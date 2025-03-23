超划算「新北漫遊指南」快搶訂！迎接即將到來的2025雙北世界壯年運動會，新北市政府精心推出「Point（ ）Out！新北漫遊指南」，邀請來自世界各地的旅客，深入探索雙北的文化底蘊與在地風光。規劃11條深度文化遊程，涵蓋歷史古蹟、自然美景、藝術體驗與人文風情，不僅為國際旅客量身打造，也開放一般民眾參加。



▲新北漫遊指南快搶訂！報名辦法、行程一次看，399元內行人帶你玩。 / 新北市政府 提供、WalkerLand窩客島整理



▲新北漫遊指南規劃11條遊程 / 新北市政府 提供、WalkerLand窩客島整理

新北漫遊指南 11條遊程介紹

這次新北市文化局精選的11條遊程，串聯瑞芳、平溪、淡水、鶯歌等多元地區，讓旅人跟隨導覽深入探索文化與生活的交會點。像是坪林茶文化之旅中，可體驗百年茶香，走訪山林秘境；在淡水八里行程中，除了搭船遊港，還能重返滬尾四百年歷史足跡；若想感受職人溫度，則可參加鶯歌陶藝體驗。此外，也有北海岸地景漫遊、府中文化探索等，無論是想療癒放空、追尋歷史或藝術創作，都能找到屬於自己的文化行腳深度玩透透。▲新北漫遊指南規劃11條遊程一般民眾399元就能報名 / 新北市政府 提供、WalkerLand窩客島整理▲新北漫遊指南遊程包含車資、導覽等超划算 / 新北市政府 提供、WalkerLand窩客島整理全新推出的「新北漫遊指南」，以黃金山城礦業文化、綠色茶山人文、藍色海岸古蹟、紅色陶寶藝術與都會探索美學為主軸，總計75場文化行旅。活動結合專人導覽與專車接送，為旅人打造輕鬆又高質感的一日遊行程。凡世壯運參賽者可免費報名體驗1場行程，一般民眾則享有399元的優惠價格，還可獲得特製新北美食吊飾，限量名額於3月20日上午9點開放網路報名，數量有限快來訂。▲新北漫遊指南遊程帶你深度玩新北 / 新北市政府 提供、WalkerLand窩客島整理

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平溪 從深山走進小鎮 平溪、雙溪秘境之旅

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新店 烏來 新店人文探索X烏來原民風情

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萬里 金山 北海岸地景漫遊

三芝 石門 藝術薈萃三芝生態

三峽 鶯歌 漫遊三鶯藝術帶 森林園區走透透

板橋 中和 永和 府中1公里X多元文化碰出新滋味

蘆洲 三重 新莊 五股 發覺常民的生活美學



新北漫遊指南 報名時間

報名時間：2025/3/20 上午9點

出發時間：2025/5/1～2025/6/15

每場次費用：

一般民眾 399元/1人

2025雙北世壯運 參加者可免費參加1場(含一般選手、帕拉選手、隊職員、陪同者、帕拉選手助理員等)



新北漫遊指南報名網址

