦內嫩，保留肉質的鮮美與豐富油花 / 台北喜來登提供、WalkerLand窩客島整理在品嚐完一系列重口味料理後，甜點則以精緻的宮廷風味為饗宴畫下完美句點。「泰式南瓜布丁與皇家手工甜點」以椰奶與蛋液蒸製出細緻滑順的南瓜布丁，甜而不膩，搭配精緻造型的泰式甜點「露楚」，這款手工甜點以綠豆餡製成各種水果造型，細膩又充滿異國風情。而「古早味椰子煎餅搭泰式冰淇淋」則以糯米粉與椰絲製成，外皮香酥，內部則帶有濃郁椰奶香氣，搭配主廚自製的泰式風味冰淇淋，冰火交融，為這場泰式盛宴增添甜美結尾。▲「古早味椰子煎餅搭泰式冰淇淋」以糯米粉與椰絲製成，外皮香酥，內部則帶有濃郁椰奶香氣，搭配主廚自製的泰式風味冰淇淋 / 台北喜來登提供、WalkerLand窩客島整理

台北喜來登大飯店SUKHOTHAI「暹羅宋干」潑水節饗宴

時間：3月19日(三)至4月30日(三)午餐及晚餐時段

菜色：八款潑水節限定菜色，單點菜單每道420元+10%起

地址：台北市中正區忠孝東路一段12號2F

訂位：02-2321-1818或至官網

