宜蘭蘇澳美食不只南方澳海鮮！來宜蘭蘇澳除了一定要去南方澳看海吃海產外，蘇澳也有其他很有人氣的蘇澳在地小吃、蘇澳美食老店等，窩客島這次幫你整理宜蘭在地人激推的「7間蘇澳美食」，包括銅板價就有的10元炸雞肉串、超大塊炸地瓜條、40元炸蝦餅等，以及南天宮附近巷弄的60年米糕老字號，通通都是宜蘭當地人的口袋名單，下次到宜蘭蘇澳玩，就跟著清單吃一輪。



▲宜蘭7間必吃蘇澳美食，蘇澳人激推10元炸雞肉串 40元炸蝦餅，不只南方澳海鮮 / WalkerLand窩客島整理



來宜蘭蘇澳絕對不能錯過當地人氣小吃「名蝦餅蚵嗲蘿蔔糕」，以地瓜糊加入蝦子炸得金黃酥脆，40元就有超大份炸蝦餅，還吃得到整隻蝦；而「阿娥雞肉串」更有一根10元的炸雞肉串，是宜蘭在地人激推的銅板小吃，也有超大根地瓜條、炸春捲都通通都只要銅板價；到南方澳除了海鮮必吃，南天宮巷弄的60年老店「廖榮川米糕」，香糯Q彈的米糕加上魚鬆、小黃瓜、醬汁，清爽又不膩口，是南方澳必吃美食之一。



▲宜蘭蘇澳美食7間推薦，南方澳老字號米糕、蘇澳60年冰店必吃 / WalkerLand窩客島整理



宜蘭蘇澳美食必吃10元炸雞串：阿娥雞肉串

部落客 大手牽小手。玩樂趣 造訪 阿娥雞肉串 說：

雞肉串是最熱門的，一根十元！，熱熱吃超級酥香裡面也算嫩，建議刷醬料，鹹香的滋味真的會讓人欲罷不能，而且整隻都是肉，吃起來超爽的。



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阿娥雞肉串

地址：宜蘭縣蘇澳鎮大同路46號

完整介紹由部落客「大手牽小手。玩樂趣」於窩客島分享：宜蘭縣蘇澳鎮阿娥雞肉串｜炸雞串竟然只要十元！在地人激推超佛心銅板美食



▲宜蘭蘇澳美食必吃10元炸雞串：阿娥雞肉串，宜蘭超級銅板價美食必吃 /大手牽小手。玩樂趣 提供、WalkerLand窩客島整理



▲宜蘭蘇澳必吃雞肉串：阿娥雞肉串，龍鳳腿、雞翅、地瓜、雞屁股也都只要銅板價 /大手牽小手。玩樂趣 提供、WalkerLand窩客島整理



宜蘭蘇澳美食推薦必吃：南方澳無名蝦餅蚵嗲蘿蔔糕

部落客 紫色微笑 造訪 南方澳無名蝦餅蚵嗲蘿蔔糕 說：

炸好的蝦餅瀝油後裝袋，熱呼呼的香氣讓人迫不及待咬下一口！外酥內軟，地瓜條的甜味和蝦子的鮮味融合得剛剛好，鹹甜涮嘴，根本停不下來！



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南方澳無名蝦餅蚵嗲蘿蔔糕

地址：宜蘭縣蘇澳鎮江夏路65之5號

電話：0911-895-318

完整介紹由部落客「紫色微笑」於窩客島分享：宜蘭南方澳隱藏小吃！無名蝦餅蚵嗲蘿蔔糕，40元爆香酥脆平價美食。



▲宜蘭蘇澳美食推薦必吃：南方澳無名蝦餅蚵嗲蘿蔔糕，現價招牌蝦餅40元開吃 /紫色微笑 提供、WalkerLand窩客島整理



▲宜蘭蘇澳美食推薦必吃：南方澳無名蝦餅蚵嗲蘿蔔糕，現價炸蚵嗲40元 /紫色微笑 提供、WalkerLand窩客島整理



宜蘭蘇澳平價美食推薦：阿芬鮮魚湯

部落客 靜怡＆大顆呆 造訪 阿芬鮮魚湯 說：

說到蘇澳鮮魚湯店家還蠻多的，但就阿芬鮮魚湯最有名氣，一碗鮮魚湯只要69元真的很划算！除了鮮魚湯之外，海鮮炒飯、現撈小卷等也都很推薦！



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阿芬鮮魚湯

地址：宜蘭縣蘇澳鎮海邊路145號

電話：0910-453-799

完整介紹由部落客「靜怡＆大顆呆」於窩客島分享：阿芬鮮魚湯 ❙ 鮮魚湯一碗69元，南方澳平價海鮮、蘇澳超人氣鮮魚湯!



