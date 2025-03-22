座落於八里左岸、飽覽觀音山與淡水河遼闊景致的八里福朋喜來登酒店，自2023年開幕以來廣受旅客喜愛，更曾獲選為「最美景觀房間大獎」，即將於今年迎來第二個開幕周年紀念。為慶祝雙周年之喜，飯店自3/15至4/15止，特別規劃一系列結合美食與住宿的「雙載八福 食刻歡聚」感恩回饋活動。



▲龍蝦吃到飽與港點無限供應！八里福朋喜來登雙周年慶優惠搶先看 / 八里福朋喜來登提供、WalkerLand窩客島整理



八里福朋喜來登酒店人氣自助餐廳「The Mesh Kitchen」位於一樓，擁有寬敞舒適空間與多樣化的料理選擇，一直以來都是饕客心中的熱門口袋名單。活動期間，餐廳主廚特別加碼推出「蒜蒸龍蝦」無限供應，無需額外加價，即可盡情享用龍蝦帶來的鮮美滋味。除了現切爐烤牛肉、炭烤肉串、法式甜點與莫凡彼冰淇淋外，還有DIY霜淇淋、鮮果冰棒與各式中式熱炒與冷盤料理，讓每一位前來用餐的賓客都能滿載而歸。



▲人氣自助餐廳「The Mesh Kitchen」加碼推出「蒜蒸龍蝦」無限供應 / 八里福朋喜來登提供、WalkerLand窩客島整理

此外，八里福朋喜來登酒店三樓的中餐廳「禧粵樓」也同樣於周年慶期間端出壓箱寶。自2024年起推出的港點吃到飽深受市場熱烈回響，本次延續高人氣口碑，以每位990元加一成服務費的方案再度出擊，加碼贈送「精燉紅酒小牛頰」與莫凡彼杯裝冰淇淋，讓用餐體驗更加升級。活動菜單共計近五十道佳餚，包括清爽冷盤、燒臘大師現作的掛爐燒鴨、蔥油雞腿、蜜汁叉燒，以及經典港點如蘿蔔糕、蝦餃、燒賣等，道道精緻令人食指大動。更不能錯過的還有香氣四溢的煲仔料理如酸菜牛肉煲與蟹肉粉絲煲，最後以鮑魚筍湯或佛跳牆作結，搭配楊枝甘露或杏仁豆腐，為整場港式美食饗宴畫下完美句點。▲港點吃到飽加碼贈送「精燉紅酒小牛頰」 / 八里福朋喜來登提供、WalkerLand窩客島整理同時，八里福朋喜來登酒店住宿方面，同步推出「逸趣之旅－來趣八里」一泊二食住房專案，內容包含卓越客房雙人入住一晚、自助早餐與雙人下午茶，更加碼提供十二歲以下兒童免費入住、八里與淡水間的船票乙組，以及兩杯精選Best Brews飲品，專案價格每房9,960元起，還能同步累積萬豪旅享家會員點數與住房晚數，無論是家庭出遊或情侶輕旅行都相當划算。▲「逸趣之旅－來趣八里」一泊二食住房專案，內容包含卓越客房雙人入住一晚、自助早餐與雙人下午茶，更加碼提供十二歲以下兒童免費入住 / 八里福朋喜來登提供、WalkerLand窩客島整理

八里福朋喜來登酒店「雙周年慶」優惠列表

The Mesh Kitchen 西餐廳（飯店 1 樓）

活動期間：2025年3月15日～4月15日

活動形式：自助餐吃到飽

加碼亮點：蒜蒸龍蝦無限供應、不加價

餐點內容：海鮮冷盤、中式熱菜、現切爐烤牛肉、炭烤肉串、法式甜點、莫凡彼冰淇淋、霜淇淋DIY、鮮果冰棒等近百道料理



禧粵樓中餐廳（飯店 3 樓）

活動期間：2025年3月15日～4月15日

活動形式：港式料理吃到飽

價格：每位990元+10%服務費

加碼亮點：贈「精燉紅酒小牛頰」與莫凡彼杯裝冰淇淋

餐點內容：約50道經典粵菜與港點，如掛爐燒鴨、蔥油雞腿、蜜汁叉燒、蘿蔔糕、蝦餃、燒賣、酸菜牛肉煲、蟹肉粉絲煲、佛跳牆、楊枝甘露等



逸趣之旅－來趣八里（一泊二食住房專案）

活動期間：即日起～2025年4月15日（依飯店公告為準）

專案內容：

1、卓越客房雙人住宿乙晚

2、自助式早餐

3、雙人下午茶

4、12歲以下孩童免費入住（第三人）

5、贈八里↔淡水船票（乙組）

6、贈 Best Brews 精釀啤酒二杯（<未滿十八歲禁止飲酒>）

7、可累積萬豪旅享家會員點數與住房晚數

專案價格：每房9,960元起

