近期有網友在Google地圖上搜尋「THE WANG」時驚見「永久歇業」的標示，立即在社群間引發關注與討論。不少人納悶這間屢獲好評的牛排名店為何會無預警退場。事實上，「THE WANG」早在去年11月底便透過官方Instagram發布聲明，內容寫道「品牌最後營業日為11月30日，優雅落幕，再次感謝多年來的支持與惠顧」，但由於並未透過新聞或其他公開平台廣為宣傳，使得許多顧客直到近期才得知歇業消息，紛紛表示來不及說再見。



▲THE WANG曾在七夕推出限定雙人主餐「經典之境」售價每人3,180元 / THE WANG提供、WalkerLand窩客島整理



曾被譽為台中最具質感的頂級牛排餐廳之一，「THE WANG」自2019年10月開幕以來，以乾式熟成丁骨牛排與高規格的管家式服務，迅速在高端餐飲市場中打響名號。開業不到一年便獲選2020米其林餐盤推薦，2021年再度蟬聯，讓不少饕客一試成主顧。Google評論累積超過四千八百則留言，更以高達4.8顆星的評價穩坐「台中必吃牛排名店」之列。然而，這間頂級牛排館卻在2024年底悄悄走向句點，消息一出讓不少粉絲錯愕與不捨。



對於歇業背後的真正原因，王品集團則回應表示，「THE WANG」是因租約到期才結束營業，並非因經營不善或業績不佳。雖然聲明簡短，但也間接揭示了集團對高端餐飲策略的轉變。儘管「THE WANG」曾是王品旗下高端餐飲布局中的重要一員，但隨著營運成本與市場動態變化，集團也逐步調整腳步，開始將資源聚焦於更具規模效益與複製彈性的品牌發展。



▲ WANG永久歇業 / WalkerLand窩客島整理提供

台中牛排美食

說到台中讓人念念不忘的美食，牛排絕對是不能錯過的一大類型。從頂級熟成牛排館到平價高CP值的排餐專門店，台中牛排市場長年競爭激烈，不僅選擇豐富，品質也越來越講究。無論是講求儀式感的約會餐廳，或是週末家庭聚餐的輕鬆選擇，都能在台中找到讓人滿意的牛排選項，快來看看窩客島站上的美食部落客推薦了那些台中美食。