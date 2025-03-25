月底就是要靠買一送一過活！吉野家這次在外送平台UberEats推出限時買一送一優惠，只要透過UberEats下單，就可以享有經典「豚丼」與「鮮蔬日式黑咖哩飯」買一送一優惠，不論是肉控還是咖哩控都能大滿足。換算下來每份豚丼只要73元，想吃飽又省錢的朋友千萬別錯過。



▲吉野家買一送一UberEats外送限定，圖為吉野家餐點示意圖非本意優惠餐/ WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝

吉野家的經典「豚丼」向來人氣不減，嚴選台灣本土高級豚肉，油花分布均勻、肉汁飽滿，搭配高甜度洋蔥與特製豚丼醬汁，層層堆疊的滋味簡直是白飯殺手，是不少人心目中日式丼飯的首選。此次優惠讓原價145元的豚丼買一送一，折算下來每碗只要73元，堪稱超值。無論是午餐還是晚餐，簡單一碗就能飽足又滿足，適合忙碌上班族快速補充元氣。



▲吉野家「豚丼」買一送一，折扣下來每碗才73元，圖為吉野家餐點示意圖非本意優惠餐/ WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝

吉野家買一送一

除了招牌豚丼，吉野家的「鮮蔬日式黑咖哩飯」也是不少人點餐首選。這款咖哩飯以多種蔬菜燉煮出濃郁湯底，結合日式特有的黑咖哩風味，口感醇厚微辣，層次豐富。醬汁搭配特選米飯與豐富配料，每一口都能感受到香氣四溢的溫暖滋味。不吃肉或偏好蔬食的朋友，也能藉此享受日式風味的滿足感。▲吉野家「鮮蔬日式黑咖哩飯」買一送一，是在日本熱賣的白飯殺手/ WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝

活動時間：即日起至3月25日

活動方式：UberEats下單指定商品買一送一

優惠品項：豚丼 145元、鮮蔬日式黑咖哩 175元買一送一。



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