新加坡航空「新航」歡慶在臺灣營運58周年，自2025年3月24日至4月13日前，於新航官網訂購機票，飛往新航集團全球航點最高可享票價八折優惠。KrisFlyer會員還有專屬折扣與紅利哩程等多項好禮，購票還可參加抽獎，有機會贏得「新航臺北往返新加坡商務艙雙人來回機票」。



▲出國特價機票買新航！飛新加坡只要9,328元，新航5大好康一次看/ 新航 提供、WalkerLand窩客島整理



▲新加坡旅遊必來星耀樟宜，核心為擁有世界最大室內瀑布雨漩渦/ WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝

新航58週年優惠

新航飛臺58周年推出五大優惠，第一重為超值特惠票價，前往新加坡經濟艙來回含稅9,328元起，還可彈性轉機至東南亞、澳洲、歐洲等熱門城市。第二重為KrisFlyer會員於指定時間內購票，享額外50%紅利哩程，新會員註冊還可獲得1,000哩。第三重則是購票抽獎機會，活動期間於新航官網或App訂票，即可參加抽獎，有機會獲得雙人商務艙機票。▲新航在台灣營運58週年推出特價機票優惠 / 新航 提供、WalkerLand窩客島整理第四重優惠為KrisFlyer會員使用中國信託信用卡付款，購買指定航線機票再享最高九折。最後一重，至2025年12月31日前，新航旅客以訂位代號於Pelago預訂旅遊體驗，可享九折優惠，最高折抵新幣150元，KrisFlyer會員消費每新幣1元還能獲得3哩。▲新航特價機票5大優惠 / 新航 提供、WalkerLand窩客島整理

超值機票優惠：最高享票價八折，新加坡來回含稅9,328元起

KrisFlyer會員禮遇：指定期間購票享50%紅利哩程，新會員註冊贈1,000哩

購票抽獎：可抽「新航臺北往返新加坡商務艙雙人來回機票」

中國信託信用卡優惠：購買指定航線機票可享最高九折

旅遊體驗折扣：Pelago預訂旅遊體驗九折，最高折抵新幣150元



買特價機票飛新加坡 必吃新加波美食、景點推薦