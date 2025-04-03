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親子放電景點！超人力霸王雅克現身，秀泰兒童節親子活動免費玩。

兒童節 秀泰生活 超人力霸王 親子
2025-04-03 22:20:00 文字：編輯 鄭雅之 即時報導 圖片：秀泰生活
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編輯 鄭雅之

編輯 鄭雅之

迎接孩子最愛的兒童節，秀泰生活打造超狂「童心玩FUN天」活動，自3月21日起至4月13日於全台門市同步登場，不僅有超人力霸王雅克驚喜現身，還有一系列親子互動體驗與限定禮品，讓每位大朋友、小朋友都能感受春日的童趣時光。活動主打「購物滿額送好禮」、限定店鋪小職人體驗、見面會與機台挑戰賽，更有繪畫比賽與萌娃爬行賽輪番上陣，從北到南都能玩到不亦樂乎。無論是親子出遊、家庭野餐還是追星朝聖，這波活動絕對讓人期待。

▲兒童節秀泰生活「童心玩FUN天」 /秀泰生活 提供、WalkerLand窩客島整理

全台秀泰生活針對活動期間推出多重滿額贈禮，只要會員單日消費滿1,500元即可獲得「積木造型小物盒」，滿5,000元還能再拿「FUN心玩野餐墊」，讓童趣延續到戶外春遊。喜愛小汽車的大小朋友也有福，只要參與指定品牌消費集點，就能把超人氣「TOMICA小汽車」帶回家，讓購物更添收藏樂趣。春日放電最佳選擇，一邊購物一邊輕鬆享好康，不只有得玩還有得拿，滿滿儀式感一次到位。

▲兒童節秀泰生活「童心玩FUN天」 /秀泰生活 提供、WalkerLand窩客島整理



不只是購物好康，全台各店活動更是精彩連發。樹林店推出「泰萌了小職人體驗」，讓孩子們變身小老闆，實際參與市集、冰淇淋製作等創意活動；台中文心店舉辦「小老闆市集」與機台競賽，台中站前店則有超人力霸王雅克見面會，當天購滿599元即可獲得拍照券乙張，和偶像零距離互動。嘉義店更有超萌「寶寶爬行大賽」，現場笑聲不斷，親子共度難忘時光。各店同步徵件兒童繪畫比賽，讓孩子發揮創意，也有機會贏得豐富獎品。

▲兒童節秀泰生活「童心玩FUN天」 /秀泰生活 提供、WalkerLand窩客島整理


 

兒童節 秀泰生活「童心玩FUN天」

活動時間：2025/3/21至4/13
活動優惠：
會員單筆消費滿1,500元贈「積木造型小物盒」，滿5,000元贈「FUN心玩野餐墊」
指定品牌集點送「TOMICA小汽車」乙個

各分店活動：
秀泰生活樹林店
3/29起泰萌了小職人體驗

秀泰生活台中文心店
3/29 第二屆小老闆市集、4/5湯姆熊「瘋狂小雞大亂鬥」機台競賽

秀泰生活台中站前店
4/4 超人力霸王雅克見面會，活動當日至S2館3樓Toy World購買超人力霸王系列商品，滿599元可獲得拍照券乙張。

 

兒童節遛小孩出遊玩 也要吃優惠

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