▲宜蘭蘇澳平價美食推薦：阿芬鮮魚湯，69元小碗鮮魚湯必點 /靜怡＆大顆呆 提供、WalkerLand窩客島整理



▲宜蘭蘇澳平價美食推薦：阿芬鮮魚湯，現價海鮮炒飯、海鮮炒麵110元 /靜怡＆大顆呆 提供、WalkerLand窩客島整理



宜蘭南方澳南天宮旁60年老字號：廖榮川米糕

部落客 撒野樂活小村婦 造訪 廖榮川米糕 說：

油亮飽滿的米粒淋上醬汁，又灑滿了魚鬆和小黃瓜絲，阿姨提醒吃的時候記得先拌一拌，米糕的香氣四溢，隨著煙霧漫入鼻腔，吃一口則是甜甜又鹹鹹的味道，非常古早味的米飯香讓人停不下來。



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廖榮川米糕

地址：宜蘭縣蘇澳鎮江夏路9號

電話：03-996-3961

完整介紹由部落客「撒野樂活小村婦」於窩客島分享：蘇澳港美食【廖榮川米糕】南方澳廟口飄香50年的超人氣老店，古早味米糕必吃，排骨肉軟嫩超入味



▲宜蘭南方澳南天宮旁60年老字號：廖榮川米糕 /撒野樂活小村婦 提供、WalkerLand窩客島整理



▲宜蘭南方澳老字號美食：廖榮川米糕，菜單推薦必點米糕尬排骨湯 /撒野樂活小村婦 提供、WalkerLand窩客島整理



宜蘭蘇澳美食必吃甕缸雞：番割田甕缸雞

部落客 呂萱萱愛分享 造訪 番割田甕缸雞 說：

番割田的甕缸雞，真的很大隻！可以說算是我吃過最大隻的烤雞，所以用餐人數若不多的話，還想加點其它菜色，可能要考量一下哦~皮很酥，肉有先醃過，所以味道確實很不錯。



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番割田甕缸雞

地址：宜蘭縣蘇澳鎮海山西路309號

電話：03-990-9338

完整介紹由部落客「呂萱萱愛分享」於窩客島分享：番割田甕缸雞好吃嗎？我覺得桂竹筍勝過烤雞



▲宜蘭蘇澳美食必吃甕缸雞：番割田甕缸雞，提供免費停車場 /呂萱萱愛分享 提供、WalkerLand窩客島整理



▲宜蘭蘇澳美食必吃甕缸雞：番割田甕缸雞，假日用餐時間人潮爆滿 /呂萱萱愛分享 提供、WalkerLand窩客島整理



宜蘭蘇澳美食必吃60年冰店：南興冰店

部落客 紫色微笑 造訪 南興冰店 說：

下次若經過南澳，可以試看看不同的口味喔花生雞蛋牛奶冰，花生是脆花生，下面的冰是香蕉油的味道，是小時候清冰的味道，加雞蛋讓我想到小時候喝的蛋蜜汁，充滿古早味的冰店，適合消暑。



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南興冰店

地址：宜蘭縣蘇澳鎮蘇花路二段420號

電話：03-998-1171

完整介紹由部落客「紫色微笑」於窩客島分享：宜蘭美食》南興冰店/南興冰室，50年代傳統古早味香蕉清冰，蘇花公路上的古早味清冰，南澳必吃美食之旅



▲宜蘭蘇澳美食必吃60年冰店：南興冰店，古早味香蕉清冰 /紫色微笑 提供、WalkerLand窩客島整理



▲宜蘭蘇澳美食必吃60年冰店：南興冰店，老饕必點紅豆牛奶冰尬生雞蛋 /紫色微笑 提供、WalkerLand窩客島整理



宜蘭蘇澳車站美食必吃：阿英小吃部

部落客 潔絲蜜 造訪 阿英小吃部 說：

魚雜是煙燻口味，老爺對於魚內臟敬謝不敏XD，但我還蠻喜歡的，這魚雜風味獨特，且完全無腥味，魚蛋粒粒分明口感特別，鯊魚尾脆脆的也很好吃。



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阿英小吃部

地址：宜蘭縣蘇澳鎮蘇南路47號

電話：03-996-2018

完整介紹由部落客「潔絲蜜」於窩客島分享：阿英小吃部-宜蘭蘇澳/招牌魚雜必吃!近蘇澳車站人氣海產小吃



▲宜蘭蘇澳車站美食必吃：阿英小吃部，在地人氣海產小吃店 /潔絲蜜 提供、WalkerLand窩客島整理



▲宜蘭蘇澳車站美食：阿英小吃部，招牌魚雜推薦必點 /潔絲蜜 提供、WalkerLand窩客島整理