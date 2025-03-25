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金秀賢不來了！高雄櫻花季 統一集團宣布退款免費看，高雄櫻花季退款方式統整。

金秀賢 高雄櫻花季 櫻花 統一集團
2025-03-25 17:56:00 文字：編輯 張人尹 即時報導 攝影：編輯 張人尹 圖片：統一集團
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編輯 張人尹

編輯 張人尹

金秀賢不來了！原訂於3月30日高雄櫻花季音樂節登場的演出，韓國藝人金秀賢確定無法出席。主辦方統一集團公告，高雄櫻花季可退款、免費看表演，當日將開放持票者免費入場，並提供全額退款。退票程序將於3月31日10:00起開放，透過ibon機台、信用卡系統或OPENPOINT點數退還原款。此外，金秀賢粉絲專屬見面會也取消，以參加登記的粉絲，可於3個工作天內完成退點。

▲高雄櫻花季金秀賢確定無法出席、金秀賢粉絲專屬見面會取消 / 統一集團提供、WalkerLand窩客島整理

統一集團公告，韓國藝人金秀賢確定無法出席3/30舉辦的「高雄櫻花季」，但音樂節活動仍然如期舉行，3月30日活動時間為15:00至22:00，當日仍有其他藝人演出，現場也將維持原有舞台及周邊活動規劃。同時主辦單位也公告，本次活動將採取「全額退款、持原票券免費入場」，在3/31上午10:00起可以透過ibon機台、信用卡系統或OPENPOINT點數退還原款。

▲高雄櫻花季金秀賢確定無法出席，高雄櫻花季其他表演活動正常舉辦 / 統一集團提供、WalkerLand窩客島整理



此外，原定於3月30日舉辦的「金秀賢粉絲專屬見面會」確定取消，參與者所使用的OPENPOINT點數將全數退還，並於公告日起3個工作天內完成退點，點數有效期限至2026年12月31日止。中獎會員可憑APP內的中獎憑證於活動當日免費參加高雄櫻花季現場活動，載圖無效。因活動異動造成不便，主辦方表示歉意，並提醒粉絲可依個人規劃選擇是否參與當日活動或辦理退票。

▲金秀賢粉絲專屬見面會取消，粉絲可以退還點數並免費看高雄櫻花季 / 統一集團提供、WalkerLand窩客島整理


 

高雄櫻花季退款方式

退款時間： 2025/3/31 10:00 ～ 2025/4/15 23:59
退款方式：
1、ibon機台購票者：
至 ibon 機台操作退票 → 列印退票單 → 持票券正本及退票單至 7-ELEVEN 櫃台辦理退票（每日 7:00~23:00），現金退還。

2、信用卡購票者 & 使用文化禮金者：
活動結束後 3 天內自動退刷至原信用卡帳戶，若已取票，取票手續費將以簡訊發送 7-ELEVEN 購物金 30 元。

3、OPENPOINT 點數加價購者：
活動結束後 3 天內自動退刷加價款至原信用卡帳戶，點數將於公告日起 3 個工作天內退還，並延長有效期限至 2026/12/31。
 

金秀賢粉絲專屬見面會 退點方式

退點方式：
OPENPOINT 點數將於公告日起 3 個工作天內自動退還至會員帳戶，退還之點數有效期限延長至 2026/12/31。

補償方案：
3/30 當日，中獎會員可憑 OPENPOINT APP 內的中獎憑證（載圖無效）免費參加高雄櫻花季音樂節現場活動。

 

高雄櫻花季不能錯過還有高雄美食與高雄演唱會

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