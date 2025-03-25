饗饗必吃十大排行榜！有的吃到飽控追求「吃回本」、有的吃到飽控要「吃精緻」，有的吃到飽控就是覺得「我又想吃我喜歡的」。這次人氣Buffet「饗饗」十大必吃排行出爐，整理出最受粉絲歡迎的10大必吃美食，包含海鮮、牛排、還有甜點、酥皮濃湯全入榜，下次吃饗饗跟著拿一輪不出錯。



▲吃到飽控激推，饗饗Buffet必吃十大排行榜，從壽司海鮮牛排甜點通通有 / 饗饗提供、WalkerLand窩客島整理



▲吃到飽控激推，饗饗Buffet必吃十大排行榜，吃到飽控跟著吃一輪 / 饗饗提供、WalkerLand窩客島整理

饗饗必吃排行榜

饗饗的必吃排行榜第一名「握壽司」，粉絲們一天就能吃掉5000貫，其中炙燒款特別受歡迎，溫醋飯搭配鮭魚肚、比目魚鰭邊肉、干貝等高級食材，炙燒後夠增添焦香。排行榜第二名「大蝦天婦羅」則以獨特的雙層麵衣工序，確保蝦肉厚實彈牙又不顯油膩，每日就有2000尾被粉絲秒殺。▲吃到飽控激推饗饗必吃十大排行榜，壽司與天婦羅佔據第一二名 / 饗饗提供、WalkerLand窩客島整理此外，「牛排」也佔據饗饗的必吃第三名，包含「煎炙帶骨牛小排、爐烤肋眼牛排」都是牛排控必吃，不論搭配紅酒醬汁提升風味，或是經長時間靜置鎖住肉汁，都有不同風味享受。特別的是，第四名到第七名都是海鮮料理，「烤北海道佐呂間牡蠣、雪蟹腳、煎干貝佐明太子醬、鮑魚海鮮粥」可見粉絲們對於海鮮的熱愛，也是想拼回本的粉絲們造訪必吃。▲吃到飽控激推饗饗必吃十大排行榜，牛排與海鮮餐點為大多數 / 饗饗提供、WalkerLand窩客島整理饗饗必吃排行榜第八名是大人小孩都愛的「螺旋酥皮濃湯」，又是讓人吃得再飽也要喝上一碗，第九名「姿燒香魚」也是饗饗、同集團吃到飽系列餐廳都是必吃品項。此外，甜點區的「雲朵舒芙蕾」則以蓬鬆口感吸引眾多甜點控，擠進饗饗的必吃排行榜第十名，無論是搭配蜂巢蜂蜜還是冰淇淋，都是滿足第二個胃的完美選擇。▲吃到飽控激推饗饗Buffet必吃十大排行榜，螺旋酥皮濃湯以及甜點都進榜 / 饗饗提供、WalkerLand窩客島整理▲吃到飽控激推饗饗Buffet必吃十大排行榜，必吃清單先筆記 / 饗饗提供、WalkerLand窩客島整理

1、握壽司

2、大蝦天婦羅

3、牛排（煎炙帶骨牛小排、爐烤肋眼牛排）

4、烤北海道佐呂間牡蠣

5、雪蟹腳

6、煎干貝佐明太子醬

7、鮑魚海鮮粥

8、螺旋酥皮濃湯

9、姿燒香魚

10、雲朵舒芙蕾





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